México

Jalisco: cuál es el precio de la gasolina este 22 de septiembre

La Comisión Nacional de Energía es el organismo encargado de informar todos los días el costo de las gasolinas en el país

Consulta cuál es el precio promedio de las gasolinas en el país este día. (Cuartoscuro)
Consulta cuál es el precio promedio de las gasolinas en el país este día. (Cuartoscuro)
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Antes de llenar el tanque de tu vehículo, consulta cuáles son los precios de los principales carburantes en Jalisco de este martes 22 de septiembre registrados por la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

El valor de las gasolinas varía todos los días por lo que es importante que estar informado sobre su costo más alto y más bajo.

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Este es el precio de las principales gasolinas hoy en Jalisco

Este martes, la gasolina magna se ubica en un promedio de 23.988pesos por litro.

En cambio, la gasolina premium se vende en un promedio de 29.361 pesos por litro.

Finalmente, el diésel se encuentra en un promedio de 27.149pesos por litro.

Los cambios en el precio de la gasolina en México

Mantente actualizado sobre los precios de la gasolina. (Reuters)

Después de la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Energía (CNE) entró en funciones como el único organismo regulador del sector energético en México en marzo de 2025. El objetivo de este órgano de carácter técnico es el de regular, supervisar e imponer sanciones en las actividades en materia energética.

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La CNE tiene como misión garantizar la soberanía, seguridad y autosuficiencia en el sector acorde con la política que establezca la Secretaría de Energía (Sener). De acuerdo con información del Gobierno de México el organismo tiene las siguientes actividades principales en tema de hidrocarburos:

Regular precios y tarifas.

Otorgar permisos para almacenar, transportar y vender gasolina.

Llevar un control público y actualizado de todas estas actividades.

La organización no trabaja de forma aislada, está coordinada con la Sener para mantener así la autonomía técnica y operativa con el fin de garantizar que todas las decisiones que tome partan de criterios profesionales.

El precio final de la gasolina es determinado por los costos de producción, distribución, logística, impuestos y el precio de los hidrocarburos en los mercados internacionales. Los combustibles son un componente muy importante en la economía y en la determinación de la inflación de cada país.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el sector empresarial firmaron a inicios de 2025 un acuerdo en el cual se busca regular la gasolina tipo Magna cueste como máximo 24 pesos el litro.

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