México

¿Cafecito para el frío y las lluvias? Estos son los mejor evaluados según el estudio más reciente de la Profeco

La norma vigente permite hasta 0.15% de cafeína en un café descafeinado, mientras que un café puro debe contener al menos 1%; la distinción es clave para interpretar correctamente la etiqueta del producto

Taza de café sobre un plato con una cuchara dorada y granos de café dispersos en una mesa de madera rústica.
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) evaluó 33 marcas de café tostado y molido, y encontró que 10 de ellas incumplen con la información comercial que exige la normativa vigente. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El café que millones de mexicanos consumen a diario proviene de un proceso que va del cultivo en la montaña hasta el análisis en laboratorio. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) evaluó 33 marcas de café tostado y molido, y encontró que 10 de ellas incumplen con la información comercial que exige la normativa vigente.

El hallazgo se dio a conocer en la Revista del Consumidor de junio de 2025 y sigue siendo, según medios mexicanos que retomaron el tema en septiembre de 2026, el estudio más reciente de la dependencia sobre este producto.

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La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) presenta un estudio de calidad realizado a diversas marcas comerciales de café tostado y molido (Youtube/Profeco)

Cómo se realizó el estudio de calidad

El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor (LNPC) aplicó más de 1,900 pruebas entre febrero y abril para examinar 33 productos: 24 cafés tostados y molidos tradicionales, cinco descafeinados y cuatro mezclados con azúcar o caramelo.

Los parámetros evaluados incluyeron contenido neto, humedad, azúcares totales, cenizas, grasas, almidones y cafeína. También se revisó que la información comercial de los empaques correspondiera con lo hallado en laboratorio.

El estudio tomó como referencia la NMX-F-013-SCFI-2020, que regula la composición del café puro, y la NMX-F-173-SCFI-2020, aplicable a los productos mezclados con azúcar caramelizada. Los 33 productos analizados cumplieron con el contenido neto declarado en el envase.

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Café puro, descafeinado o mezclado

Esta distinción resultó relevante porque de los 33 productos analizados, 10 incumplieron con su etiquetado. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)
Esta distinción resultó relevante porque de los 33 productos analizados, 10 incumplieron con su etiquetado. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Cuando un café se etiqueta como descafeinado no significa que carezca por completo de cafeína, sino que contiene una proporción significativamente menor a la de su versión regular. La norma mexicana establece que un descafeinado puede tener hasta 0.15% de cafeína, mientras que un café puro debe contener al menos 1% como mínimo.

Esta distinción resultó relevante porque de los 33 productos analizados, 10 incumplieron con su etiquetado. Las fallas más comunes fueron la confusión entre fecha de caducidad y fecha de consumo preferente, además de la falta de esa información de forma indeleble en el envase.

La diferencia entre ambas fechas no es menor: la de caducidad indica cuándo un alimento deja de ser seguro para consumirse, mientras que la de consumo preferente solo advierte una posible disminución en la calidad, sin implicar riesgo para la salud.

Las marcas que incumplen las normas

Café Alpont y Café Mis Raíces Vehav no cumplen con el etiquetado que exige la NOM-169-SCFI-2007 para la denominación de origen Café Chiapas. Alpont presenta, además, inconsistencias en la declaración de su contenido neto.

Café Punta del Cielo, su versión Cosecha Premium y Kaapeh confunden al consumidor con la leyenda “caducidad y lote en el envase”, cuando en realidad esa fecha corresponde al consumo preferente. Punta del Cielo también incumple al no presentar de forma permanente el lote y esa fecha, falla que comparten Los Portales de Córdoba y Los Portales de Córdoba Mezclado.

Segafredo Zanetti Espresso y Segafredo Zanetti Emozioni señalan en su etiqueta una fecha de “consumo preferente” que, técnicamente, corresponde a la de caducidad. Por su parte, Café Mexicano incurrió en incumplimiento al no comprobar la leyenda de su empaque “fórmula irresistible”.

Los mejor evaluados según Profeco

Entre los cafés puros tostados y molidos que cumplieron con las normas oficiales y presentaron un etiquetado claro destacan Blasón Gourmet, Precíssimo, La Parroquia de Veracruz, Gila Café, Café La Finca, Café El Marino y Café El Marino Artesanal.

Los cinco cafés descafeinados analizados cumplieron en su totalidad con las normas y su etiquetado. En la categoría de café mezclado con azúcar o caramelo, tres de las cuatro marcas evaluadas cumplieron con las disposiciones vigentes.

El café que se produce en México

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Actualmente se cultiva en 12 estados, entre ellos Chiapas, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, San Luis Potosí, Nayarit, Colima, Jalisco, Querétaro y Tabasco. Chiapas es el principal productor, seguido de Veracruz y Puebla. (Imagen ilustrativa infobae)

México ocupa el lugar número 11 como productor mundial de café, según datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural citados en la Revista del Consumidor. El grano llegó al país gracias a los barcos de inmigrantes franceses y su producción inició en Veracruz.

Actualmente se cultiva en 12 estados, entre ellos Chiapas, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, San Luis Potosí, Nayarit, Colima, Jalisco, Querétaro y Tabasco. Chiapas es el principal productor, seguido de Veracruz y Puebla.

En el país se cultivan seis variedades: pluma, arábica, robusta, cereza, criollo y maragogipe. La pluma es la de mayor reconocimiento internacional por su aroma distintivo, mientras que la arábica es la más producida en el territorio nacional.

La altitud del cultivo determina la calidad del grano: entre 600 y 900 metros se obtienen los llamados “finos lavados”; entre 900 y 1,200 metros, café “de altura”, y por encima de 1,200 metros, café de “estricta altura”.

Del cultivo a la taza: proceso y catación

El proceso de elaboración incluye cosecha, despulpado, secado (hasta reducir la humedad a un rango de 10 a 12%), tostado, molido y envasado, generalmente al vacío para conservar el aroma.

Los tuestes más comunes son el ligero, de alto contenido de cafeína y sabor ácido; el americano, acaramelado; el francés, de aroma intenso y sabor ahumado, y el italiano, con alto grado de tueste y bajo contenido de cafeína.

La evaluación sensorial o catación permite identificar el aroma, sabor y sanidad del café, así como detectar defectos que afecten su calidad. Según la NMX-F-013-SCFI-2020, entre los términos técnicos de este glosario están amargo, dulce, quemado, rancio y viejo.

Jesús Salazar Velasco, médico y creador de la marca Cafeólogo®, señaló en la publicación que los mejores cafés son los que ofrecen trazabilidad: origen, productor, variedad y fecha de tueste, datos que reflejan el cuidado en la cadena de calidad y el pago justo al caficultor.

Respecto al consumo, la Organización Mundial de la Salud y la FDA coinciden en que 400 miligramos diarios de cafeína, equivalentes a dos o tres tazas de 355 mililitros, no se asocian con efectos negativos en un adulto. Para mujeres embarazadas, la recomendación es no exceder una taza al día.

Para consultar el estudio se puede acceder al siguiente enlace.

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