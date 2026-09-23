México

Dólar hoy en México: cotización de apertura del 23 de septiembre

La divisa estadounidense experimentó un alza en su valor respecto a la jornada anterior

Imagen IBOBYLSTTNFYZADZ6VLAPNKRJE
Guardar

En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 17,43 pesos mexicanos, lo que representa un incremento del 0,76% respecto al precio previo de 17,29 pesos, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense ha registrado una subida del 1,03%, aunque en términos interanuales muestra un descenso del 5,29%.

PUBLICIDAD

El tipo de cambio del dólar a peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con dos jornadas consecutivas de alza.

La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 6,48%, por debajo de la volatilidad de referencia del 7,29%, indicando una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

Los pronósticos económicos para 2026 del tipo de cambio USD/MX

En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)
En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)

El impacto de las inversiones relacionadas con el nearshoring y la entrada de divisas generada por el Mundial de Fútbol 2026 podría favorecer el fortalecimiento del peso mexicano.

Para este año, los especialistas identifican como elementos determinantes de la volatilidad y el valor del dólar el crecimiento económico, la renegociación del T-MEC y las políticas arancelarias de Estados Unidos, así como la posible flexibilización de tasas por parte de la Reserva Federal a finales de 2025 y durante 2026, lo que podría debilitar al dólar a escala global.

PUBLICIDAD

Las proyecciones de instituciones y analistas anticipan para el cierre de 2026 un tipo de cambio en el rango de $19,30 a $20,50 pesos por dólar, con estimaciones de la Secretaría de Hacienda en $19,70, de Banorte en $19,30, de los analistas consultados por el Banco de México entre $20,00 y $20,50 y de Citi México entre $19,50 y $20,20.

Un sondeo de Reuters sitúa la cotización cerca del centro del rango histórico de la última década, entre $16,00 y $22,00. Además, se prevé un crecimiento del PIB nacional de entre 1,15 % y 1,4 % tras un periodo previo de menor dinamismo.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

Temas Relacionados

Precio del dólar en MéxicoTipo de cambioÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Servicio del Metrobús: cuáles son las estaciones cerradas en la última hora de este 23 de septiembre

Este medio de transporte cuenta con más de 22 millones de usuarios al año, a los que mueve a través de sus siete líneas

Servicio del Metrobús: cuáles son las estaciones cerradas en la última hora de este 23 de septiembre

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 23 de septiembre? Reportan atrasos en Línea 2

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 23 de septiembre? Reportan atrasos en Línea 2

Karyme Lozano denuncia presunto fraude tras abordar un taxi en CDMX: le cobran 12 mil pesos en su tarjeta

La actriz relató que un viaje de 57 pesos terminó con una operación por la compra de refacciones

Karyme Lozano denuncia presunto fraude tras abordar un taxi en CDMX: le cobran 12 mil pesos en su tarjeta

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 23 de septiembre

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 23 de septiembre

Aleks Syntek pone en subasta su peluquín tras aparecer sin cabello en redes sociales

Con mensajes que mezclan sarcasmo y preocupantes referencias, el cantautor continúa la cadena de publicaciones que inició tras el altercado con el público en su show de CDMX

Aleks Syntek pone en subasta su peluquín tras aparecer sin cabello en redes sociales
MÁS NOTICIAS

NARCO

Desplazamiento forzado en México: violencia e inseguridad obligaron a integrantes de 510 mil hogares a abandonar sus casas en 5 años

Desplazamiento forzado en México: violencia e inseguridad obligaron a integrantes de 510 mil hogares a abandonar sus casas en 5 años

Cómo “Don Flaco”, operador de “El Mayo” Zambada, intentó abrir una ruta de cocaína en Italia para venderle a la ‘Ndrangheta

Quién es “Don Flaco”, el hombre del Cártel de Sinaloa que controlaba el AICM para “El Mayo” y sucedió a “El Rey” Zambada

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de septiembre: Presunto líder de “Los Williams” exhibe convivencia con Natanael Cano

Sujetos disparan contra autoridades tras intentar robar una camioneta de alta gama en Culiacán: hay dos detenidos

ENTRETENIMIENTO

Karyme Lozano denuncia presunto fraude tras abordar un taxi en CDMX: le cobran 12 mil pesos en su tarjeta

Karyme Lozano denuncia presunto fraude tras abordar un taxi en CDMX: le cobran 12 mil pesos en su tarjeta

Aleks Syntek pone en subasta su peluquín tras aparecer sin cabello en redes sociales

Michael Bublé conquista el Coliseo GNP de Guadalajara con carisma y talento: “Yo soy Miguel Burbujas”

Actriz expone agresión de actor de La Captura y humillaciones de miembro de Café Tacvba

Maldita Vecindad en la Arena CDMX: fecha, boletos y todos los detalles del concierto con megaofrenda

DEPORTES

Javier Aguirre vuelve a LaLiga: el ‘Vasco’ ya es nuevo técnico del Valencia

Javier Aguirre vuelve a LaLiga: el ‘Vasco’ ya es nuevo técnico del Valencia

Revelan qué propone la iniciativa del Senado que obligaría a la Liga MX a regresar el ascenso y descenso

Efraín Juárez soprende con victoria y ahora peleará por la cima de Hungría con el Győri ETO

La historia de la mansión de Julio César Chávez que pasó de ser un burdel a una clínica de rehabilitación contra las adicciones: cómo es y dónde está ubicada

México vs Colombia: Richard Ríos, Gustavo Puerta y todos los jugadores letales que amenazan el debut de Rafa Márquez