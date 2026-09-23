Localizan sin vida a Hugo Alejandro Hernández Tello, estudiante de la BUAP desaparecido en Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla confirmó el hallazgo sin vida del estudiante Hugo Alejandro Hernández Tello en el río Alseseca. (Facebook / X)

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Después de 17 días de búsqueda, la Fiscalía General del Estado de Puebla confirmó que el cuerpo localizado en el río Alseseca corresponde a Hugo Alejandro Hernández Tello, estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) reportado como desaparecido desde el pasado 5 de septiembre.

El hallazgo ocurrió la tarde del martes 22 de septiembre en inmediaciones de la calle Xóchitl, en la colonia Lomas de San Miguel, Puebla capital.

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Debido a las condiciones en las que se encontraba el cuerpo, las autoridades realizaron estudios periciales antes de establecer su identidad.

Informe de la Fiscalía de Puebla

La FGE informó que la identificación fue posible mediante las labores de investigación y los estudios practicados por el Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO).

“Derivado de las labores de investigación y los estudios periciales realizados por el Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO), fue confirmada la identidad de Hugo Alejandro N., cuyo cuerpo fue localizado en el interior del río Alseseca, en la colonia Lomas de San Miguel, Puebla capital”.

Un comunicado oficial de la Fiscalía General del Estado de Puebla informa sobre la localización e identificación del cuerpo de Hugo Alejandro N. en el río Alseseca. (Fiscalía de Puebla)

La dependencia detalló que el cuerpo correspondía a un hombre de entre 25 y 39 años, con una estatura aproximada de 165 centímetros. Entre los elementos considerados para la identificación se encontraron una deformidad en la uña del dedo índice izquierdo y la ausencia de terceros molares.

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De acuerdo con información difundida tras el dictamen forense, la causa de muerte fue un traumatismo craneofacial y las lesiones resultaron compatibles con un mecanismo de caída. La Fiscalía indicó que no fueron identificadas otras lesiones en el cuerpo y señaló que las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

La institución expresó sus condolencias a familiares y personas cercanas al universitario:

“La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) expresa sus condolencias a los familiares y seres queridos de Hugo Alejandro N., ante esta irreparable pérdida, y manifiesta su respeto y solidaridad en este momento.”

La rectora de la BUAP, Lilia Cedillo Ramírez, también lamentó el fallecimiento y aseguró que la universidad acompañará a la familia.

“Con profundo dolor recibimos la noticia que Hugo Alejandro fue localizado sin vida. Hoy les hablo como madre antes que como rectora, a su familia quiero decirle que lo sentimos profundamente y que estamos cerca de ustedes; ponemos a su disposición el acompañamiento y el apoyo que necesiten”.

Cedillo añadió que la BUAP colaborará con las autoridades y dará seguimiento a las investigaciones.

En el video se ve a Hugo Alejandro Hernández Tello corriendo cerca del río Alseseca. (Captura de pantalla)

La desaparición de Hugo Alejandro Hernández Tello

Hugo Alejandro, de 25 años y estudiante del tercer semestre de Administración en modalidad semiescolarizada, salió de su domicilio el sábado 5 de septiembre para jugar futbol en el Parque Ecológico.

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Después de esa actividad se perdió el contacto con él. La investigación permitió reconstruir parte de sus últimos movimientos mediante cámaras de videovigilancia y trabajos de geolocalización.

El último punto identificado se ubicó cerca de una cañada relacionada con el río Alseseca, donde posteriormente fue encontrada su mochila.

La búsqueda se extendió durante más de dos semanas con recorridos terrestres, drones e inspecciones en barrancas, zonas urbanas y distintos tramos del cauce. En los operativos participaron autoridades estatales, la Comisión de Búsqueda de Personas, Protección Civil, la Secretaría de Marina y elementos de seguridad, además de integrantes de la comunidad universitaria.

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Antes de la confirmación, la Fiscalía había señalado que no descartaba ninguna línea de investigación mientras continuaban las labores para localizar al estudiante.