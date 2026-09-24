Cofepris incorpora sus servicios a la línea 079: así funcionará la atención

El servicio estará disponible en todo el país durante las 24 horas. Crédito: Cofepris

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La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) incorporó sus servicios al Centro de Contacto 079, con el objetivo de ampliar los canales de atención y ofrecer orientación telefónica sobre trámites y servicios de la autoridad sanitaria.

La línea, a cargo de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), estará disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, en todo el territorio nacional.

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A través de este número de marcación corta, las personas podrán resolver dudas relacionadas con los procedimientos de Cofepris, así como recibir información sobre requisitos, costos, plazos, horarios, ubicación y disponibilidad de los servicios.

El personal encargado de atender las llamadas estará integrado por agentes, abogadas, abogados y médicos, quienes también proporcionarán información sobre las alertas sanitarias emitidas por la autoridad.

Los usuarios podrán conocer requisitos, costos y plazos antes de iniciar un trámite. Crédito: Cofepris

Línea 079 también recibirá quejas y denuncias sobre Cofepris

Además de brindar orientación, el nuevo canal permitirá presentar quejas y denuncias relacionadas con posibles irregularidades en la prestación de los servicios de Cofepris.

La línea recibirá reportes sobre situaciones como el condicionamiento de la atención o prácticas indebidas relacionadas con trámites y servicios por parte del personal de la comisión.

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De acuerdo con la información proporcionada por Cofepris, los reportes serán manejados de manera confidencial y contarán con seguimiento. Con ello, la autoridad busca obtener información que también contribuya a reforzar la vigilancia sobre la calidad de los servicios que ofrece.

La incorporación de Cofepris al 079 responde, además, al volumen de consultas que recibe la comisión. Anualmente se registran más de 80,000 llamadas relacionadas con sus trámites y servicios.

El 079 permitirá reportar posibles irregularidades en la atención de Cofepris. Crédito: Cofepris

Entre las principales funciones de este nuevo canal se encuentran:

Resolver dudas sobre trámites y servicios de Cofepris .

Informar sobre requisitos, costos y plazos .

Orientar sobre horarios, módulos y lugares de atención .

Proporcionar información sobre alertas sanitarias .

Recibir quejas y denuncias por posibles irregularidades.

Dar seguimiento a los reportes presentados por la ciudadanía.

¿Cómo se puede hacer un trámite ante Cofepris?

El procedimiento para realizar un trámite ante Cofepris depende del tipo de solicitud. Algunos procesos pueden realizarse de manera digital mediante la plataforma DIGIPRiS, mientras que otros requieren acudir de forma presencial al Centro Integral de Servicios (CIS).

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Entre los trámites que pueden gestionarse en línea se encuentran algunos procedimientos autogestivos, como avisos de funcionamiento, avisos de responsable sanitario y determinados avisos de importación.

El proceso depende del tipo de solicitud y puede realizarse en línea o de forma presencial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para estos procesos, uno de los requisitos señalados es contar con una e.firma vigente emitida por el SAT.

El solicitante debe ingresar a la plataforma correspondiente, seleccionar el trámite, proporcionar la información requerida, adjuntar los documentos solicitados y firmar electrónicamente la solicitud.

Al concluir, se genera un acuse de recibo con un folio que permite dar seguimiento al procedimiento.

Trámites presenciales de Cofepris requieren documentación y pago

Los procedimientos que requieren una revisión más amplia, como algunas licencias sanitarias, registros nuevos o trámites que implican la revisión física de expedientes, pueden realizarse de manera presencial en el CIS o en los módulos autorizados que correspondan.

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En estos casos, el proceso contempla preparar el formato oficial y el instructivo correspondiente, realizar el pago de derechos cuando aplique e integrar la documentación requerida.

Algunos procedimientos requieren presentar un expediente de manera presencial ante la autoridad sanitaria. Foto: iStock

Posteriormente, la persona interesada debe acudir al lugar indicado para presentar el expediente. Dependiendo del tipo de procedimiento, también puede ser necesaria una visita de verificación al establecimiento antes de que la autoridad emita una resolución.

Por ello, los requisitos pueden cambiar según el giro y el trámite que se pretenda realizar. Cofepris atiende procedimientos relacionados con distintos sectores y actividades, por lo que la documentación solicitada debe revisarse específicamente para cada caso.

079 amplía los canales de atención de Cofepris

Además de la marcación corta 079, el Centro de Contacto cuenta con atención mediante WhatsApp en el número 55 2230 2128.

Para las personas que se encuentran fuera de México también existen líneas telefónicas específicas: desde Estados Unidos se puede llamar al 855 286 6755; desde Canadá, al 833 441 6060; y desde cualquier otro país, al +52 55 2230 2101.

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La ciudadanía contará con nuevas vías para recibir orientación sobre los servicios sanitarios. Crédito: Cofepris

Con la incorporación de Cofepris, el 079 concentra un nuevo canal para que la ciudadanía pueda obtener información y orientación sobre trámites y servicios sanitarios, así como presentar reportes relacionados con la atención recibida.

La medida busca facilitar el contacto directo con la autoridad y ofrecer acompañamiento a las personas que necesiten conocer los requisitos, costos, plazos o modalidades disponibles para realizar un procedimiento ante Cofepris.