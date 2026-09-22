Gobierno de Sheinbaum reporta ahorro de 84 mil mdp en gasto público: suma más de 4 mil sanciones a funcionarios y proveedores

Raquel Buenrostro, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno (Presidencia)

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La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, dio a conocer que el gobierno de México logró un ahorro de 83.8 millones de pesos en lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, además, reiteró que se ha avanzado en transparencia y sanciones a funcionarios que incumplan la ley.

“En estos dos años de gobierno, la Secretaría ha logrado participar para generar ahorros de prevención de casi ochenta y cuatro mil millones de pesos”, declaró la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, durante la conferencia de prensa “Mañanera del pueblo” de este martes 22 de septiembre de 2026.

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Buenrostro explicó que los recursos provinieron de cambios en las estrategias de compras gubernamentales, la vigilancia de contratos públicos, la reorganización administrativa y el cobro de multas y sanciones. La secretaria sostuvo que el enfoque de la dependencia se concentró en prevenir irregularidades antes de que implicaran un daño al erario, por lo que destacó un avance importante en la lucha contra la corrupción en México.

Del monto reportado, $29,000 millones correspondieron a mejoras en las compras públicas; $42,000 millones a la revisión de contratos, principalmente de obras públicas; $7,800 millones a la compactación de estructuras del Gobierno federal, y $4,800 millones al seguimiento de sanciones contra servidores públicos y proveedores.

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Buenrostro afirmó que los mecanismos de diálogo con proveedores permitieron revisar requerimientos técnicos y ampliar la competencia en los procedimientos de contratación. Según expuso, esta estrategia busca evitar que las especificaciones de una compra limiten la participación de empresas.

La titular de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno presentó como ejemplo una compra de equipo médico del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS), en la que la dependencia acompañó el proceso para establecer condiciones de competencia entre fabricantes.

La funcionaria señaló que las reuniones con proveedores permitieron discutir los estándares tecnológicos de los equipos antes de iniciar la competencia por precios. “Logramos ahorros, una compra de los equipos 46% menor, pero con la tecnología de vanguardia”, afirmó.

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También explicó que los cambios a la Ley de Adquisiciones, iniciados en 2024 por instrucciones de Sheinbaum, incluyeron reglas diferenciadas para facilitar la participación de pequeñas empresas, mipymes y cooperativas en las contrataciones públicas.

Declaraciones patrimoniales y programas de prevención

Buenrostro señaló que en 2026 se alcanzó el máximo histórico de declaraciones patrimoniales presentadas en tiempo y forma, con una cobertura de 97.7% de los servidores públicos.

La dependencia también presentó los programas Semilleros de la Honestidad, dirigido a estudiantes de preescolar y primaria, y Rally Cero Corrupción, enfocado en jóvenes de educación media superior.

La secretaria indicó que las actividades presenciales de prevención se realizaron en Baja California Sur, San Luis Potosí, Michoacán, Querétaro, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla y Tabasco.

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Además, mencionó trabajos con la SEP, la OCDE, el BID, el Banco Mundial, el CLAD, la OEA y el Instituto de Formación de Servidores Públicos de Francia, con el objetivo de revisar prácticas aplicadas en otros países.