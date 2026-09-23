México

Alejandro Gou aclara el futuro de Mariana Treviño en Mentiras All Stars tras filtrarse video de supuesta agresión contra el staff

Diferentes portales reportaron un incidente entre la actriz y una vestuarista durante una función en el YouTube Theater de Inglewood, California, el pasado 19 de septiembre

En la red social X fue difundido un video que registra un tenso momento entre la actriz Mariana Treviño y el staff del musical Mentiras All Stars. De acuerdo con versiones periodísticas, Treviño fue desvinculada de la obra por agredir a una vestuarista.

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Alejandro Gou, productor de Mentiras All Stars, negó que la actriz Mariana Treviño haya quedado fuera del musical, como distintos portales y canales de YouTube reportaron el fin de semana.

Gou fue cuestionado sobre la versión de un despido de la actriz, mientras un video de la presunta agresión fue difundido en la red social X.

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¿Cómo surgió la versión de una supuesta agresión de Mariana Treviño?

El periodista Jorge Carbajal, titular del programa En Shock, indicó que Mariana Treviño agredió físicamente a una vestuarista durante una función en el YouTube Theater de Inglewood, California, el pasado 19 de septiembre.

El incidente, según fuentes citadas por el presentador, ocurrió tras bambalinas, previo a que Treviño saliera a escena. Supuestamente, contratiempos en el vestuario derivaron en una discusión que escaló a una agresión de parte de la actriz.

Solo algunas personas ubicadas en primera fila se dieron cuenta del altercado; sin embargo, Carbajal destacó que, hasta ese momento, esperaba que su fuente le enviara un video para confirmar su versión.

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El martes, en X fue filtrada una grabación que registra a Treviño durante un cambio de vestuario. En el breve clip, se aprecia a la actriz batallando para quitarse accesorios y la peluca de su personaje, “Lupita”.

No obstante, la poca luz en el teatro impide apreciar algún tipo de agresión o contacto físico.

Tres paneles verticales con personas detrás de un escenario iluminado por luces de neón
La actriz Mariana Treviño interactúa con personal de vestuario tras bambalinas durante una función del musical Mentiras All Star. (X: @paolaflores1414)

Alejandro Gou niega agresión

Sin aludir al material audiovisual, Alejandro Gou dio su versión sobre lo que catalogó como “un chisme” en torno al musical. Cuestionado por el periodista Gustavo Adolfo Infante en De Primera Mano, el productor sostuvo que no ocurrió ningún incidente.

“Es puro chisme. Yo estaba ahí presente; el rollo fue que cambian en vivo a Mariana Treviño en escena, la convierten en ‘Lupita’, le estaban cambiando la peluca, se le cae y en ese entonces se cambia de peluca y Mariana Treviño es porque así es. Es pura mentira. Yo no hubiera aguantado que ninguna actriz y ningún actor se hubieran metido con alguien de mi staff. Tienen que tener respeto todos los actores a quienes trabajan en el staff”, señaló el productor.

Asimismo, subrayó que la ausencia de Mariana Treviño de la publicidad de una presentación prevista el 8 de noviembre en el Auditorio Nacional no tiene relación con los rumores de una desvinculación laboral.

Sin profundizar en el motivo de la ausencia temporal, el empresario afirmó que la actriz se mantiene en la obra y que está contemplada para próximas presentaciones en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y en teatros de Estados Unidos.

Al margen de las declaraciones de Alejandro Gou, Mariana Treviño ha optado por no hacer comentarios sobre las versiones que dominaron la conversación digital.

Captura de un programa de televisión con una videollamada al productor Alejandro Gou y una imagen de la actriz Mariana Treviño en el escenario
El productor teatral Alejandro Gou confirma durante una entrevista en televisión la continuidad de Mariana Treviño en la producción musical Mentiras All Stars. (YouTube)

Polémica previa de Mariana Treviño en Mentira

Años antes, Treviño también fue hermética respecto a su relación con la actriz Natalia Sosa, con quien tuvo una pelea durante una función.

A diferencia de los recientes rumores, el tenso cruce entre las actrices fue confirmado por el creador y director de Mentiras, José Manuel López Velarde. En 2025, luego del estreno de una versión para la plataforma streaming Prime Video, el dramaturgo recordó un tenso momento entre Treviño y Sosa.

López Velarde relató que la discusión surgió tras un reclamo de Natalia Sosa, quien acusó a Mariana Treviño de robarle foco en el escenario mostrando deliberadamente su ropa interior. “Hubo una función en la que se empezaron a gritar y se fueron a los golpes y las tuvieron que detener”, señaló.

Hasta el momento, Mariana Treviño no ha establecido una postura pública sobre el video difundido en plataformas digitales.

¿De qué trata Mentiras All Stars y cuál es su elenco?

Mentiras All Stars es una versión especial en formato de concierto teatral basada en el exitoso musical mexicano que rinde homenaje a la música pop de la década de los 80.

La trama gira en torno al misterioso funeral de “Emmanuel”, donde cuatro mujeres —Daniela, Dulce, Yuri y Lupita— descubren que todas mantenían una relación amorosa con él al mismo tiempo, desatando un divertido enredo lleno de drama, intriga y nostalgia.

Este espectáculo cuenta con un elenco estelar encabezado por Mariana Treviño, Belinda y la participación especial de Danna, quienes están acompañadas por un talentoso ensamble integrado por Paola Gómez, Georgina Levin, Paloma Cordero, Lorena Vignau, Carlos Fonseca, Regina Voce y Fher Soberanes.

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