Alito Moreno se alinea con Trump y asegura que México oculta violencia del narco: arremete contra el INE por prohibir mencionar ‘narcopartido’

Los continuos pronunciamientos del dirigente priista desde suelo estadounidense contrastan con el desplome de la militancia de su partido, que habría perdido cerca del 87 por ciento de sus afiliados desde que él asumió la dirigencia en 2019

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El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, respaldó las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trumpsobre que México es el “epicentro” de la violencia de los cárteles y cuestionó públicamente una orden del Instituto Nacional Electoral (INE), en la cual se le exigió retirar publicaciones por sus señalamientos contra Morena, donde se les llamaba “narcopartido”.

Trump señala a México ante la ONU

El presidente estadounidense volvió a colocar al país vecino en el centro del debate global sobre narcotráfico, en un escenario diplomático que amplifica las fricciones y eleva la presión sobre Ciudad de México

Luego de que Trump participara este 22 de septiembre en el debate general de la 81ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, desde donde destacó la violencia de los cárteles en México, el dirigente priista respaldó los señalamientos. Moreno afirmó que el mensaje del mandatario estadounidense exhibió ante otros países el alcance que, según él, alcanzaron los grupos criminales en territorio mexicano.

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Fue en ese contexto que el dirigente priista recordó la sanción del INE publicada el 21 de septiembre, donde la Comisión de Quejas y Denuncias del organismo electoral le ordenó retirar publicaciones en redes sociales en las que se vincula a Morena con el crimen organizado.

“Es durísimo escucharlo desde fuera, pero MORENA lleva años evadiendo el problema y escondiendo su fracaso detrás de una falsa defensa de la soberanía”, escribió Moreno en una publicación en su cuenta de X.

Fue en ese contexto que el exdiputado recordó la sanción del INE publicada el 21 de septiembre, donde la Comisión de Quejas y Denuncias del organismo electoral le ordenó retirar publicaciones en redes sociales en las que se vincula a Morena con el crimen organizado.

Vaya ironía. Ayer el INE nos ordenó retirar publicaciones por nuestros señalamientos sobre los vínculos entre MORENA y los cárteles del crimen organizado. Hoy, desde la ONU, el Presidente de Estados Unidos habla ante el mundo del poder territorial alcanzado por estos grupos en México. Podrán intentar callar a la oposición, pero no pueden ocultar la crisis que vive el país.

El INE ordenó retirar publicaciones en un plazo de seis horas

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó a Moreno y al PRI retirar publicaciones que relacionaron a Morena con el crimen organizado. La medida cautelar estableció un plazo de seis horas, contado a partir de las 9:00 horas del siguiente día hábil después de la notificación.

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La resolución también alcanzó contenidos difundidos por comités partidistas del PRI en Morelos, Chiapas y Tlaxcala. La autoridad electoral prohibió expresiones como “narcopartido”, “narcorégimen” y “narcodictadura” dentro de las publicaciones identificadas en la queja.

El INE ordenó retirar publicaciones contra Morena, pero rechazó otras solicitudes planteadas en la denuncia.

La denuncia fue presentada por Morena, que argumentó una presunta reincidencia de Moreno en ese tipo de mensajes. El partido sostuvo que las expresiones podían constituir calumnia electoral al atribuir delitos o vínculos con grupos criminales sin sentencias firmes que los acreditaran.

Moreno calificó la resolución como censura y afirmó que el INE intentó “blindar” la reputación de Morena. También acusó que la autoridad electoral actuó como “brazo ejecutor” del oficialismo para restringir la crítica política.

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PRI anuncia impugnación ante el Tribunal Electoral

Moreno calificó la resolución como censura y afirmó que el INE intentó “blindar” la reputación de Morena. También acusó que la autoridad electoral actuó como “brazo ejecutor” del oficialismo para restringir la crítica política.

El priista anunció que impugnaría la medida ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Señaló que buscaría defender la libertad de expresión y cuestionó que se ordenara el retiro de los contenidos antes de que existiera una decisión definitiva sobre el fondo del caso.

“Vamos a exhibir cómo una autoridad electoral que debería garantizar libertades está actuando como brazo ejecutor de Morena para restringir y silenciar a la oposición”, escribió desde sus redes sociales.

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