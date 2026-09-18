Kunno rompe el silencio sobre la paternidad de Christian Nodal en La Granja VIP

El influencer salió en defensa de Nodal frente a Kenny, quien envió un saludo a Cazzu. (RS / Telemundo)

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Kunno aseguró que Christian Nodal sí está al pendiente de su hija Inti, durante una conversación dentro de La Granja VIP en septiembre de 2026. La afirmación generó un cruce con Kenny Avilés, otra participante del reality, y días después motivó una aclaración legal de la abogada Marcela Torres en el programa del periodista Javier Ceriani.

Inti nació el 14 de septiembre de 2023 en Argentina, fruto de la relación entre Nodal y Julieta Cazzuchelli, conocida como Cazzu. El comentario de Kunno surgió mientras convivía con La Bebeshita, Kenny Avilés y Kevyn Contreras, “El Bicolor”, dentro de la casa del reality.

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Kenny Avilés contradice a Kunno frente a las cámaras

Cuando el creador de contenido defendió la paternidad del cantante de regional mexicano, Kenny Avilés intervino de forma directa: “No, a la hija ni la pela el c*br*n”. La frase quedó grabada y se volvió el punto central del intercambio entre ambos participantes.

“Sí, sí la pela”, respondió Kunno tajantemente.

Dentro del reality, Kunno aseguró que Nodal sí está al pendiente de Inti. (@speedynodal, Instagram).

“Eso dice su mamá, es más, ya le quitó el apellido”, contestó Kenny. “¿La mamá de quién?”, cuestionó el influencer. “La mamá de la niña”, dijo la cantante.

“Ah sí, es que ella dice muchas cosas”, volvió a responder Kunno.

Por su parte, Kenny aclaró que su comentario se basaba únicamente en lo que ha escuchado sobre el tema y que no conoce personalmente a Cazzu. La participante además le envió un saludo a la cantante argentina frente a Kunno, quien respondió con un escueto “así mismo”.

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Desmienten que Nodal pueda perder el apellido de su hija

Días después del episodio en La Granja VIP, la abogada Marcela Torres abordó el tema en el programa de Javier Ceriani y corrigió una de las afirmaciones que circularon tras la disputa entre Kunno y Kenny. Torres explicó que no existe un juicio para retirarle el apellido a un hijo de su padre.

“Esto que dijo Kenny, ‘le está quitando el apellido’. Primero quiero decirte que no hay un juicio donde le pueda quitar el apellido a un hijo de su papá”, señaló la abogada. La especialista precisó que el proceso legal correcto se llama juicio de pérdida de patria potestad.

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“Hay un juicio que se llama juicio de pérdida de patria potestad donde pierden los derechos pero no pierden la afiliación, no pierde el apellido”, explicó Marcela Torres. La distinción responde directamente a los comentarios que se hicieron virales tras el momento entre Kunno y Kenny en el reality.

El comentario de Kenny Avilés sobre Nodal genera controversia en La Granja VIP. (Captura de pantalla // Telemundo: Hoy Día // IG: @cazzu)

Actualmente Christian Nodal se encuentra en medio de la polémica, pues negó haber promovido un amparo contra la “Ley Cazzu” y aclaró que impugnó el nombre de la iniciativa. Por medio de sus redes sociales desmientió haber buscado frenar la reforma legislativa y su equipo legal aclaró, mediante un comunicado del 17 de septiembre de 2026, que el cantante respalda cualquier ley que proteja a la niñez, aunque sí impugnó el nombre de la propuesta.

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Y lo que su defensa considera una “narrativa estigmatizante” construida alrededor de su hija Inti.

Cabe señalar que periodistas reportaron que el sonorense presentó un amparo indirecto en julio de 2026 contra los legisladores que impulsan la reforma, entre ellos los diputados Sandra Arreola y Ernesto Núñez, en Michoacán.

Las autoridades judiciales desecharon el recurso por improcedente. No obstante, la propuesta legislativa aún está en revisión y no ha sido aprobada oficialmente como ley, motivo por el cual el amparo no procedía en ese momento.

El comunicado precisa que la oposición del cantante no es hacia la protección de menores, sino hacia el uso de su nombre y el de su hija en la denominación pública de la iniciativa legislativa.

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