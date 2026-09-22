México

Aseguran que Mariana Treviño cacheteó a la vestuarista de la obra “Mentiras All Stars”: Paola Gómez la relevaría

La versión también coincide con comentarios de aficionados sobre la ausencia de Treviño en materiales promocionales de la función anunciada para este 8 de noviembre en el Auditorio Nacional

Aseguran que Mariana Treviño cacheteó a la vestuarista de la obra “Mentiras All Stars”: Paola Gómez la relevaría (RS)
Aseguran que Mariana Treviño cacheteó a la vestuarista de la obra “Mentiras All Stars”: Paola Gómez la relevaría (RS)
Guardar

Versiones difundidas en redes sociales señalan que Mariana Treviño habría tenido un altercado con una integrante del equipo de vestuario de Mentiras All Stars durante su presentación del pasado 19 de septiembre en el YouTube Theater de Inglewood, California.

Las publicaciones aseguran, sin aportar pruebas públicas, que la actriz habría dado una cachetada a la trabajadora y que Paola Gómez asumiría algunas funciones como Lupita. Ni la famosa ni la producción han confirmado o desmentido el señalamiento.

PUBLICIDAD

La conversación surge entre seguidores del musical y de la serie Mentiras, luego de que circularan mensajes sobre supuestas tensiones tras bambalinas. Hasta ahora no hay videos, testimonios identificados, comunicados ni documentos que permitan verificar que el presunto incidente ocurrió como se describe en redes sociales.

La versión también coincide con comentarios de aficionados sobre la ausencia de Treviño en materiales promocionales de la función anunciada para este 8 de noviembre en el Auditorio Nacional. La falta de su imagen en esa publicidad no confirma una salida, sanción o separación definitiva del proyecto.

Mariana Treviño habría tenido un altercado con el equipo de vestuario

Imagen 25OZXLQ7NJE3XE3HHHF75FX3EQ

De acuerdo con publicaciones virales, el supuesto conflicto habría ocurrido durante la estancia de Mentiras All Stars en California. Los mensajes sostienen que una vestuarista habría recibido una cachetada de Mariana Treviño, aunque no precisan las circunstancias, el momento exacto ni la identidad de la persona involucrada.

PUBLICIDAD

La información se ha replicado con frases que presentan el episodio como un hecho consumado. Esa versión no cuenta, hasta el momento, con elementos públicos que acrediten una agresión física o una denuncia ante autoridades laborales, policiales o judiciales.

Tampoco se conoce si la presunta discusión estaría relacionada con problemas operativos reportados por asistentes a la función. La producción no ha difundido una postura sobre la logística del espectáculo, el estado del elenco o las fechas siguientes de la gira.

En el material compartido por usuarios se menciona que la actriz habría expresado molestia durante el espectáculo por fallas de audio y escenografía. Una de las frases atribuidas a Treviño es que la organización era “un desmadre”, debido a que un micrófono habría permanecido abierto.

Esa expresión, aun si hubiera sido pronunciada durante la función, no prueba por sí misma que hubiera existido un conflicto posterior con una integrante del equipo de vestuario. Las dos versiones han circulado de forma conjunta, aunque no hay evidencia pública que establezca una relación entre ambas.

Paola Gómez aparece como posible relevo de Lupita

Tras la repercusión de su colaboración musical Dolce Vita, las intérpretes compartirán el escenario con Mariana Treviño
Tras la repercusión de su colaboración musical Dolce Vita, las intérpretes compartirán el escenario con la actriz Mariana Treviño. (IG: oficial_mentiras)

Los mensajes que circulan en redes también aseguran que Paola Gómez estaría programada para realizar algunas funciones de Lupita, personaje que Mariana Treviño retomó para esta versión de Mentiras All Stars.

Gómez conoce el papel desde hace años. La actriz y cantante ha interpretado a Lupita en distintas etapas del universo de Mentiras, incluidas temporadas regulares y formatos de concierto. Su participación en funciones de la producción no implicaría necesariamente que Treviño haya sido separada del elenco.

En el teatro musical es habitual que un mismo personaje tenga intérpretes alternantes, suplentes o relevos por la extensión de las temporadas, las giras y las agendas de cada artista. En este caso, no se ha informado si Gómez cubriría fechas específicas, si compartiría el personaje con Treviño o si su presencia respondería a cambios permanentes.

La producción tampoco ha aclarado el reparto para la presentación del 8 de noviembre en el Auditorio Nacional. Los seguidores han señalado que Treviño no aparece en algunos carteles promocionales, aunque la ausencia en una imagen publicitaria no permite establecer las razones del ajuste.

La versión revive relatos sobre Natalia Sosa y las primeras temporadas

La polémica reciente también ha llevado a usuarios a recordar una historia atribuida a las primeras temporadas de Mentiras, el musical, cuando Mariana Treviño interpretaba a Lupita y Natalia Sosa daba vida a Daniela.

Según relatos repetidos durante años entre seguidores de la obra, ambas actrices habrían sostenido una discusión detrás del escenario que habría escalado durante una función. La versión sitúa el momento en la interpretación del tema “Toda la vida”.

Esas narraciones señalan que la tensión habría nacido por diferencias profesionales, la recepción del público y desacuerdos sobre recursos escénicos. Una de las anécdotas afirma que Sosa habría interpretado ciertos movimientos de Treviño con la falda como una forma de atraer atención durante las funciones.

