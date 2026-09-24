Pollo al horno con verduras y salsa verde: una receta jugosa, fácil y llena de sabor

Piezas de pollo al horno con verduras asadas y salsa verde se presentan en una bandeja metálica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El pollo al horno es uno de esos platillos que pueden convertirse en una comida completa sin necesidad de complicarse demasiado en la cocina. Al combinarlo con verduras y una salsa verde de sabor intenso, el resultado es una preparación colorida, reconfortante y perfecta para compartir.

La clave de esta receta está en permitir que el pollo se cocine lentamente mientras absorbe los sabores de la salsa y los vegetales. Durante el horneado, las piezas adquieren un exterior dorado y una textura tierna, mientras las verduras se impregnan de los jugos y condimentos.

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Además de ser una opción práctica para la comida familiar, este pollo al horno puede servirse directamente en la misma charola en la que se preparó. Así se conserva su aspecto casero y se lleva a la mesa un plato abundante, aromático y lleno de color.

Una combinación que convierte lo sencillo en especial

Cuatro piezas de pollo al horno se presentan en una bandeja con verduras asadas y aderezo de salsa verde. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La salsa verde aporta el carácter principal de esta preparación. Su sabor ligeramente ácido y fresco combina especialmente bien con el pollo, mientras que las verduras ayudan a equilibrar el conjunto y aportan diferentes texturas.

Puedes utilizar las verduras indicadas en la receta y distribuirlas alrededor de las piezas de pollo para que se cocinen al mismo tiempo. Es importante procurar que queden extendidas y no demasiado amontonadas, horno hace prácticamente todo el trabajo. Conforme avanza la cocción, la salsa se mezcla con los jugos del pollo y las verduras, creando una preparación aromática que resulta ideal para de manera que puedan cocinarse de forma uniforme.

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El horno hace prácticamente todo el trabajo. Conforme avanza la cocción, la salsa se mezcla con los jugos del pollo y las verduras, creando una preparación aromática que resulta ideal para acompañar con arroz, tortillas o una ensalada fresca.

Ingredientes y preparación

Varias piezas de pollo al horno acompañadas de calabacín, cebolla morada y tomate se sirven con salsa verde en una bandeja de cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

4 piezas de pollo

4 tomates verdes

2 chiles serranos

1/4 de cebolla

1 diente de ajo

1/2 taza de cilantro fresco

2 zanahorias

2 papas

1 calabacita

1 cucharada de aceite

Sal al gusto

Pimienta al gusto

1/2 taza de agua

Preparación

Precalienta el horno a 200 °C. Lava los tomates verdes, los chiles, el cilantro y las verduras. Hierve los tomates verdes y los chiles durante unos minutos hasta que estén suaves. Licúa los tomates verdes, los chiles, la cebolla, el ajo, el cilantro y el agua hasta obtener una salsa uniforme. Sazona las piezas de pollo con sal y pimienta. Pela las papas y las zanahorias y córtalas en trozos medianos. Corta también la calabacita. Coloca el pollo y las verduras en una charola para horno previamente engrasada. Baña los ingredientes con la salsa verde y agrega el aceite. Hornea durante aproximadamente 45 minutos o hasta que el pollo esté completamente cocido y las verduras suaves. Retira del horno y deja reposar unos minutos antes de servir.

El toque final para llevarlo directo a la mesa

Un pollo entero asado reposa en una fuente junto a papas, pimientos y cebollas aderezados con salsa verde. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez fuera del horno, deja reposar el pollo durante unos minutos. Este pequeño paso permite que los jugos se distribuyan y vegetales y el dorado de las piezas harán que el plato resulte tan apetitoso a la vista como al ayuda a conservar una textura agradable al momento de servir. Puedes colocar las piezas al centro de la mesa junto con las verduras y aprovechar la salsa que quedó en la charola.

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Para una presentación más atractiva, distribuye las verduras alrededor del pollo y termina con un poco de cilantro fresco. Los tonos verdes de la salsa, el color de los vegetales y el dorado de las piezas harán que el plato resulte tan apetitoso a la vista como al momento de probarlo.

Esta receta de pollo al horno con verduras y salsa verde funciona especialmente bien cuando buscas una comida abundante y de preparación sencilla. Tiene el sabor reconfortante de la cocina casera, pero con suficiente personalidad para convertirse en protagonista de la mesa.