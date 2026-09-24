México

Separación de Jesse & Joy da un giro tras entrevista que exime a Jesse Huerta

El cantautor es responsabilizado de boicotear el dúo pop para enfocarse en su carrera como solista

Un hombre con sombrero negro, cadenas al cuello y tatuajes en el pecho posa frente a una cortina blanca
Jesse anunció una pausa unilateral del dúo que conforma con su hermana y desencadenó un cruce público con ella. (Instagram: Jesse Huerta)
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Tras anunciar de manera unilateral una pausa del dúo Jesse & Joy, Jesse Huerta ha sido blanco de críticas en redes sociales, donde se le acusa de boicotear a su hermana para enfocarse en el proyecto alterno Jesse and the Supernovas.

Previo a una rueda de prensa con motivo de la extensión de una fecha en su residencia en el Auditorio Nacional en Ciudad de México, Jesse Huerta anunció en sus cuentas oficiales que, tras cumplir con los eventos previamente pactados, tomaría una pausa para enfocarse en su familia, su música y su paz mental.

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Sin embargo, lo que inicialmente parecía un descanso acordado, apuntó a una ruptura musical y familiar, luego de que Jesse dejara plantada a su hermana en un encuentro con la prensa.

Con la voz entrecortada, Joy Huerta admitió ante reporteros que desconocía los motivos de la decisión de su hermano: “Me enteré hace 20 minutos”, externó la cantante, al tiempo que lamentó la ausencia de la persona con la que había construido todo en la música.

jesse joy
(Instagram)

Señalamientos e indirectas de la esposa de Jesse

Ante las especulaciones, Jesse sostuvo que su hermana sí estaba enterada. “Nuestro equipo estaba informado previamente de que no participaría en la conferencia de prensa ni estaré en la presentación del 6 de diciembre en el Auditorio Nacional”, señaló en un comunicado.

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Respecto a un distanciamiento con Joy, subrayó que ningún lazo estaba roto: “Mi hermana ha tenido y siempre tendrá todo mi amor y mi apoyo en lo que decida hacer, y las canciones de Jesse & Joy siempre serán parte de mí y de todos nosotros, y sé que siempre estarán ahí para apoyarla a ella y a mí en nuestros caminos”.

Por su parte, Joy confesó que, en medio de la confusión, la única certeza que tenía es que ella se entregaría al público que asista a su show del 6 de diciembre: “Tengo que procesar que no sé qué va a pasar, si van a llegar diez mil personas, si van a llegar diez o si va a llegar una. Pero sé que voy a salir a cantar para la persona que esté ahí”, expresó.

Joy Huerta - (Infobae México/ Miriam Estrella)
Joy Huerta - (Infobae México/ Miriam Estrella)

La separación del dúo dividió a sus seguidores. En medio de duras críticas contra Jesse Huerta, su esposa, la chef Mónica León, escaló la controversia con un mensaje que fue interpretado como una indirecta contra su cuñada.

En una serie de mensajes compartidos en Instagram, destacó una frase en la que señaló que “la verdad siempre sale a la luz y triunfa”.

Joy Huerta sabía del proyecto alterno de su hermano

Días después, en la red social X fue difundido un video de una entrevista concedida por Jesse y Joy en abril pasado, donde él habló para Exa sobre su inminente proyecto en solitario.

“El proyecto se llama Jesse and the Supernovas y el primer álbum, que saldrá este año, se llama Sombrero y es para escuchar pronto”.

Cuestionada sobre si el proyecto de su hermano podría afectar la dinámica del dúo, Joy Huerta respondió que ambos tenían necesidades creativas que no encajaban en el dúo: “También somos individuos”.

Una publicación de red social incluye un video donde Joy y Jesse Huerta posan frente a micrófonos de prensa de varios medios
Los integrantes del dúo Jesse y Joy ofrecen declaraciones a la prensa durante una entrevista sobre el inicio del proyecto en solitario de Jesse. (X)

Al margen de versiones extraoficiales que señalan un rompimiento creativo y familiar, los motivos de la separación de Jesse & Joy se alinean con la necesidad de Jesse de tomar distancia de las implicaciones y presiones del dúo.

La ruptura ha elevado el interés por sus próximas presentaciones en Ciudad de México. De acuerdo con Jesse, aunque inicialmente fue anunciado en la presentación del 6 de diciembre, su participación en el dúo concluirá un día antes.

De acuerdo con el cantautor, su separación coincidirá con el lanzamiento del primer álbum de Jesse and the Supernovas.

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