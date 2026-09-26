INE revela 508 registros por violencia política contra mujeres: Oaxaca encabeza la lista

INE revela los registros por violencia política contra mujeres, donde Oaxaca destaca en la lista (Crédito: INE)

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A seis años de la puesta en marcha del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (RNPSVPG), el Instituto Nacional Electoral (INE) contabiliza 508 registros correspondientes a 465 personas inscritas.

El registro comenzó a operar en septiembre de 2020 y concentra las inscripciones ordenadas por distintas autoridades, principalmente tribunales electorales locales, como parte de los mecanismos para identificar y dar seguimiento a las sanciones relacionadas con violencia política contra las mujeres en razón de género.

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De acuerdo con la información del INE, del total de personas inscritas, 386 son hombres y 79 son mujeres. En cuanto al ámbito territorial, el nivel nacional concentra 129 registros, mientras que Oaxaca encabeza la lista entre las entidades federativas con 126 inscripciones.

Oaxaca concentra el mayor número de registros

Violencia política en razón de género (Foto: INE)

La distribución de los registros muestra diferencias importantes entre las entidades federativas. Oaxaca suma 126 registros, seguida por Veracruz, con 56; Chiapas, con 35; Tabasco, con 24, y Estado de México, con 23.

Después aparecen Guanajuato, con 14 registros; Michoacán, con 12; Nayarit, con 11, y Morelos y Puebla, con 10 cada una.

La lista continúa con Campeche, que acumula siete registros; Querétaro y Yucatán, con seis cada una, mientras que Baja California, Hidalgo, Jalisco y Quintana Roo contabilizan cinco registros por entidad.

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Guerrero, Tamaulipas y Zacatecas registran cuatro casos cada uno. Coahuila y Tlaxcala suman dos por entidad, mientras que Baja California Sur, Chihuahua y Ciudad de México presentan un registro cada una.

El registro también contempla 129 inscripciones correspondientes al ámbito nacional, de acuerdo con los datos reportados por el INE.

Detectan casos de reincidencia

Datos del Instituto Nacional Electoral señalan que México registra 508 sanciones por violencia política de género, encabezadas por el estado de Oaxaca con 126 casos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las funciones del RNPSVPG consiste en identificar cuando una misma persona aparece en más de una inscripción. Los datos muestran que existen casos de reincidencia tanto entre hombres como entre mujeres.

Entre los hombres inscritos, 22 aparecen con más de un registro. Uno de ellos acumula 10 inscripciones, otro cuenta con cuatro, tres personas tienen tres registros cada una y 17 aparecen en dos ocasiones.

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En el caso de las mujeres, cinco figuran como reincidentes. Una persona reúne cuatro registros; otra cuenta con tres, mientras que tres mujeres aparecen con dos registros cada una.

De esta manera, el número de registros no equivale al número de personas sancionadas, debido a que una misma persona puede aparecer más de una vez cuando existen distintas resoluciones o sanciones.

¿Qué es el RNPSVPG?

(Foto: Central Electoral/ INE)

El Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género es un mecanismo que concentra información sobre personas que han recibido sanciones por este tipo de violencia, a partir de las resoluciones emitidas por las autoridades competentes.

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Su operación está a cargo de las unidades técnicas de Igualdad de Género y No Discriminación y de lo Contencioso Electoral del INE.

Además de permitir consultar las inscripciones, el registro facilita la identificación de casos en los que una persona aparece nuevamente como sancionada, lo que permite documentar la reincidencia.

Desde su creación, en septiembre de 2020, el RNPSVPG se ha convertido en una herramienta para concentrar las resoluciones relacionadas con violencia política contra las mujeres en razón de género y mostrar su distribución territorial.

Con los datos contabilizados hasta el pasado 11 de septiembre, el registro suma 508 inscripciones de 465 personas, con Oaxaca como la entidad federativa que concentra el mayor número de registros.

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