Aseguran que Mariana Treviño cacheteó a la vestuarista de la obra “Mentiras All Stars”: Paola Gómez la relevaría (RS)

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Versiones difundidas en redes sociales señalan que Mariana Treviño habría tenido un altercado con una integrante del equipo de vestuario de Mentiras All Stars durante su presentación del pasado 19 de septiembre en el YouTube Theater de Inglewood, California.

Las publicaciones aseguran, sin aportar pruebas públicas, que la actriz habría dado una cachetada a la trabajadora y que Paola Gómez asumiría algunas funciones como Lupita. Ni la famosa ni la producción han confirmado o desmentido el señalamiento.

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La conversación surge entre seguidores del musical y de la serie Mentiras, luego de que circularan mensajes sobre supuestas tensiones tras bambalinas. Hasta ahora no hay videos, testimonios identificados, comunicados ni documentos que permitan verificar que el presunto incidente ocurrió como se describe en redes sociales.

La versión también coincide con comentarios de aficionados sobre la ausencia de Treviño en materiales promocionales de la función anunciada para este 8 de noviembre en el Auditorio Nacional. La falta de su imagen en esa publicidad no confirma una salida, sanción o separación definitiva del proyecto.

Mariana Treviño habría tenido un altercado con el equipo de vestuario

De acuerdo con publicaciones virales, el supuesto conflicto habría ocurrido durante la estancia de Mentiras All Stars en California. Los mensajes sostienen que una vestuarista habría recibido una cachetada de Mariana Treviño, aunque no precisan las circunstancias, el momento exacto ni la identidad de la persona involucrada.

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La información se ha replicado con frases que presentan el episodio como un hecho consumado. Esa versión no cuenta, hasta el momento, con elementos públicos que acrediten una agresión física o una denuncia ante autoridades laborales, policiales o judiciales.

Tampoco se conoce si la presunta discusión estaría relacionada con problemas operativos reportados por asistentes a la función. La producción no ha difundido una postura sobre la logística del espectáculo, el estado del elenco o las fechas siguientes de la gira.

En el material compartido por usuarios se menciona que la actriz habría expresado molestia durante el espectáculo por fallas de audio y escenografía. Una de las frases atribuidas a Treviño es que la organización era “un desmadre”, debido a que un micrófono habría permanecido abierto.

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Esa expresión, aun si hubiera sido pronunciada durante la función, no prueba por sí misma que hubiera existido un conflicto posterior con una integrante del equipo de vestuario. Las dos versiones han circulado de forma conjunta, aunque no hay evidencia pública que establezca una relación entre ambas.

Paola Gómez aparece como posible relevo de Lupita

Tras la repercusión de su colaboración musical Dolce Vita, las intérpretes compartirán el escenario con la actriz Mariana Treviño. (IG: oficial_mentiras)

Los mensajes que circulan en redes también aseguran que Paola Gómez estaría programada para realizar algunas funciones de Lupita, personaje que Mariana Treviño retomó para esta versión de Mentiras All Stars.

Gómez conoce el papel desde hace años. La actriz y cantante ha interpretado a Lupita en distintas etapas del universo de Mentiras, incluidas temporadas regulares y formatos de concierto. Su participación en funciones de la producción no implicaría necesariamente que Treviño haya sido separada del elenco.

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En el teatro musical es habitual que un mismo personaje tenga intérpretes alternantes, suplentes o relevos por la extensión de las temporadas, las giras y las agendas de cada artista. En este caso, no se ha informado si Gómez cubriría fechas específicas, si compartiría el personaje con Treviño o si su presencia respondería a cambios permanentes.

La producción tampoco ha aclarado el reparto para la presentación del 8 de noviembre en el Auditorio Nacional. Los seguidores han señalado que Treviño no aparece en algunos carteles promocionales, aunque la ausencia en una imagen publicitaria no permite establecer las razones del ajuste.

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La versión revive relatos sobre Natalia Sosa y las primeras temporadas

La polémica reciente también ha llevado a usuarios a recordar una historia atribuida a las primeras temporadas de Mentiras, el musical, cuando Mariana Treviño interpretaba a Lupita y Natalia Sosa daba vida a Daniela.

Según relatos repetidos durante años entre seguidores de la obra, ambas actrices habrían sostenido una discusión detrás del escenario que habría escalado durante una función. La versión sitúa el momento en la interpretación del tema “Toda la vida”.

Esas narraciones señalan que la tensión habría nacido por diferencias profesionales, la recepción del público y desacuerdos sobre recursos escénicos. Una de las anécdotas afirma que Sosa habría interpretado ciertos movimientos de Treviño con la falda como una forma de atraer atención durante las funciones.

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La versión revive relatos sobre Natalia Sosa y las primeras temporadas . EFE/ Fase7 SOLO USO EDITORIAL NO VENTAS

También se ha difundido que el altercado habría continuado tras bambalinas y que personal técnico y compañeras del elenco tuvieron que intervenir. Entre los nombres mencionados por usuarios aparece el de Mónica Huarte, aunque no se han presentado registros directos del episodio en las publicaciones actuales.

El director José Manuel López Velarde y personas vinculadas con el montaje habrían hablado años después de la presión que pueden generar las temporadas de teatro musical. Aun así, los detalles específicos sobre una pelea física entre Treviño y Sosa deben tratarse como relatos no verificados si no existen testimonios completos, grabaciones o declaraciones directas disponibles.

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La producción de Mentiras All Stars no fija una postura pública

Mentiras All Stars reúne a intérpretes que han participado en distintas etapas de la obra creada por José Manuel López Velarde. El montaje ha convocado a figuras como Belinda, Danna, Lorena Vignau, Paloma Cordero, Paola Gómez y Mariana Treviño en fechas y repartos variables.

La presencia de Treviño genera atención por el vínculo que mantiene con Lupita desde las primeras versiones del espectáculo. Ese personaje también forma parte de la conversación alrededor de la adaptación televisiva de Mentiras, estrenada meses atrás.

Hasta que Mariana Treviño, Paola Gómez o la producción emitan un comunicado, cualquier afirmación sobre una agresión, un veto o una salida definitiva debe mantenerse bajo reserva. Por ahora, el tema se sostiene en publicaciones virales y especulaciones de seguidores, sin pruebas públicas que confirmen el presunto incidente.

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