Mujer huyó con sus hijos a una cueva y fue detenida en Querétaro, el padre de los menores la denunció desde EEUU

La mujer huyó con sus tres hijos a habitar una cueva para que no fueran hallados por la familia del padre Foto: Fiscalía Querétaro

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La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo la vinculación a proceso de Israel “N”, señalada como madre de tres personas menores de edad, por su presunta responsabilidad en el delito de retención de menores, luego de que fueron localizados en una cueva de una zona cerril de Pinal de Amoles, Querétaro. Un juez impuso medidas cautelares y fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

La indagatoria buscó esclarecer las circunstancias en que los tres menores permanecieron fuera del alcance de la persona que legalmente tenía su custodia. El caso activó mecanismos institucionales de búsqueda y localización en la Sierra Gorda de Querétaro.

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Los menores estaban con la familia del padre quien tras el divorcio obtuvo la custodia legal aunque él se encuentra laborando en Estados Unidos, según informaron medios locales.

Las autoridades establecieron que los menores habían sido trasladados desde Jalpan de Serra hacia la comunidad de Agua Amarga, en Pinal de Amoles. La Fiscalía investigó si la imputada actuó por consejo de sus abogados, de acuerdo con la información incorporada al expediente.

El personal ministerial realizó entrevistas, seguimiento de vehículos posiblemente relacionados con los hechos, cateos y recorridos de búsqueda en distintos puntos de la región. Las diligencias permitieron ubicar a los tres menores en compañía de la ahora imputada.

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La mujer y sus hijos fueron hallados en una cueva en la localidad de Agua Amarga, cerca del puebña mágico Pinal de Amoles, en Querétaro Foto: Maps

Los menores fueron encontrados en una cueva de Agua Amarga

La localización ocurrió en una cueva situada en una zona de difícil acceso dentro de Pinal de Amoles. Los menores habían permanecido varios días en calidad de desaparecidos antes de ser encontrados.

Durante la audiencia inicial, la Fiscalía formuló imputación contra Israel “N” y presentó los datos de prueba ante la autoridad judicial. Tras revisar los elementos expuestos, el juez resolvió sujetarla a proceso por retención de personas menores de edad.

Las medidas cautelares fueron establecidas para asegurar el desarrollo del procedimiento penal. La autoridad ministerial mantuvo abiertas las diligencias para determinar la participación de todas las personas relacionadas con el traslado y la retención de los menores.

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Una versión extraoficial, que no fue confirmada por la Fiscalía, indicó que dos abogados habrían sido detenidos en Jalpan de Serra por su presunta relación con la sustracción y desaparición de los tres menores, presuntamente por aconsejar a la mujer a huir con sus hijos. La Fiscalía señaló que continuaría con la investigación y con las acciones para proteger los derechos de las víctimas.

La madre y sus hijos estaban cerca de una zona serrana donnde el pueblo más conocido es Pinal de Amoles, Querétaro Foto: Maps

Trámites legales para custodia parental

Para iniciar un proceso de guarda y custodia de menores en Querétaro, debes presentar una demanda ante los Juzgados de Primera Instancia Familiares del Distrito Judicial de Querétaro (que abarca Querétaro, El Marqués y Corregidora).

¿Qué es la guarda y custodia?Cuidado diario: Es el derecho y la obligación de tener a los hijos menores viviendo bajo el cuidado directo y cotidiano.

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Diferencia con patria potestad: La patria potestad incluye la representación legal y decisiones de fondo (salud, educación), mientras que la custodia define con quién vive el menor de forma permanente.

Requisitos y documentosActas de nacimiento de los menores y documentos que acrediten el vínculo familiar (matrimonio o concubinato, si aplica).

Una pareja con sus dos hijas menores está de espaldas frente a un juez en una sala de tribunal, representando una audiencia por la disputa de custodia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Identificación oficial y comprobante de domicilio del promovente.Pruebas que justifiquen la solicitud o urgencia (informes médicos, constancias escolares, testimonios o fotografías).

Evaluaciones psicológicas y sociales requeridas por el juez para dictaminar la idoneidad del guardador.

Proceso legal

Demanda inicial: Se presenta ante el Juzgado de lo Familiar.

Medidas provisionales: el juez puede otorgar una custodia provisional desde el primer día si existe riesgo o urgencia.

Mediación: Se puede acudir de forma gratuita al Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial para buscar convenios voluntarios.

La imagen ilustra un conflicto patrimonial post-matrimonio, con una mujer firmando documentos bajo la sombra de la presión mientras un hombre sostiene un pagaré en un entorno judicial con la bandera de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Juicio y sentencia: si no hay acuerdo, el proceso pasa por etapa probatoria y audiencia donde se escucha el interés superior del niño; la duración estimada es de 6 a 12 meses.Si necesitas asesoría o representación ciudadana gratuita, puedes acudir a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes ubicada en Villas del Cimatario, Querétaro.

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Apelación

La apelación de una sentencia sobre guarda y custodia de menores en Querétaro se tramita mediante un recurso de apelación ante la Poder Judicial del Estado de Querétaro, el cual debe interponerse por escrito ante el juzgado familiar que dictó la resolución en los plazos marcados por la ley procesal local.

Proceso y Puntos ClavePlazo legal: se cuenta con un número limitado de días hábiles (generalmente 5 a 9 días según el Código de Procedimientos Civiles del Estado) a partir de que surte efectos la notificación de la sentencia definitiva.

Interés Superior del Menor: toda decisión de la segunda instancia se basará estrictamente en proteger el bienestar físico y emocional del niño, niña o adolescente.

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Una adolescente de espaldas observa a sus padres divorciados discutiendo acaloradamente frente a su casa en venta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Argumentos de inconformidad: en el escrito de agravios se deben señalar las fallas en la valoración de pruebas (psicológicas, sociales o testimoniales) cometidas por el juez de primera instancia.

Asesoría especializada: es indispensable contar con un abogado especialista en derecho familiar para redactar correctamente los agravios y dar seguimiento ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado.

En la Secretaría de las Mujeres brindan asesoría legal gratuita con perspectiva de género. Orientan, evaluan y canalizan casos de violencia familiar y de género, divorcio, pensiones y custodia. Se ubica en Prolongación Corregidora Sur 210, Vista Habitacional, Querétaro en un horario de 8 am a 4 pm. Teléfono 442 215 3404.

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