México

Víctor Valverde cantó “Algobierno” en su última historia de Instagram antes del ataque armado en TaiPak de Culiacán

El ataque armado registrado la noche del jueves en el restaurante TaiPak, en el sector Tres Ríos de Culiacán, dejó una persona muerta y seis heridos, entre ellos al cantante

Víctor Valverde fue una de las personas lesionadas en el ataque a balazos en el restaurante TaiPak de Culiacán. (Captura de pantalla)
Víctor Valverde fue una de las personas lesionadas en el ataque a balazos en el restaurante TaiPak de Culiacán. (Captura de pantalla)
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Víctor Valverde compartió una historia de Instagram horas antes de resultar herido de bala en el ataque armado registrado la noche del jueves 24 de septiembre en el restaurante TaiPak, en el sector Tres Ríos de Culiacán. En el video, el cantante interpretaba fragmentos de “Algobierno”, su tema más reciente, mientras al fondo se proyectaba el videoclip oficial de la canción.

El ataque, que dejó una persona muerta y seis heridos, ocurrió alrededor de las 19:50 horas. Valverde, de 21 años, presentó una lesión por proyectil de arma de fuego en el hombro izquierdo.

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En la historia que subió a su cuenta @victor_valverdeoficial, Valverde aparece vestido con una playera blanca y pantalón negro, en lo que parece ser la sala de su casa. A su lado se distinguen una mochila y una gorra sobre un mueble, mientras que detrás de él la televisión reproducía escenas del videoclip de “Algobierno”, el sencillo que lanzó junto con Beto Vega el pasado 10 de septiembre.

Víctor Valverde, de 21 años, resultó herido de bala en el hombro izquierdo durante la balacera en un restaurante en Culiacán. (Instagram)

El video oficial de “Algobierno” acumulaba 338,738 visualizaciones al momento del ataque, catorce días después de su estreno.

Un corrido que invierte los papeles del narcocorrido tradicional

La letra de “Algobierno” marca un giro frente al catálogo previo de Valverde. En “Los Ranas” y “El Mayor de los Ranas”, la narrativa retrataba a un brazo armado del crimen organizado; en este tema, el sujeto que porta las armas y opera con disciplina militar es la autoridad.

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“Somos GN andamos echando v*rgazos” y “afirmativo es SEDENA” son las primeras líneas que fijan ese cambio de bando.

El tema conserva el mismo lenguaje operativo de sus corridos anteriores, pero aplicado a las fuerzas de seguridad: “todos camuflas bien ensacados” y “los minimis empotrados en las jabas, bien atentos” repiten términos que ya aparecían en otras canciones como “Los Ranas”.

Víctor Valverde en el video "Algobierno". (Captura de pantalla)
Víctor Valverde en el video "Algobierno". (Captura de pantalla)

La canción incorpora además referencias a la vigilancia tecnológica y al despliegue urbano: “zumbaban los medios y sirenas hay entre calles”, “interceptadas las señales” y “los drones nos investigan, inteligencia directa” describen labores de vigilancia e inteligencia militar.

La letra también apela a un sentido patriótico: “y quiubo pues cabrones del gobierno, México portamos la camiseta, y para donde el secre diga”, en referencia a la obediencia hacia una autoridad superior. El estribillo resume el giro completo: “Somos gobierno, pariente”, una frase que usa el molde del corrido bélico para colocar al Estado, y no al cártel, como protagonista armado.

En el video que acompaña la historia de Instagram, se observan imágenes de patrullas y hombres con uniformes que aparentan corresponder a la Guardia Nacional y al Ejército Mexicano, en línea con la narrativa que describe la canción.

Investigación en curso sobre el móvil del ataque

Un ataque armado con armas largas y cortas dentro del restaurante TaiPak, en el sector Tres Ríos de Culiacán, dejó una persona muerta y seis heridos, entre ellos el cantante Víctor Valverde. (REdes sociales)
Un ataque armado con armas largas y cortas dentro del restaurante TaiPak, en el sector Tres Ríos de Culiacán, dejó una persona muerta y seis heridos, entre ellos el cantante Víctor Valverde. (REdes sociales)

Sobre el ataque de este jueves, la Fiscalía de Sinaloa mantiene abiertas las investigaciones para determinar la mecánica del ataque en el restaurante TaiPak y esclarecer si alguna de las personas presentes en el establecimiento era el objetivo directo de la agresión.

Las autoridades no han reportado personas detenidas ni han establecido públicamente el móvil de los hechos.

Entre los nombres de las víctimas que trascendieron de manera preliminar se encuentra el músico Víctor Valverde, de 21 años; Ángel Fernando “N”, de 21; Rubén Alberto “N”, de 25; María Isabel “N”, de 72; Edgar Yair “N”, de 23; y Luis Eliseo “N”, de 21.

Valverde, originario de Eldorado y criado en Culiacán, ha construido su catálogo musical alternando temas que narran la violencia desde la perspectiva de grupos armados con piezas de corte festivo, como “Véngame a Ver” y “Bien Saiko”. “Algobierno” se suma ahora a ese repertorio como el tema que promocionaba minutos antes del ataque que lo dejó herido.

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