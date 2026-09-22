México

Doña Carlota ‘N’ recupera la casa de Chalco tras asesinato de dos invasores en 2025

Un juez de enjuiciamiento de Texcoco ordenó restituir el inmueble a Mariana Santana Alfaro, hija de Carlota ‘N’, quien enfrenta un proceso penal junto con sus hijos

La familia de Carlota ‘N’ tomará posesión formal de la casa ubicada en Candelaria Tlapala, Chalco.
La familia de Carlota ‘N’ tomará posesión formal de la casa ubicada en Candelaria Tlapala, Chalco.
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La familia de Carlota ‘N’ volverá este jueves 24 de septiembre a la casa de Chalco que estuvo en el centro de la tragedia ocurrida el 1 de abril de 2025, cuando una confrontación por el inmueble terminó con la muerte de dos hombres y dejó a un adolescente herido.

La vivienda, ubicada en la Unidad Habitacional Exhacienda de Guadalupe, en Candelaria Tlapala, será restituida formalmente a Mariana Santana Alfaro, hija de Carlota, luego de que un juez de enjuiciamiento con sede en Texcoco reconociera su propiedad.

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La resolución judicial fue emitida después de que la titularidad del inmueble fuera acreditada mediante escritura pública.

Arturo Santana, hijo de Carlota, confirmó en entrevista con MILENIO que este jueves la familia acudirá al domicilio para tomar posesión formal de la propiedad.

El regreso ocurre mientras Carlota y sus hijos, Mariana ‘N’ y Eduardo ‘N’, enfrentan un proceso penal por homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

La restitución del inmueble ocurre mientras Carlota ‘N’ y sus hijos continúan sujetos a proceso penal. | Foto: Fiscalía Edomex
La restitución del inmueble ocurre mientras Carlota ‘N’ y sus hijos continúan sujetos a proceso penal. | Foto: Fiscalía Edomex

La casa que estuvo en el centro de la tragedia

La propiedad ya había sido objeto de una disputa antes de los hechos del 1 de abril de 2025, cuando Carlota, quien entonces tenía 74 años, acudió al domicilio acompañada de sus hijos.

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La confrontación registrada aquel día terminó con la muerte de Justin Márquez, de 19 años, y Esaú Márquez, de 51, además de que un adolescente resultó herido.

El caso generó atención pública debido a que la disputa por la vivienda terminó convirtiéndose en un enfrentamiento con consecuencias mortales.

Ahora, meses después de aquellos hechos, la familia de Carlota regresará al inmueble luego de que una autoridad judicial determinara que Mariana Santana Alfaro es la legítima propietaria.

Arturo Santana señaló que en la casa todavía encontrarán algunas pertenencias y muebles que dejaron las personas que ocuparon el inmueble.

El descendiente de la adulta mayor que agredió a dos personas en Chalco fue ex diputado por parte del PORD. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)
El descendiente de la adulta mayor que agredió a dos personas en Chalco fue ex diputado por parte del PORD. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Por ello, uno de los primeros trabajos que realizará la familia será poner nuevamente en condiciones la vivienda. Entre las labores previstas se encuentran el cambio de chapas, impermeabilización y retiro de maleza, además de otras tareas de mantenimiento.

La restitución de la propiedad no significa, sin embargo, el cierre del proceso penal relacionado con los acontecimientos de abril de 2025.

La audiencia intermedia fue reprogramada para el 1 de octubre, por lo que el procedimiento judicial continuará mientras la familia retoma la posesión del inmueble.

Para Arturo Santana, el reconocimiento judicial de la propiedad constituye además un elemento que, desde la perspectiva de la defensa, deberá ser considerado dentro del proceso penal que enfrentan Carlota y sus hijos.

Operación Restitución suma más de 2 mil inmuebles

El caso de la familia Santana ocurre mientras el Estado de México mantiene una estrategia contra el despojo de inmuebles mediante la llamada Operación Restitución.

Familia de Carlota 'N' recupera la casa de Chalco

Cronología del caso y avance de la Operación Restitución en el Estado de México. Toca los elementos para más detalle.

