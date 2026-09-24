El Testamóvil acerca el testamento a tu alcaldía sin complicaciones ni servicios costosos durante septiembre: dónde y cuándo estarán

Un hombre y una mujer de la tercera edad presentan sus documentos tramitados en el servicio itinerante Testamóvil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Durante septiembre, declarado Mes del Testamento, la Ciudad de México refuerza el acceso al trámite testamentario con el Testamóvil, una unidad itinerante que recorre las 16 alcaldías con precios preferenciales y asesoría jurídica gratuita. La iniciativa busca que ningún habitante tenga pretexto para dejar resuelto el destino de su patrimonio.

El esquema combina distintos puntos de atención: desde explanadas públicas hasta unidades habitacionales, con horarios que cambian día a día según la zona programada.

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Personal de la Dirección General de Regularización Territorial atiende a ciudadanos dentro de unidades móviles denominadas Testamóvil. (Facebook)

Qué es el Testamóvil y quién lo organiza

Una unidad móvil del programa Testamóvil de la Dirección General de Regularización Territorial permanece estacionada en una calle de la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Testamóvil es una unidad móvil operada por la Dirección General de Regularización Territorial (DGRT) de la Ciudad de México. Su función es acercar la atención y la orientación jurídica en materia patrimonial a la población, sobre todo en las alcaldías donde el acceso a notarías puede resultar más limitado.

El Testamóvil recorre las 16 alcaldías de la capital durante septiembre como parte del Mes del Testamento, un programa que ofrece precios preferenciales y asesoría legal gratuita para que los habitantes de la Ciudad de México elaboren su testamento sin necesidad de acudir directamente a una notaría fija.

Este esquema forma parte de una estrategia más amplia de la DGRT, que también incluye oficinas centrales y otros puntos de atención distribuidos en la ciudad.

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Costos del trámite durante el Mes del Testamento

En el caso de los adultos mayores, de 65 años en adelante, las tarifas son considerablemente más bajas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Testamóvil ofrece tarifas diferenciadas según la edad de la persona y el tipo de testamento que desee tramitar. Para las personas de 16 a 64 años, el costo del testamento universal básico con un legado es de 2,199.56 pesos, mientras que la opción con dos o más legados sube a 3,187.31 pesos.

En el caso de los adultos mayores, de 65 años en adelante, las tarifas son considerablemente más bajas: el testamento básico con un legado cuesta 733.19 pesos, y la versión con dos o más legados asciende a 2,199.56 pesos.

Un dato relevante para quienes buscan este servicio es que, en todas las unidades del Testamóvil, el trámite incluye asesoría legal completamente gratuita al momento de realizarlo, según se informó a través de los reportes sobre el programa.

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Fuera del esquema de unidades móviles, las notarías de la Ciudad de México fijaron para 2026 un costo preferencial unificado de 3,800 pesos durante el Mes del Testamento, aplicable en sus oficinas regulares.

Miércoles 23 y jueves 24 de septiembre: seis sedes confirmadas

Se espera que el programa se extienda con nuevas fechas durante octubre, aunque los detalles de esas jornadas aún no se han confirmado de manera oficial. Imagen de un testamento.

El miércoles 23 de septiembre, el Testamóvil operó en dos puntos de la ciudad. En INEGI, ubicado en avenida Cuauhtémoc 451, colonia Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez, el horario de atención fue de 9:00 a 15:00 horas.

De forma simultánea, la unidad Utopía Cen Tlalli, en avenida Ojo de Agua, colonia Ampliación Lomas de San Bernabé, alcaldía Magdalena Contreras, atendió de 11:00 a 15:00 horas.

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Al día siguiente, jueves 24 de septiembre, el Testamóvil se dividió en cinco sedes simultáneas. En la alcaldía Tlalpan se instaló en el Kiosco Topilejo, sobre la calle José María Morelos, colonia San Miguel Topilejo, con atención de 10:00 a 15:00 horas.

En Xochimilco, la unidad atendió en el Centro Cultural Teatro Carlos Pellicer, avenida México 5682, colonia La Noria, con un horario más acotado, de 10:00 a 13:00 horas.

En la alcaldía Gustavo A. Madero operaron dos módulos al mismo tiempo: la Explanada de la Alcaldía, en la calle 5 de Febrero, colonia Villa Gustavo A. Madero, y la Plaza Cívica San Juan de Aragón, entre las avenidas 414 y 412-A, colonia San Juan de Aragón VII Sección. Ambas sedes atendieron de 10:00 a 14:00 horas.

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En Magdalena Contreras, el módulo Utopía Cen Tlalli repitió su participación por segundo día consecutivo, con el mismo horario de 11:00 a 15:00 horas registrado el miércoles.

