Huracán Polo activa Plan DN-III-E en el Pacífico: Ejército despliega fuerzas en cinco estados

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Ante los posibles efectos del huracán Polo, que mantiene una trayectoria paralela a las costas del Pacífico mexicano, las Fuerzas Armadas reforzaron sus acciones de prevención y auxilio a la población mediante el Plan DN-III-E, mientras la Secretaría de Marina mantiene activo el Plan Marina en entidades del litoral.

El fenómeno meteorológico mantiene bajo vigilancia a distintos estados del occidente y sur del país debido a la posibilidad de lluvias intensas, fuertes vientos, oleaje elevado, inundaciones y deslaves. El Servicio Meteorológico Nacional informó que Polo continúa generando condiciones adversas en Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.

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Ejército activa fase preventiva por huracán Polo

Trayectoria Huracán Polo (Semar)

La Secretaría de la Defensa Nacional, junto con la Guardia Nacional, implementó la fase preventiva del Plan DN-III-E para mantener personal y recursos disponibles ante posibles emergencias relacionadas con el huracán.

Las acciones incluyen recorridos de reconocimiento, vigilancia de zonas consideradas de riesgo, revisión de refugios temporales y coordinación con autoridades estatales y municipales.

Reportes difundidos señalaron la aplicación del Plan DN-III-E en Guerrero, Jalisco y Colima, mientras en Michoacán se mantiene un despliegue preventivo con personal, vehículos y recursos especializados.

El objetivo de esta fase es anticipar posibles afectaciones y facilitar una respuesta rápida en caso de que sea necesario evacuar comunidades, brindar atención médica o trasladar ayuda a las zonas afectadas.

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Mil 700 efectivos desplegados en Michoacán

MUNICIPIO ARMERÍA, COLIMA, 28JUNIO2021.- El paso del huracán Enrique dejó 36 enramadas dañadas en la comunidad costera de “El Paraíso”. Al menos 6 de ellas resultaron con daño total, de acuerdo con el presidente municipal de Armería, Salvador Bueno Arceo. El día de hoy lunes arribaron elementos del ejército destacados en la población de Tecuanillo Tecomán, como parte de la estrategia del Plan DN-IIIE, para ayudar en la remoción de escombros.

En Michoacán, las comandancias de la 12/a y 43/a Zona Militar informaron que las Fuerzas Armadas cuentan con mil 700 efectivos desplegados en municipios del sur del estado.

Como parte de este operativo fue instalado un puesto de mando en Lázaro Cárdenas, además de centros coordinadores de operaciones en Lázaro Cárdenas y Coahuayana.

Los elementos realizan recorridos de reconocimiento en comunidades consideradas vulnerables y verifican las condiciones de los refugios temporales para garantizar que puedan ser utilizados en caso de una emergencia.

El dispositivo también contempla tres aeronaves de ala rotativa, disponibles para actividades de reconocimiento y, de ser necesario, para realizar evacuaciones aeromédicas.

A este despliegue se suma un Hospital Militar de Zona ubicado en Apatzingán, mientras que otros 350 elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional permanecen como Fuerza de Tarea de la 12/a Región Militar en ese municipio.

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Plan Marina se extiende a nueve estados

a Secretaría de Marina activó el Plan Marina en fase preventiva en nueve entidades del litoral del Pacífico. (CUARTOSCURO)

La respuesta de las Fuerzas Armadas no se limita al Plan DN-III-E. La Secretaría de Marina activó el Plan Marina en fase preventiva en nueve entidades del litoral del Pacífico.

La medida contempla a Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, con acciones encaminadas a reducir riesgos para la población, infraestructura y servicios.

La diferencia entre ambos operativos permite dimensionar la respuesta federal ante el fenómeno: mientras el Plan DN-III-E corresponde a las acciones de auxilio implementadas por Defensa y la Guardia Nacional, el Plan Marina concentra las capacidades de la Secretaría de Marina para atender posibles emergencias en las zonas costeras.

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Polo mantiene vigilancia sobre el Pacífico

Huracán Polo trayectoria clima @conagua_clima

El huracán Polo alcanzaría la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson y se mantiene frente a las costas del Pacífico mexicano. Aunque su centro permanece mar adentro, su circulación genera condiciones de riesgo en diferentes entidades.

Para este miércoles, el SMN prevé lluvias muy fuertes en Oaxaca y lluvias puntuales intensas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, además de oleaje elevado y fuertes rachas de viento en zonas costeras.

Las autoridades han advertido que las precipitaciones pueden provocar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones, particularmente en zonas bajas.

Ante este escenario, las autoridades federales pidieron a la población mantenerse informada mediante los canales oficiales, atender las indicaciones de Protección Civil, evitar zonas de riesgo y reportar cualquier emergencia.

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El despliegue militar y naval permanecerá activo mientras continúe la vigilancia sobre la evolución y trayectoria del huracán Polo.