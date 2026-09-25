México

Olga Sana se aferra a mínima probabilidad de evitar el cáncer tras detección de un tumor

La comediante Bettina Salazar confirmó que enfrenta un nuevo desafío de salud a 10 años de haber superado el cáncer de mama

Una mujer con trenzas negras, flequillo y blusa bordada blanca con flores sonríe en un estudio de televisión
La comediante Bettina Salazar sonríe caracterizada como su personaje Olga Sana en un foro de televisión. (Instagram: Olga Sana)
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Bettina Salazar, conductora de televisión y comediante reconocida por su personaje Olga Sana, compartió detalles inéditos sobre su estado de salud tras dar a conocer públicamente que le fue detectado un tumor.

Ante la posibilidad de la difusión de versiones extraoficiales en torno a su condición, la comediante informó en sus cuentas oficiales que, luego de someterse a estudios clínicos programados, se realizó una biopsia para determinar el tipo de tumor.

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“Por ahora no sabemos el resultado y quiero ser muy clara con esto: todavía no hay un diagnóstico. Estamos esperando y, en cuanto tengamos información definitiva, seré yo misma quien se los haga saber”, destacó la cómica, quien recordó que en 2015 superó el cáncer de mama.

Bettina Salazar espera los resultados de una biopsia

En entrevista para el programa Hoy, Salazar recordó que en octubre cumpliría 11 años libre de cáncer. Tras más de una década sana, admitió que tenía esperanza de no volver a lidiar con la enfermedad: “Se suponía que después de diez años baja el riesgo, pero pues en este caso no. El cáncer no tiene palabra de honor”.

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Respecto al escenario que han previsto los médicos, externó que hay indicios positivos y negativos: “Se ve maligno, pero hay noticias buenas: el hígado está limpio, riñón limpio, tórax limpio; al parecer no hay metástasis”.

Con la voz entrecortada, señaló que ha recurrido al humor y la fe para afrontar el desafío de salud:

“Hay un diez por ciento de que no sea cáncer y yo me estoy aferrando a ese diez por ciento. Ayer que me hacían la biopsia, esperaba que me llegara el vientecito de La Rosa de Guadalupe y cambiara el tumor a benigno. Tengo mucha fe en que hay milagros”.
Captura de pantalla de una publicación de Instagram con el texto de un comunicado oficial a la izquierda y mensajes de apoyo a la derecha
La actriz comediante Bettyna Salazar, conocida como Olga Sana, comparte un comunicado oficial en el que informa que se someterá a una biopsia de seno tras realizarse estudios de seguimiento. (Instagram: Betian Salazar)

En 2025 fue diagnosticada con osteoporosis

A mediados de 2025, Betina Salazar fue diagnosticada con osteoporosis, una enfermedad crónica que debilita los huesos, volviéndolos porosos, frágiles y más propensos a romperse.

A pesar de que la enfermedad fue detectada en una etapa donde los síntomas se manifestaban con intensidad, la comediante subrayó que estaba bajo tratamiento y no contemplaba retirarse de los escenarios.

¿Quién es Betina Salazar?

Betina Salazar ha construido una carrera en la comedia a partir de Olga Sana, personaje con el que alcanzó reconocimiento nacional e internacional tras incorporarse en 2006 al programa Aquí estamos, de Televisa Puebla.

Originaria de Veracruz, la actriz inició en el modelaje y como edecán antes de llegar a la televisión. Su paso por el programa poblano marcó el nacimiento de Olga Sana, figura que define buena parte de su presencia frente a las cámaras y en los escenarios.

Dos mujeres recostadas en la cama, una de ellas sin cabello y con parches en el área del cuello
Betina Salazar posa recostada junto a una mujer en una fotografía compartida en la red social Instagram. (En 2015, Betina Salazar superó el cáncer de mama.)

Salazar participó después en espacios como De buenas a la 1, junto a Alfredo Adame; TV de noche, con Coque Muñiz, y Sabadazo, encabezado por Omar Chaparro y Cecilia Galeano.

Su trayectoria también incluye las telenovelas Por siempre mi amor, con Susana González, y Sueño de amor, con Betty Monroe. Además, registra una participación especial en El Junior.

En el terreno de los espectáculos en vivo, la comediante forma parte de propuestas como Príncipes para ellas, El club de las sanas y Blanca Cheves, producción en la que compartió créditos con Ivonne Montero.

Para Salazar, el reconocimiento del público mide el resultado de su trabajo. “El mayor logro en mi carrera es cuando veo la satisfacción en las personas por lo que estoy haciendo”.

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