El Gobierno de la Ciudad de México informa sobre los puntos de atención y horarios del Testamóvil los días 23 y 24 de septiembre en varias alcaldías. (DGRT)

Qué sedes no están confirmadas para el fin de semana

La ubicación específica del Testamóvil en Iztapalapa para el viernes 25 de septiembre no pudo confirmarse en los reportes disponibles hasta la fecha. Lo que sí existe de forma permanente en esa demarcación es el módulo fijo de la DGRT para Iztapalapa e Iztacalco, sobre avenida Manuel González, entre las calles Comonfort y Ayuntamiento, Barrio San Lucas, con atención de lunes a jueves de 09:00 a 16:00 horas y los viernes de 09:00 a 15:00 horas.

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Para el sábado 26 y el domingo 27 de septiembre, no se localizaron ubicaciones específicas del Testamóvil en las fuentes consultadas. Lo confirmado para el fin de semana es que las notarías de la Ciudad de México extienden su atención los sábados de septiembre, de 09:00 a 14:00 horas, dentro del esquema del Mes del Testamento.

Se recomienda verificar las sedes de cada jornada directamente en la cuenta oficial de X @dgrt_cdmx, canal donde la dependencia publica a diario los puntos y horarios del Testamóvil.

Jornada Notarial en Coyoacán: cierre extendido del Mes del Testamento

La Dirección General de Regularización Territorial convoca a la Jornada Notarial 2026 en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México del 30 de septiembre al 2 de octubre. (DGRT)

Como parte de las actividades adicionales del programa, la DGRT organiza la Jornada Notarial 2026 en la alcaldía Coyoacán, en conjunto con esa demarcación y el Colegio de Notarios.

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El evento se instalará en el Parque de la Consolación, ubicado en la calle San Ricardo esquina San Hermilo, colonia Pedregal de Santa Úrsula, alcaldía Coyoacán. La jornada se extenderá del 30 de septiembre al 2 de octubre, con inauguración programada para el 30 de septiembre, en un horario de 11:00 a 15:00 horas.

A diferencia de las sedes rotativas del Testamóvil, que cambian de ubicación cada día, esta jornada permanecerá tres días consecutivos en el mismo punto, lo que la convierte en una de las opciones con mayor tiempo de permanencia dentro del Mes del Testamento.

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Entre los beneficios exclusivos de la jornada se incluyen la solicitud de testamento de forma rápida y segura, asesoría jurídica especializada por parte de la DGRT, asesoría notarial a cargo del Colegio de Notarios y la posibilidad de tramitar rectificación de escrituras.

El evento también contempla actividades dirigidas a la niñez, con juegos y sorpresas a cargo de “Testamentín”, personaje que acompaña la campaña. Para realizar cualquier trámite, se pide a los asistentes llevar su credencial de elector (INE).

La DGRT advirtió, además, que no solicita pagos por vía telefónica, en efectivo, transferencias o depósitos a cuentas personales, y pidió a la ciudadanía no realizar ningún pago bajo esas condiciones y reportar de inmediato cualquier intento de fraude.

Alternativas para hacer el testamento en la CDMX

También operan las llamadas Jornadas Notariales, un esquema mediante el cual notarios participan en puntos de atención específicos durante el Mes del Testamento para facilitar el trámite a quienes no puedan acudir a una notaría en horario habitual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además del Testamóvil, la Dirección General de Regularización Territorial ofrece otras vías para tramitar el testamento en la capital. Entre ellas se encuentran las oficinas centrales de la dependencia y los Módulos de Atención Ciudadana, distribuidos en distintas alcaldías.

También operan las llamadas Jornadas Notariales, un esquema mediante el cual notarios participan en puntos de atención específicos durante el Mes del Testamento para facilitar el trámite a quienes no puedan acudir a una notaría en horario habitual.

En ese sentido, las notarías de la Ciudad de México extendieron sus horarios de atención los sábados de septiembre, de 09:00 a 14:00 horas, como parte de las facilidades ofrecidas durante este mes. Esta medida busca que quienes tienen dificultades para acudir entre semana, por motivos laborales, puedan resolver el trámite durante el fin de semana.

En conjunto, estas alternativas conforman una red de opciones que combina unidades móviles, oficinas fijas y horarios extendidos, todas orientadas a que el trámite testamentario resulte más accesible durante septiembre.

Vigencia y recomendaciones para septiembre y octubre

Hasta el momento, la información confirmada sobre el Testamóvil cubre fechas específicas dentro de septiembre, con sedes y horarios que se anuncian con poca anticipación a través de redes sociales y comunicados de la DGRT.

Se espera que el programa se extienda con nuevas fechas durante octubre, aunque los detalles de esas jornadas aún no se han confirmado de manera oficial. Por ello, se recomienda a los interesados mantenerse atentos a los canales oficiales de la dependencia para conocer las próximas ubicaciones y horarios del Testamóvil.

La combinación de precios preferenciales, asesoría jurídica gratuita y múltiples puntos de atención busca facilitar que un mayor número de habitantes de la Ciudad de México resuelvan este trámite patrimonial antes de que finalice el Mes del Testamento.