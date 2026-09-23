México

Ángela Aguilar presume su vida de casada con Christian Nodal en medio de la batalla legal con Cazzu

La cantante compartió en redes sociales imágenes de su vida con Nodal

Ángela Aguilar
(Facebook Ángela Aguilar)
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Ángela Aguilar publicó dos fotografías y un video junto a Christian Nodal en Instagram, justamente un día después de que Cazzu se presentara en el Festival Urbano de Moreno, en Argentina, y horas después de que la hija de Pepe Aguilar lanzara el mensaje “Todo al tiempo de Dios” en medio de la disputa legal entre el cantante sonorense y su expareja por la llamada Ley Cazzu y su hija Inti.

La primera imagen es una selfie en la que Aguilar aparece con maquillaje y peinado cuidados, vestida con un traje típico de escote pronunciado. En la fotografía sostiene su celular y muestra el anillo de bodas que le entregó Nodal en 2024. La publicación tiene como música de fondo el tema “¿A dónde van?”, de Silvio Rodríguez.

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La segunda pieza es un videoclip en el que se observa una fogata con bombones asándose, acompañado por la canción “Trigo”, de Joan Sebastian. La tercera fotografía muestra las manos de Aguilar y Nodal mientras brindan con tragos en lo que parece ser su residencia en Estados Unidos. De fondo suena “La gloria eres tú”, interpretada por el Mariachi Tabasco.

Ángela Aguilar
La aparición de Ángela Aguilar con Nodal en Instagram coincide con el reclamo de Cazzu, quien pidió a los hombres involucrarse en la prevención de la violencia de género. (Captura de pantalla @angela_aguilar_)

Las publicaciones llegaron un día después de que Julieta Cazzuchelli se presentara ante más de 40 mil personas en la Plaza Buján, en el marco del Festival Urbano de Moreno. Durante su participación, la cantante argentina recordó a Camila Tarocco, una fan que murió en un feminicidio ocurrido en esa localidad bonaerense.

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El caso de Camila llegó a juicio y, en 2025, Ariel González fue condenado a cadena perpetua por el crimen. La cantante contó que pensó en ella “muchas veces” mientras componía su álbum Nena Trampa y aseguró que no ha olvidado lo ocurrido. “Cuando se llevan a una, se llevan un pedazo de todas nosotras”, dijo ante el público.

Cazzu pidió a sus seguidores no bajar la guardia frente a la violencia de género. “No se olviden que todavía estamos en peligro”, expresó. También dirigió un mensaje directo a los varones presentes en el festival: “Varones, sean mejores, ustedes pueden por favor”.

La batalla legal que mantiene Nodal

Antes de la aparición de Cazzu en Moreno, Christian Nodal había difundido un comunicado a través de su equipo legal para responder a las acusaciones vinculadas con la Ley Cazzu. El cantante negó haber promovido un amparo con el objetivo de frenar la iniciativa legislativa.

La representación de Nodal sostuvo que el recurso legal presentado sí existe, pero que su propósito es cuestionar el uso de “una supuesta historia falsa” sobre su hija Inti para impulsar la propuesta, no detener el contenido de la ley en sí. El equipo también rechazó que exista una resolución judicial que identifique al cantante como deudor alimentario.

Christian Nodal negó ser deudor alimentario mientras su esposa mostró en redes su vida junto a él, horas después de que Cazzu denunciara sentirse silenciada legalmente. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)
Christian Nodal negó ser deudor alimentario mientras su esposa mostró en redes su vida junto a él, horas después de que Cazzu denunciara sentirse silenciada legalmente. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La llamada Ley Cazzu, propone modificar las reglas sobre trámites de pasaportes y permisos de viaje para menores cuando uno de los progenitores está ausente o incumple sus obligaciones.

Cazzu respondió que fue silenciada legalmente

Tras el comunicado de Nodal, Cazzu reaccionó en sus redes sociales y afirmó que había sido “silenciada legalmente y, sobre todo, injustamente”. La cantante argentina escribió: “Viéndome obligada a defenderme una vez más”.

Horas después de esa publicación, Ángela Aguilar compartió la frase “Todo al tiempo de Dios” en sus historias de Instagram, sin mencionar directamente a Nodal, a Cazzu ni a la iniciativa legal.

Usuarios en redes sociales interpretaron el mensaje como una posible indirecta hacia la cantante argentina, aunque Aguilar no ha confirmado esa lectura. Tampoco ha explicado el significado de las fotografías junto a Nodal publicadas un día después de la aparición de La Jefa y la controversia legal.

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