Invitados de Stray Kids en México: los setlists de RENEE, Andrés Obregón y NEXZ para el STRAYCITY

El STRAYCITY incluye a RENEE, Andrés Obregón y NEXZ como los artistas invitados de Stray Kids. (Infobae)

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Stray Kids tiene programadas dos fechas en Ciudad de México, el 25 y 26 de septiembre, con su festival STRAYCITY en el Estadio GNP Seguros. Antes de que el octeto surcoreano suba al escenario, tres actos abren sus conciertos: RENEE, Andrés Obregón y NEXZ, cada uno con un repertorio propio ya confirmado.

STRAYCITY es un festival creado por el grupo surcoreano que reúne en el mismo cartel a Stray Kids junto a estos tres invitados. El formato se aparta de una gira tradicional porque el octeto comparte escenario con actos distintos en cada ciudad de la ruta latinoamericana, que antes de llegar a territorio mexicano también incluyó paradas en Bogotá y Buenos Aires.

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El setlist de RENEE

(Instagram/@holasoyrenee)

RENEE es una cantautora mexicana originaria de Monterrey, nacida en 1995. Lanzó su primer álbum, ‘Breve Espacio’, en 2020 bajo el sello EMI/Universal, y consolidó su popularidad en 2023 con “Nunca Tristes”, tema de su segundo álbum ‘NMDQH’ que se volvió viral en TikTok. En 2025 ganó el Latin Grammy a Mejor Canción de Rock con “La Torre”.

El repertorio de RENEE incluye ocho canciones, de acuerdo con material compartido por ella misma sobre su participación en el festival:

Algo Bien

Mientras la Ciudad Descansa

Más Allá

Extraños de Nuevo

Ojalá te Vaya Mal

Nunca Tristes

No Acaba Aquí

El Disfraz

El setlist de Andrés Obregón

(Instagram/@andresobregon_)

Andrés Obregón es un cantautor mexicano originario de León, Guanajuato, que inició su carrera grabando canciones desde su cuarto y promocionando su música de forma independiente en redes sociales. Su más reciente álbum, ‘Todo Pasa’, incluye canciones como “Pay de Limón” y “El Hombre que Escaló Murallas”, y en 2026 prepara un concierto en el Auditorio Nacional además de una gira internacional por Sudamérica, España y Estados Unidos.

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Andrés Obregón, el segundo acto mexicano confirmado en el cartel, presentará un repertorio que incluye:

Mar y Bosque

La Leyenda

Pausa

Paulina

¿Quién Soy?

Mira Qué Bonito Día

Alguien Más

La Última Canción

Todo Pasa

Claramente

La Historia Está Completa

Nacimos Rotos

El Hombre que Escaló Murallas

El setlist de NEXZ

NEXZ estará en el STRAYCITY de Stray Kids en México. (JYP Entertainment)

NEXZ, el grupo de JYP Entertainment que acompaña a Stray Kids en toda la ruta latinoamericana del festival, presenta el repertorio más extenso de los tres invitados, con 11 canciones y dos títulos que se repiten como encore al cierre del show:

Beat-Boxer

O-RLY

Simmer

HARD

I’m Him

Want More? One More!

Next Zeneration

LOCO

APPETITE

Mmchk

SAUCIN’

El cierre del show contempla interpretaciones adicionales de LOCO y SAUCIN’ en formato de encore, una dinámica habitual en presentaciones de K-pop cuando el público responde con fuerza a esos temas durante el show.

Habrá fanproject para los artistas invitados

Stray Kids fanproject México. (Captura de pantalla)

El fandom mexicano de Stray Kids prepara un fanproject de luces para los artistas invitados. La dinámica no usará el lightstick oficial del grupo, sino a través de la aplicación Concerts Lights, sin necesidad de internet ni señal telefónica durante el concierto.

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Para participar, el primer paso es descargar la aplicación “ConcertsLights”, desarrollada por Wow Innovations, S.A.S. de C.V., disponible de forma gratuita. Dentro de la app, el usuario debe buscar el evento correspondiente a su fecha: “Stray Kids 25” o “Stray Kids 26”, ambos ubicados en el Estadio GNP Seguros.

Una vez dentro del evento, la interfaz despliega cuatro secciones: Event, Fanproject, My seat y Social media. Conviene explorar el ícono “Fanproject” para revisar la vista previa de los efectos que se buscan lograr esa noche. Desde esa pantalla se puede generar un acceso directo con la opción “Create Shortcut”, que coloca el evento en la pantalla de inicio del celular sin necesidad de buscarlo de nuevo el día del concierto.

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El paso siguiente es entrar al ícono “My seat”, donde se selecciona la zona del estadio en la que estará ubicado el asistente. En algunas secciones de platino, el sistema pide también fila y asiento exactos.

Con la app configurada, el control aparece en tiempo real durante el concierto, listando el nombre del artista junto a la canción asignada. El asistente debe dar clic sobre ese nombre en el momento exacto en que arranca el tema, y la pantalla se activa con el efecto programado.

Cada uno de los tres invitados tiene asignado un momento específico dentro de su propio repertorio. RENEE dispara el efecto de color aqua con “No Acaba Aquí” el 25 de septiembre y con “Ojalá te Vaya Mal” el 26.

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Andrés Obregón activa el flash de las linternas durante “Nacimos Rotos” en ambas fechas, y NEXZ genera un juego de luces variable por sección durante “SAUCIN’”, también en las dos noches del festival.