Julio Camejo rompe en llanto tras duro posicionamiento de Niurka en La Granja VIP 2 (YouTube)

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La tercera semana de La Granja VIP 2 quedó marcada por un momento especialmente emotivo entre Niurka y Julio Camejo. La actriz decidió nominar directamente a su amigo, pese a la relación que mantienen desde hace años fuera de las cámaras.

Durante la Asamblea, Niurka dejó claro que considera que Julio tomó partido por el grupo contrario y cuestionó varias de sus decisiones dentro de la competencia. Sus palabras provocaron una reacción inesperada en Camejo, quien terminó entre lágrimas frente al resto de los granjeros.

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El posicionamiento de Niurka

Niurka explicó que le molestó que Julio se acercara a sus rivales y, desde su perspectiva, contribuyera a desacreditarla dentro del reality. Por ello, decidió colocar su nombre entre los nominados, aun conociendo la amistad que existe entre ambos.

Julio tomó la palabra para defender su postura. Aseguró que varios compañeros han intentado hablarle mal de Niurka o influir en su percepción sobre ella, pero sostuvo que no ha permitido que esas opiniones afecten el vínculo que tienen desde hace años.

El actor afirmó que la competencia no cambiaría el cariño que siente por su amiga. Sin embargo, la tensión del momento terminó por superarlo.

Integrantes del programa de televisión La Granja VIP reaccionan ante el conteo de votos durante una asamblea de nominación. (YouTube)

Tras escuchar el posicionamiento, Julio se retiró con los ojos llenos de lágrimas. Caminó hacia su lugar, se cubrió el rostro con su camisa y recibió el apoyo de algunos de sus compañeros. Niurka, por su parte, regresó a su sitio después del intercambio.

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Julio Camejo, actor, bailarín y músico de origen cubano, construyó gran parte de su trayectoria en México. Su carrera incluye participaciones en telenovelas como Clase 406, Rebelde, Destilando amor, Tormenta en el paraíso y La mexicana y el güero, además de distintos reality shows.

¿Quiénes son los nuevos nominados en La Granja VIP 2?

La tercera Asamblea dejó una placa de seis nominados para la gala de eliminación del domingo. Manelyk González y Kenny Avilés ya formaban parte de la lista, mientras que las votaciones de la Asamblea incorporaron a Carlos Trejo y Julio Camejo.

A ellos se sumaron Kevyn Contreras, conocido como Bicolor, y Azalia Ojeda, quienes ingresaron a la placa a raíz de un incidente ocurrido dentro de la competencia.

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La lista completa quedó así:

Manelyk González

Kenny Avilés

Carlos Trejo

Julio Camejo

Kevyn Contreras “Bicolor”

Azalia Ojeda

Azalia cachetea a Kevyn Bicolor (Captura de pantalla)

Manelyk recibió la nominación por el legado de María Karunna, segunda eliminada del reality. Kenny, en tanto, quedó expuesta tras el Duelo de Nominación del martes 22 de septiembre, donde Carlos Trejo logró salvarse.

Durante la Asamblea, Adal Ramones también abordó el incidente entre Kevyn Contreras y Azalia Ojeda. El conductor recordó que las reglas contemplan restricciones sobre el contacto físico y adelantó una sanción adicional para los involucrados, aunque descartó una expulsión directa.