Yahir rompe en llanto y pide perdón a su hijo Tristán en La Casa de los Famosos México 2026

El cantante admitió que sus intentos por resolver la dependencia de su hijo con distintos tratamientos no fueron acertados y afectaron el vínculo familiar. (Instagram/@tristan_gss y @yahirmusic)

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Yahir rompe en llanto durante una dinámica de La Casa de los Famosos México 2026 en la que pidió perdón públicamente a su hijo Tristán, con quien reconoce haber atravesado una relación dañada por las adicciones del joven y por decisiones que, según admite, no fueron acertadas.

La actividad formó parte de un ejercicio en el que los habitantes de la casa debían recordar a sus seres queridos, señalar quién les rompió el corazón y a quién necesitan pedirle perdón. El relato de Yahir se convirtió en uno de los momentos más conmovedores de la dinámica.

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Con la voz quebrada, el cantante describió la relación que construyó con su primer hijo antes de que las adicciones se convirtieran en un obstáculo entre ambos. “Nosotros hemos tenido una relación hermosa y maravillosa, padre e hijo, y para mí, a esta vida yo vine a ser papá”, expresó.

Yahir profundizó en la manera en que fue educado para relacionarse con Tristán. “Amo ser cercano, amo ser cálido, amo abrazar. Me encanta decirte amo, te quiero, besar, porque así me tocó a mí mi papá, así me tocó tener un papá de campeonato”, dijo.

El cantante admite que sus decisiones sobre la rehabilitación de Tristán “no fueron acertadas”

El cantante reconoce que las adicciones de Tristán y decisiones erróneas dañaron su relación mientras su hijo revela que estuvo 35 meses internado en rehabilitación.

El cantante relató que los problemas con las adicciones de su hijo comenzaron hace varios años y que intentó resolverlos por distintas vías, incluidos varios centros de rehabilitación en los que Tristán no estaba de acuerdo en ingresar. “Eso fue dañando nuestra relación muchísimo y se llegó a partes donde yo nunca me imaginé que íbamos a llegar”, afirmó.

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El cantante reconoció que, en ese periodo, priorizó el trabajo sobre la cercanía con su hijo. “Por esos tiempos donde traté de tomar las mejores decisiones y no fueron acertadas, por esos momentos en los que no estuve a tu lado, por estar trabajando, por estar en otras cosas, te quiero decir que te amo”, dijo entre lágrimas.

Cerró su mensaje con una disculpa directa. “Te quiero decir que extraño un... la relación que tú y yo teníamos, que aquí estoy, aquí estoy siempre y que me disculpes. Que me disculpes”, concluyó Yahir.

El mensaje del actor ocurre en un contexto ya documentado sobre el proceso de recuperación de su hijo. Tristán reveló en un video publicado en redes sociales que permaneció 35 meses internado en centros de rehabilitación para superar sus adicciones y que perdió a más de 20 amigos por el consumo de sustancias.

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En esa misma línea, Tristán relató en una entrevista que estuvo a punto de morir a los 23 años tras una gastroenteritis severa provocada por el alcohol. “Me dijeron: ‘Pues le paras o bye, bye’, pues cómo que bye, bye, tengo mucho que vivir”, comentó en aquella ocasión.

Tristán defendió a su padre dentro del reality

Con la voz quebrada, el intérprete pidió disculpas por los momentos en que priorizó el trabajo sobre la cercanía con su primogénito durante una dinámica del reality.

Antes del ingreso de Yahir a La Casa de los Famosos México, el cantante había hablado sobre la etapa de estabilidad que atraviesa su hijo. En declaraciones al programa Venga la Alegría, Yahir contó que Tristán se dedica a vender aguacates mientras compone música. “Anda en eso, pero él en el carro, donde anda con los aguacates, trae el micro y la compu y va componiendo de un trayecto a otro”, relató.

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Ya dentro de la competencia, Tristán ha salido en defensa pública de su padre ante los señalamientos de otros participantes. En un enfrentamiento con la actriz Gala Montes, quien acusó a Yahir de mentir sobre el reparto de alimentos en la casa, Tristán respondió: “No te metas con mi papá, porque si te metes con mi papá, te metes conmigo”.

En esa misma disputa, el joven marcó una diferencia entre su proceso de recuperación y el encierro voluntario de la actriz, quien abandonó el reality tras dos días. “Tú no aguantaste dos días encerrada, yo estuve tres años. O sea, ubícate, mija”, expresó Tristán en un video difundido en sus redes sociales.

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