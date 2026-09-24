México

“El Doctor”, exlíder del Cártel de Tijuana, desiste de amparo contra tortura en el penal del Altiplano

Eduardo Arellano Félix se encuentra recluido por el delito de delincuencia organizada

Fotografía cedida por la Secretaría de Seguridad Pública de México el 26 de octubre de 2008 en la que se registró al narcotraficante mexicano Eduardo Arellano Félix, alias "El Doctor" y exjefe del cártel de Tijuana, tras ser capturado en el estado mexicano de Baja California. EFE/SSP
Fotografía cedida por la Secretaría de Seguridad Pública de México el 26 de octubre de 2008 en la que se registró al narcotraficante mexicano Eduardo Arellano Félix, alias "El Doctor" y exjefe del cártel de Tijuana, tras ser capturado en el estado mexicano de Baja California. EFE/SSP
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Eduardo Arellano Félix, alias “El Doctor”, exlíder del Cártel de Tijuana, retiró su amparo promovido por presunta tortura contra autoridades del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, conocido como “El Altiplano”, ubicado en el Estado de México.

El exlíder criminal se rehusó a ratificar el escrito presentado en su nombre luego de que afirmó que ya había recibido atención médica durante su reclusión en el penal de máxima seguridad.

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Por esa negativa, el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con sede en Toluca, resolvió tener por no presentada la demanda de amparo indirecto, en la que se acusaba tortura psicológica, hostigamiento, abuso de autoridad, falta de atención médica y violaciones al artículo 22 constitucional dentro del penal.

Al respecto, Arellano Félix señaló: “Me desisto del amparo toda vez que ya se me brindó atención médica”, según consta en la resolución consultada por Infobae México.

Tortura y falta atención médica: las razones por las que el líder criminal solicitó un amparo

Eduardo Arellano Félix, alias el Doctor, saldría libre este miércoles 18 de agosto, tras una sentencia de 10 años (Ilustración: Infobae México)
Eduardo Arellano Félix, alias el Doctor, fue el último líder de los Arellano Félix en ser sentenciado; sin embargo, Enedina Arellano continúa como líder del cártel. (Ilustración: Infobae México)

Luego de solicitar el amparo, el juzgador concedió la suspensión de plano solo por tortura psicológica y ordenó a las autoridades penitenciarias a cesar cualquier acto en su contra.

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Sin embargo, negó la medida cautelar por los otros tres reclamos de hostigamiento, abuso de autoridad y falta de atención médica al considerar que el expediente no contaba con elementos ni indicios suficientes para acreditarlos.

Con el fin de verificar la situación del interno, el tribunal envió a un actuario judicial hasta el penal de Almoloya de Juárez. La comisión de ese funcionario abarcó tres tareas: constatar la integridad corporal del recluso, verificar las condiciones del sitio de reclusión y requerirle la ratificación de la demanda.

Fue en esa diligencia donde, al notificársele el proveído, Arellano Félix dejó asentado que ya se le había dado atención médica. El juzgado dio valor probatorio a esa manifestación, registrada por un funcionario con fe pública, y como consecuencia dejó sin efectos la suspensión que había concedido.

Antecedentes en el Altiplano entre 2008 y 2012

(Gráfico: Infobae México)
(Gráfico: Infobae México)

No es la primera vez que Arellano Félix pisa el Altiplano. El líder criminal llegó por primera ocasión a ese penal federal después de que agentes de la Policía Federal lo detuvieron en Tijuana, Baja California, el 30 de octubre de 2008.

Entre ese año y hasta el 2012, ya como interno, presentó varios recursos legales: por incomunicación, por falta de atención médica, por la prohibición de acceso a libros y por aislamiento. En todos los casos, la falta de pruebas llevó al sobreseimiento de esos juicios.

Para el 1 de septiembre de 2012, Eduardo Arellano fue extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos de lavado de dinero y tráfico de drogas. Un año después fue sentenciado a 15 años de prisión, pero tras concretar un acuerdo de colaboración con las autoridades de ese país solo cumplió 9 años en el Complejo Correccional Federal Allenwood, en Pennsylvania, hasta que el Buró Federal de Prisiones autorizó su liberación el 18 de agosto de 2021.

Retorno a México y nueva reclusión en el Altiplano

Fotografía del narcotraficante Eduardo Arellano Félix al ser entregado a las autoridades mexicanas, el 23 de agosto de 2021, en el puente fronterizo de Matamoros, estado de Tamaulipas (México). EFE/ Abraham Pineda
Fotografía del narcotraficante Eduardo Arellano Félix al ser entregado a las autoridades mexicanas, el 23 de agosto de 2021, en el puente fronterizo de Matamoros, estado de Tamaulipas (México). EFE/ Abraham Pineda

Bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, Arellano Félix permaneció detenido hasta el 24 de agosto de 2021, día en que fue entregado a la Fiscalía General de la República (FGR) en el Puente Internacional Brownsville-Matamoros.

Al ser recibido, las autoridades mexicanas le cumplimentaron una orden de aprehensión por delincuencia organizada, contra la salud y asociación delictuosa, por lo que fue trasladado al Altiplano.

Desde entonces, el exlíder criminal se mantiene recluido en el penal federal, donde se le ha negado la protección de amparo para recuperar la libertad y solo mantiene un proceso penal vigente por delincuencia organizada.

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