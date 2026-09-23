México

T-MEC pone en riesgo la recuperación de México: Fitch eleva su pronóstico de crecimiento económico para 2026

La calificadora considera que la incertidumbre por la revisión del acuerdo comercial puede afectar la inversión, aunque mantiene una perspectiva de recuperación para México y eleva de 1.0 a 1.4% su previsión de crecimiento para este año

Fitch señala que el T-MEC pone en riesgo la recuperación de México (AP Foto/Judi Bottoni, Archivo)
Fitch señala que el T-MEC pone en riesgo la recuperación de México (AP Foto/Judi Bottoni, Archivo)
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La revisión del T-MEC representa uno de los principales riesgos para la economía mexicana, debido a la incertidumbre que puede generar sobre la inversión y el comercio exterior, advirtió Fitch Ratings, aunque la calificadora mejoró su pronóstico de crecimiento para México en 2026.

En su más reciente Informe de Perspectivas Económicas Mundiales, Fitch elevó de 1.0 a 1.4 por ciento su estimación de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) mexicano para 2026.

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Para 2027 mantuvo su previsión en 1.8 por ciento y proyectó una expansión de 2.0 por ciento para 2028.

La firma explicó que la economía mexicana mostró una recuperación durante el segundo trimestre de 2026 y anticipó que el crecimiento podría acelerarse el próximo año.

Sin embargo, señaló que el proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) prolongará la incertidumbre en materia de política comercial, un escenario que podría tener efectos sobre las decisiones de inversión.

T-MEC, uno de los principales riesgos para México

Fitch consideró que todavía existe la posibilidad de que las negociaciones del T-MEC se estanquen REUTERS/Reinhard Krause
Fitch consideró que todavía existe la posibilidad de que las negociaciones del T-MEC se estanquen REUTERS/Reinhard Krause

Fitch consideró que todavía existe la posibilidad de que las negociaciones del T-MEC se estanquen, aunque su escenario base contempla que México conserve el trato arancelario relativamente favorable que actualmente recibe de Estados Unidos.

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La calificadora destacó que los riesgos son particularmente relevantes para el sector automotriz, que enfrenta aranceles que afectan su competitividad frente a otros sectores de exportación.

La incertidumbre relacionada con el acuerdo comercial se suma, además, a las preocupaciones sobre algunas reformas internas que, de acuerdo con Fitch, pueden afectar la confianza empresarial y limitar la recuperación económica.

Pese a estos factores, la firma mantiene una perspectiva de crecimiento para México apoyada en el desempeño de las exportaciones, el mercado laboral y la relación comercial con Estados Unidos.

Exportaciones mexicanas se benefician del auge de la inteligencia artificial

La economía mexicana crece por el crecimiento de las exportaciones vinculadas con el uso de la IA en EU
La economía mexicana crece por el crecimiento de las exportaciones vinculadas con el uso de la IA en EU

Uno de los elementos que Fitch identifica como respaldo para la economía mexicana es el crecimiento de las exportaciones vinculadas con la inversión en inteligencia artificial (IA) en Estados Unidos.

La calificadora señaló que el volumen de las exportaciones de bienes mexicanos aumentó con fuerza durante el último año, impulsado en buena medida por el incremento de productos relacionados con la IA enviados al mercado estadounidense.

De acuerdo con el reporte, estas exportaciones están exentas de aranceles y ya superan a las exportaciones de vehículos, lo que modifica la composición de algunos de los principales flujos comerciales entre ambos países.

Fitch prevé que las exportaciones continúen siendo una fuente importante de apoyo para la economía mexicana durante los próximos años, particularmente mientras se mantenga el auge de inversión en infraestructura y tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial en Estados Unidos.

Fitch mejora perspectiva para la economía mundial

Dinero mexicano billetes economía paquete económico 2027
Se estima de 1.8 por ciento de crecimiento para México en 2027 (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

El panorama para México también se enmarca en una previsión de crecimiento global ligeramente más favorable.

Fitch elevó en 0.2 puntos porcentuales su pronóstico de crecimiento para la economía mundial en 2026, al ubicarlo en 2.6 por ciento.

La calificadora señaló que la expansión mundial se mantiene sólida pese al impacto generado por el incremento en los precios de la energía. La estimación para este año se encuentra ligeramente por debajo del crecimiento registrado en 2025 y cerca de la tendencia esperada de largo plazo.

Para México, el escenario de Fitch combina una recuperación gradual con factores externos que podrían favorecer al país, principalmente por su integración comercial con Estados Unidos. No obstante, la evolución de las negociaciones del T-MEC será un elemento relevante para las perspectivas de inversión y comercio durante los próximos meses.

Con este panorama, la calificadora mantiene su estimación de 1.8 por ciento de crecimiento para México en 2027, mientras que para 2028 contempla una expansión de 2.0 por ciento.

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