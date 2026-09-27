México

Metrobús CDMX anuncia cierre de estaciones por obras en octubre: cuáles son y qué líneas tendrán afectaciones

Personal del servicio del Metrobús pidió a los usuarios tomar precauciones en sus traslados ante las afectaciones que habrá

Metrobús CDMX
(FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM)
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El servicio del Metrobús de la Ciudad de México informó que se rehabilitarán más de mil 200 metros lineales de guía táctil y 114 tapas de registro en estaciones de las líneas 1, 2 y 6, como parte de las acciones destinadas a fortalecer la accesibilidad y garantizar una movilidad inclusiva, digna y de calidad, de acuerdo con los lineamientos vigentes.

Es por ello que personal del Metrobús CDMX pidió a la población tomar precauciones en sus traslados, pues además de las obras en las guía táctil, también realizarán obras en algunas estaciones, lo que obligará a realizar cierres de estaciones.

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Aunque algunas ya empezaron en algunas líneas, para el mes de octubre se prevén varios cierres de estaciones en el servicio de la Línea 3 del Metrobús, por lo que los pasajeros tendrán que prevenir sus traslados.

¿Qué estaciones del Metrobús cerrarán en octubre?

Los trabajos se concentrarán en las estaciones con mayor antigüedad y afluencia. Las labores incluirán el retiro de pisos, guías táctiles y elementos dañados, además de la nivelación de superficies y la instalación de nuevas piezas para mejorar las condiciones de circulación de los usuarios.

¿Qué estaciones del Metrobús cerrarán en octubre? (Wikipedia)
¿Qué estaciones del Metrobús cerrarán en octubre? (Wikipedia)

Según el desglose proporcionado por Metrobús, la intervención contempla la estación Deportivo 18 de Marzo, de la Línea 1; De la Salle, Patriotismo, Amores, Dr. Vértiz, Centro SCOP y UPIICSA, de la Línea 2; y Obrero Mundial, Centro Médico, Balderas, Juárez, Hidalgo, Mina, Guerrero y Poniente 128 de la Línea 3.

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Los trabajos iniciaron en agosto y se realizan de manera escalonada durante los fines de semana, con el propósito de reducir las afectaciones a las personas usuarias. Para comunicar los cierres con anticipación, Metrobús difundió la programación correspondiente a la Línea 3, en ambos sentidos.

Para el mes de septiembre, las estaciones de la Línea 3 que permanecerán cerradas por obras serán las siguientes:

Balderas permanecerá cerrada el 26 y 27 de septiembre

Juárez: 3 y 4 de octubre.

Hidalgo: 10 y 11 de octubre

Mina: 17 y 18 de octubre.

Guerrero: 24 y 25 de octubre.

De acuerdo con Metrobús, estos cierres, al igual que los realizados con anterioridad, serán informados a través de las redes sociales oficiales del organismo, las pantallas de los autobuses y lonas instaladas en los sitios de intervención.

Metrobus eléctrico línea 3
(Foto: Twitter/ @LaSEMOVI)

¿Cuál es el servicio del Metrobús este 27 de septiembre?

El Metrobús mantiene este domingo 27 de septiembre intervenciones en las estaciones Euzkaro y Balderas, mientras las líneas 4 y 7 registran eventos temporales en distintos tramos de la red que transporta a más de 22 millones de usuarios al año en la Ciudad de México.

La línea 1 presenta intervención en Euzkaro y la línea 3 en Balderas. Las líneas 2, 5 y 6 operan de manera regular, sin estaciones afectadas.

La línea 4 tiene eventos temporales en el tramo Plaza de la República-Mercado Sonora Sur. La línea 7 presenta la misma condición entre Chapultepec y Campo Marte.

El reporte no incluye el estado de la Línea Emergente. El sistema actualiza cada hora las condiciones de servicio y las estaciones con cierres temporales.

El Metrobús cuenta con 125 kilómetros de recorrido y 283 estaciones, ubicadas en su mayoría dentro de la CDMX, aunque algunas se encuentran en el Estado de México. Cada una de sus siete líneas se identifica con un número y un color.

La línea 1 conecta Indios Verdes con El Caminero; la 2 va de Tepalcates a Tacubaya, y la 3 circula entre Tenayuca y Pueblo Santa Cruz Atoyac. La línea 4 enlaza San Lázaro con las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

La línea 5 recorre de Río de los Remedios a Preparatoria 1, mientras la 6 comunica Villa de Aragón con El Rosario. La línea 7 conecta Indios Verdes con Campo Marte.

De acuerdo con datos del Inegi citados por el medio, el Metrobús es el segundo transporte público más utilizado en la capital del país, solo detrás del Sistema de Transporte Colectivo Metro, con más de 22 millones de usuarios al año.

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