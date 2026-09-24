México

Lavado de camiones que transportaban pollo y puerco operaba sin tratamiento de aguas residuales en Chiapas, imponen clausura temporal

El establecimiento generaba aguas residuales derivadas del lavado de camiones pecuarios, las cuales eran vertidas de forma directa al suelo, sin manejo adecuado ni tratamiento

Profepa clausuró lavado de camiones que desechaba agua en el suelo sin autorización
Profepa clausuró lavado de camiones que desechaba agua en el suelo sin autorización
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La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso una clausura temporal parcial al establecimiento Lavado de Camiones Pecuarios “Bonanza”, en La Trinitaria, Chiapas, tras detectar que operaba sin tratamiento para las aguas residuales generadas durante el lavado de unidades que transportan pollo y puerco.

La medida busca impedir que continúen las descargas al suelo y reducir los riesgos de contaminación ambiental. La autoridad también ordenó medidas de urgente aplicación para corregir las irregularidades detectadas durante la visita de inspección.

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La diligencia se realizó el 18 de septiembre, luego de una denuncia popular presentada mediante el portal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. El reporte señalaba las condiciones en que se lavaban los vehículos y la falta de infraestructura y equipo para realizar esa actividad.

Profepa detecta descargas directas de agua residual al suelo

Durante la inspección, el personal de la Profepa constató que el establecimiento generaba aguas residuales derivadas del lavado de camiones pecuarios. Esas descargas eran vertidas de forma directa al suelo, sin manejo adecuado ni tratamiento.

La sequía en México - 19042021
FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM

El negocio tampoco contaba con el permiso emitido por la autoridad competente para realizar las descargas. La falta de autorización y de sistemas de tratamiento llevó a la imposición de la clausura parcial como medida de seguridad.

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La autoridad ambiental determinó que las descargas podían provocar afectaciones al suelo. Por ello, ordenó suspender de forma parcial las actividades relacionadas con el manejo inadecuado del agua residual en el sitio.

El establecimiento inspeccionado se identifica como Lavado de Camiones Pecuarios “Bonanza” y se localiza en el municipio de La Trinitaria, en Chiapas. Ahí se lavaban unidades utilizadas para transportar productos de origen animal, entre ellos pollo y puerco.

La inspección inicia por una denuncia popular

La visita de la Profepa ocurrió en atención a una denuncia presentada por medio de su plataforma digital. La queja se relacionaba con la operación del sitio y con la ausencia de instalaciones adecuadas para el lavado de los vehículos.

El procedimiento permitió verificar las condiciones de operación del establecimiento. La inspección se concentró en el destino de las aguas residuales y en la existencia de equipo e infraestructura para evitar que fueran descargadas sin tratamiento.

Las aguas generadas por el lavado de camiones que trasladan pollo y puerco pueden contener restos orgánicos, suciedad y otros residuos propios de esa actividad. La autoridad indicó que, en este caso, no se aplicaba un manejo adecuado antes de su vertimiento.

La sequía en México - 19042021
FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM

La clausura temporal parcial no implica el cierre total del negocio, sino la suspensión de las actividades que representen un riesgo por las condiciones detectadas. La medida permanecerá vigente mientras se atienden las obligaciones fijadas por la autoridad ambiental.

El establecimiento deberá atender medidas urgentes

Además de la clausura, la Profepa estableció medidas de urgente aplicación para que el establecimiento modifique las condiciones que llevaron a la inspección. El objetivo es disminuir los riesgos asociados con el vertimiento de aguas residuales sin tratamiento.

Entre las irregularidades identificadas se encuentra la descarga directa al suelo. La autoridad señaló que el establecimiento carecía de un manejo adecuado para esas aguas y no tenía el permiso correspondiente.

El procedimiento administrativo seguirá en curso. La Procuraduría integrará el expediente derivado de la visita de inspección y revisará el cumplimiento de las medidas ordenadas al establecimiento.

La autoridad dará seguimiento a las acciones que adopte el negocio para atender las condiciones detectadas. El expediente permitirá definir las resoluciones administrativas que correspondan conforme avance el procedimiento.

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