La versión revive relatos sobre Natalia Sosa y las primeras temporadas . EFE/ Fase7 SOLO USO EDITORIAL NO VENTAS
La versión revive relatos sobre Natalia Sosa y las primeras temporadas . EFE/ Fase7 SOLO USO EDITORIAL NO VENTAS

También se ha difundido que el altercado habría continuado tras bambalinas y que personal técnico y compañeras del elenco tuvieron que intervenir. Entre los nombres mencionados por usuarios aparece el de Mónica Huarte, aunque no se han presentado registros directos del episodio en las publicaciones actuales.

El director José Manuel López Velarde y personas vinculadas con el montaje habrían hablado años después de la presión que pueden generar las temporadas de teatro musical. Aun así, los detalles específicos sobre una pelea física entre Treviño y Sosa deben tratarse como relatos no verificados si no existen testimonios completos, grabaciones o declaraciones directas disponibles.

La producción de Mentiras All Stars no fija una postura pública

Mentiras All Stars reúne a intérpretes que han participado en distintas etapas de la obra creada por José Manuel López Velarde. El montaje ha convocado a figuras como Belinda, Danna, Lorena Vignau, Paloma Cordero, Paola Gómez y Mariana Treviño en fechas y repartos variables.

La presencia de Treviño genera atención por el vínculo que mantiene con Lupita desde las primeras versiones del espectáculo. Ese personaje también forma parte de la conversación alrededor de la adaptación televisiva de Mentiras, estrenada meses atrás.

Hasta que Mariana Treviño, Paola Gómez o la producción emitan un comunicado, cualquier afirmación sobre una agresión, un veto o una salida definitiva debe mantenerse bajo reserva. Por ahora, el tema se sostiene en publicaciones virales y especulaciones de seguidores, sin pruebas públicas que confirmen el presunto incidente.

Temas Relacionados

Mariana TreviñoPaola GómezMentiras All StarsMentiras El Musicamexico-noticiasmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

México mantiene la acogida a refugiados mientras los recursos internacionales caen 50%, destaca Acnur

De acuerdo con la organización, actualmente hay más de 43 millones de personas desplazadas en el mundo

México mantiene la acogida a refugiados mientras los recursos internacionales caen 50%, destaca Acnur

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 22 de septiembre?

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 22 de septiembre?

Tania Rincón: de los foros de televisión a embajadora de UNICEF

La conductora de televisión nacional se incorpora a la red del organismo para promover derechos de la infancia, participar en campañas de recaudación y dar voz a emergencias humanitarias que afectan a niñas y niños

Tania Rincón: de los foros de televisión a embajadora de UNICEF

El truco de otoño para que la casa no huela a humedad

Así puedes impedir que la humedad y el olor a moho se instalen en tu casa durante el otoño

El truco de otoño para que la casa no huela a humedad

Memo Ochoa confiesa que Javier Aguirre lo lastimó al no permitirle jugar el Mundial 2010: “Fue un golpe de realidad bastante duro”

Aguirre también recordó lo que significó estar al frente del Tricolor y asumir las consecuencias de las decisiones tomadas durante una Copa del Mundo

Memo Ochoa confiesa que Javier Aguirre lo lastimó al no permitirle jugar el Mundial 2010: “Fue un golpe de realidad bastante duro”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Colectivo acusa a promotor de cultura maya de ofrecer servicios sexuales de una menor de 15 años en Facebook

Colectivo acusa a promotor de cultura maya de ofrecer servicios sexuales de una menor de 15 años en Facebook

Del brindis a la tragedia: decomisan 531 botellas de tequila adulterado en Guanajuato tras muerte de cinco personas en fiesta de XV años

Golpean a Los Chapitos en Mazatlán: cae “El Peli”, operador financiero vinculado a “levantones” y generador de violencia

La estranguló, ocultó el cuerpo y fue él quien reportó su desaparición: así cayó el feminicida de Marlen Vázquez

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de septiembre: cae “El Peli”, operador financiero vinculado a Los Chapitos

ENTRETENIMIENTO

Místico pierde la máscara en ‘Habilidad física: 100: México′ y el país no perdona la forma en que ocurrió: “Es juego sucio”

Místico pierde la máscara en ‘Habilidad física: 100: México′ y el país no perdona la forma en que ocurrió: “Es juego sucio”

Tania Rincón: de los foros de televisión a embajadora de UNICEF

Aleks Syntek recibe beca completa en la Universidad del Perreo tras criticar el reggaetón durante el Grito de Independencia

Jahir Ocampo, bajo señalamientos por supuestamente participar en ‘Habilidad 100: México’ sin dejar funciones en Conade

Imelda Tuñón reveló que mintió a una psiquiatra para conseguir medicamentos controlados para Julián Figueroa

DEPORTES

Tuca Ferretti explota contra elemento de Cruz Azul y lo acusa de acabar con la armonía del equipo

Tuca Ferretti explota contra elemento de Cruz Azul y lo acusa de acabar con la armonía del equipo

Místico pierde la máscara en ‘Habilidad física: 100: México′ y el país no perdona la forma en que ocurrió: “Es juego sucio”

Memo Ochoa confiesa que Javier Aguirre lo lastimó al no permitirle jugar el Mundial 2010: “Fue un golpe de realidad bastante duro”

Gran Premio de Azerbaiyán: a qué hora y dónde ver a Checo Pérez en la búsqueda de sus primeros puntos con Cadillac

Portero del Morelia exhibe amenazas contra jugadores que apoyan el ascenso: “Tenemos miedo”