24 seprestitución de la vivienda
2muertos el 1 de abril 2025
2,591inmuebles asegurados en EdoMex
1 octaudiencia intermedia
Este jueves 24 de septiembre la familia de Carlota tomará posesión formal de la vivienda en Candelaria Tlapala, tras el reconocimiento judicial de propiedad a favor de Mariana Santana Alfaro.
Justin Márquez, de 19 años, y Esaú Márquez, de 51, murieron en la confrontación del 1 de abril de 2025. Un adolescente resultó herido.
Cifra de la Fiscalía mexiquense dentro de la Operación Restitución, por delitos de despojo y contra la propiedad.
La audiencia intermedia del proceso penal contra Carlota y sus hijos fue reprogramada para el 1 de octubre.
Cronología del caso
1 de abril de 2025 — La tragedia
Carlota, entonces de 74 años, acude a la vivienda en Candelaria Tlapala junto con sus hijos. La confrontación por el inmueble termina con la muerte de Justin Márquez (19) y Esaú Márquez (51), además de un adolescente herido.
Proceso penal en curso
Carlota y sus hijos, Mariana 'N' y Eduardo 'N', enfrentan cargos por homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.
Resolución judicial
Un juez de enjuiciamiento con sede en Texcoco reconoce a Mariana Santana Alfaro como legítima propietaria, tras acreditarse la titularidad mediante escritura pública.
Jueves 24 de septiembre — Restitución
La familia acude al domicilio para tomar posesión formal. Arturo Santana confirmó que en la vivienda todavía hay pertenencias y muebles dejados por quienes la ocuparon.
1 de octubre — Próxima audiencia
La audiencia intermedia del proceso penal continuará, sin que la restitución del inmueble implique el cierre del caso.
Operación Restitución en el Estado de México
64%
1,669 inmuebles restituidos
922 en proceso / otros
De los 2,591 inmuebles asegurados por despojo, 1,669 ya fueron restituidos a quienes acreditaron legalmente su propiedad.
El resto de los inmuebles permanece asegurado o en trámite dentro del proceso legal correspondiente.
Nueva fase del operativo
18
cateos realizados
33
inspecciones
51
inmuebles asegurados
2
nuevos municipios: Teotihuacán y Villa del Carbón
Fuente: Fiscalía General de Justicia del Estado de México / entrevista con Arturo Santana

De acuerdo con cifras oficiales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, hasta ahora se han asegurado 2 mil 591 inmuebles relacionados con delitos de despojo y contra la propiedad.

De ese total, mil 669 propiedades ya fueron restituidas a personas que acreditaron legalmente su propiedad.

La operación amplió esta semana su presencia a otros municipios del Estado de México. Por primera vez se realizaron acciones en Teotihuacán y Villa del Carbón, como parte de las diligencias contra el despojo.

En esta nueva etapa fueron realizados 18 cateos y 33 inspecciones, que derivaron en el aseguramiento de 51 inmuebles.

En los operativos participaron elementos de la Fiscalía mexiquense, la Defensa, Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad estatal y policías municipales.

La vivienda fue escenario de la confrontación del 1 de abril de 2025 que dejó dos personas muertas y un adolescente herido. Crédito: Redes Sociales
La vivienda fue escenario de la confrontación del 1 de abril de 2025 que dejó dos personas muertas y un adolescente herido. Crédito: Redes Sociales

Para Arturo Santana, estas acciones han contribuido a colocar el problema del despojo de inmuebles en el centro de la atención pública.

Mientras tanto, la familia de Carlota prepara su regreso a la vivienda de Candelaria Tlapala este jueves, casi un año y medio después de la confrontación que dejó dos personas muertas.

La propiedad ya cuenta con una resolución judicial que reconoce a Mariana Santana Alfaro como legítima propietaria. Sin embargo, el proceso penal por los hechos ocurridos el 1 de abril de 2025 continuará y tendrá una nueva etapa el próximo 1 de octubre.

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