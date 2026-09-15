Nebraska refuerza lucha contra trata de personas por creciente temor de víctimas migrantes

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Denver (EE.UU.), 15 sep (EFE).- Más de 250 policías, defensores de víctimas y representantes comunitarios se reunieron este martes en el estado de Nebraska, en Estados Unidos, para reforzar la lucha contra la trata de personas, mientras organizaciones nacionales advierten que el endurecimiento de las políticas federales podría contribuir a menos denuncias de explotación de inmigrantes.

La tercera cumbre anual de la Fuerza de Tareas de Nebraska contra el Tráfico de Personas, organizada por la fiscalía estatal, reunió en la localidad de Lincoln a representantes estatales y federales, incluidos los responsables regionales del FBI y de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

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La jornada comenzó con una revisión de la situación de la trata en Nebraska e incluyó análisis de casos, paneles sobre violencia doméstica y explotación infantil y sesiones dedicadas al trauma y la recuperación de las víctimas.

“La trata de personas es un crimen horrendo que amenaza la seguridad y la dignidad de los habitantes de Nebraska”, afirmó el fiscal estatal Mike Hilgers.

“Juntos, estamos comprometidos a combatir esta lacra. Seguiremos avanzando sobre la base de nuestros logros, apoyando a los supervivientes y trabajando incansablemente para acabar con la trata de personas en nuestro estado,” puntualizó.

La Línea Nacional contra la Trata de Personas identificó 48 casos en Nebraska durante 2025 que involucraron a 67 posibles víctimas, frente a 71 casos y 91 víctimas el año anterior. Como comparación, en el vecino estado de Colorado en 2025 fueron identificados 192 casos y 246 víctimas.

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Desde 2007, la mencionada organización ha registrado 669 situaciones de trata y 1.212 víctimas en Nebraska, comparadas con 1.911 casos y 3.708 víctimas en Colorado.

Además, la Línea Nacional advierte que esos números representan únicamente situaciones comunicadas a la línea y no permiten establecer la prevalencia real de un delito que frecuentemente permanece oculto.

Un estudio de 2025 publicado por la Universidad de Nebraska en Omaha encontró explotación en granjas, fábricas, restaurantes, trabajo doméstico y servicios de limpieza, mientras que relativamente pocos responsables terminan enfrentando cargos.

Según el informe, las víctimas fueron “mayormente hispanos o latinos”, frecuentemente adultos y menores nacidos en el extranjero y en situación de vulnerabilidad. Entre los factores de riesgo aparecen falta de documentación migratoria, barreras lingüísticas, aislamiento y temor a la deportación.

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A nivel nacional, en 2025 se identificaron 15.085 casos con 21.457 posibles víctimas, principalmente de trata sexual (6.201 casos) y de explotación laboral (2.400 casos). Actualmente, la Fuerza de Tareas de Nebraska está analizando 34 denuncias.

El Departamento de Justicia presentó en el primer semestre de 2026 cargos contra 73 personas, un 22 % menos que el promedio de los primeros seis meses de los tres años anteriores.

fm/hbc