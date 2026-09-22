Maru Campos se reúne en la CDMX con miembros del gabinete de Claudia Sheinbaum

Maru Campos agradeció al gobierno federal por abrir espacios de diálogo con Chihuahua. Crédito: Gobierno de Chihuahua

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La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, informó este 21 de septiembre que sostuvo reuniones de coordinación en la Ciudad de México con autoridades del gobierno de Claudia Sheinbaum para abordar asuntos del estado.

Campos señaló que se reunió con funcionarios de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. También agradeció al gobierno federal por abrir espacios de diálogo que, afirma, representan apoyo para Chihuahua.

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La mandataria indicó que mantiene más reuniones durante la tarde y que su prioridad es defender los intereses de los chihuahuenses.

Sheinbaum recuerda a Maru Campos la indagatoria abierta de la FGR por el caso CIA

La presidenta pidió a la gobernadora de Chihuahua que temas de seguridad los trate directamente con su gabinete de seguridad. (Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum recordó este 21 de septiembre a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, que la FGR mantiene abierta la investigación sobre su participación en el caso CIA, tema que ambas trataron durante una reunión el pasado fin de semana.

Sheinbaum y Campos acordaron que los asuntos de coordinación con el gobierno federal se atenderán mediante la Secretaría de Gobierno, mientras que los temas de seguridad serán tratados directamente con la Secretaría de Seguridad.

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Maru Campos se reúne con Claudia Sheinbaum tras diferencias por la seguridad en Chihuahua

La gobernadora del estado de Chihuahua, Maru Campos, emite un mensaje después de encuentro con la presidenta de México. (Redes sociales)

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, se reunió en privado este 19 de septiembre con la presidenta Claudia Sheinbaum tras meses de diferencias sobre la estrategia de seguridad estatal, antes de la rendición de cuentas de la mandataria federal durante su visita a la entidad.

El encuentro ocurrió después de que la relación entre ambas se tensó por un operativo en un narcolaboratorio de metanfetamina en el municipio de Morelos, donde murieron dos ciudadanos estadounidenses identificados posteriormente como agentes de la CIA, así como el director de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua y su escolta.

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Sheinbaum confirmó el pasado 26 de agosto que agentes de la CIA permanecen en México y afirmó que operan bajo la Ley de Seguridad Nacional. La presidenta deslindó a la Presidencia de los detalles del caso y señaló que corresponden exclusivamente a la FGR.

Maru Campos no asistió al Segundo Informe de Gobierno de Sheinbaum y calificó su decisión como prudente ante una ofensiva en su contra. (Gob. Chihuahua)

El 2 de septiembre, Campos no asistió al Segundo Informe de Gobierno de Sheinbaum en Palacio Nacional. La gobernadora calificó su decisión como “prudente” ante lo que describió como una “ofensiva” en su contra, mientras Ariadna Montiel, dirigente nacional del partido, respondió que “no tiene cara para pararse acá”.

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Campos informó en un mensaje difundido tras la reunión que reconoció con Sheinbaum las diferencias que han sostenido en los últimos meses sobre las acciones de seguridad emprendidas desde Chihuahua.

La gobernadora explicó que solicitó el encuentro mediante una carta enviada antes de la llegada de la presidenta a Ciudad Juárez. En el documento pidió una reunión para abordar “temas de relevancia para nuestro querido estado”.

Campos afirmó que ambas hablaron y se escucharon con “franqueza” y “firmeza”. También destacó el acuerdo de mejorar los “canales de comunicación sin que renunciemos a nuestras convicciones y a las posiciones que ambas defendemos”.

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La mandataria panista sostuvo que su gobierno seguirá “respetando la ley, combatiendo con toda la fuerza y todas las capacidades al crimen organizado”.

El operativo en El Pinal abrió investigaciones de la FGR

El operativo en El Pinal buscaba desmantelar uno de los mayores narcolaboratorios de metanfetamina localizados en México. (Gob. Chihuahua)

La disputa se remonta al 16 de abril, cuando un convoy de policías ministeriales de Chihuahua se dirigió a la comunidad de El Pinal, en el municipio de Morelos, para desmantelar un narcolaboratorio de metanfetamina considerado uno de los más grandes localizados en el país.

En el convoy viajaban cuatro ciudadanos estadounidenses que no portaban uniforme ni identificación oficial. Dos días después, durante la madrugada del 19 de abril, una camioneta tuvo un accidente en la sierra.

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En ese hecho murieron Pedro Román Oseguera Cervantes, director de la Agencia Estatal de Investigación, su escolta y dos de los estadounidenses. Posteriormente, estos últimos fueron identificados como agentes de la CIA.

El gobierno federal sostuvo que la operación no fue notificada previamente a la Federación. Esa versión abrió una primera línea de investigación por una posible violación a la Ley de Seguridad Nacional, que prohíbe la participación de agentes extranjeros en operativos o detenciones dentro de territorio mexicano sin supervisión federal.

La FGR integró dos carpetas de investigación y citó a Campos a declarar como testigo. La gobernadora acudió el 27 de mayo acompañada por una representación del PAN y acusó al gobierno federal de “fabricarle un caso” mientras encubre a “narcopolíticos”.

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Morena promovió un juicio político contra Maru Campos

Diputados de Morena promovieron un juicio político contra Maru Campos por presuntas violaciones a la Ley de Seguridad Nacional y destrucción de pruebas. Crédito: X/ @MaruCampos_G

El 26 de mayo, diputados de Morena presentaron en la Cámara de Diputados una solicitud formal de juicio político contra Campos, respaldada por 11 diputados locales del Congreso de Chihuahua.

El documento señaló cinco causales: violación a la soberanía y al pacto nacional; usurpación y ataque a la República; infracción grave a la Ley de Seguridad Nacional; violación al principio de supremacía nacional, y omisión grave por destrucción de pruebas.

Montiel acusó a la gobernadora de intentar “ampararse en el fuero” en lugar de cumplir con la ley.