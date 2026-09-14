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Reportan balacera durante un partido de fútbol en Guanajuato: hay un muerto y 5 heridos

La agresión ocurrió en San Francisco del Rincón, donde hombres en motocicleta dispararon hacia asistentes; no se informa de personas detenidas

Reportan balacera durante un partido de fútbol en Guanajuato: hay un muerto y 5 heridos. RRSS
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Un ataque armado durante un partido de fútbol llanero en San Francisco del Rincón, Guanajuato, dejó como saldo preliminar una persona fallecida y cinco heridas, según pudo confirmar Infobae con la Fiscalía de Guanajuato.

Los hechos ocurrieron la tarde de este domingo 13 de septiembre en unos campos de fútbol ubicados sobre la calle Obregón, casi esquina con el Libramiento Sur, en el Barrio de Guadalupe de ese municipio.

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De acuerdo con información preliminar recabada en el lugar, hombres a bordo de una motocicleta llegaron hasta el sitio donde se disputaba el encuentro. Uno de los agresores sacó una pistola y disparó en repetidas ocasiones contra los presentes, antes de huir a toda velocidad del lugar.

Cómo ocurrió el ataque durante el partido

El ataque se registró alrededor de las 14:43 horas del domingo, mientras se jugaba un partido de fútbol llanero en los campos ubicados sobre la calle Obregón. Un ciudadano que grababa el encuentro con su teléfono captó el momento exacto en que se escucharon las detonaciones de arma de fuego.

Los agresores se detuvieron frente a sus víctimas antes de abrir fuego. La agresión, según autoridades presentes en el lugar, estaba dirigida contra al menos dos personas que se encontraban como espectadoras del partido.

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El saldo preliminar, confirmado por la Fiscalía de Guanajuato a Infobae, es de una persona muerta y cinco heridas. Los agresores escaparon y hasta el momento no hay detenidos.

Un policía presente en la escena describió lo ocurrido: “Fue afuera del campo, dijeron que iban por dos y la gente corrió, por eso hubo víctimas colaterales”.

Tras el ataque, testigos llamaron de inmediato al número de emergencias 911. Seis personas resultaron con heridas de bala en total.

El saldo de víctimas

De las cinco personas heridas, una murió al llegar a la sala de urgencias, mientras que las otras cinco fueron reportadas como heridas, de acuerdo con la información recabada por Infobae.

Reportan balacera durante un partido de fútbol en Guanajuato: hay un muerto y 5 heridos. Captura de pantalla
Reportan balacera durante un partido de fútbol en Guanajuato: hay un muerto y 5 heridos. Captura de pantalla

Entre los lesionados fueron identificados dos hombres: Israel, de 25 años, y Christian Antonio. No se precisaron más datos sobre la identidad del resto de los heridos ni de la víctima fatal.

Las autoridades no han detallado si la persona fallecida corresponde a uno de los objetivos señalados por el policía en el lugar o si se trató de una de las víctimas colaterales mencionadas.

Intervención de las autoridades

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio tras el reporte al sistema de emergencias. A su llegada, los oficiales delimitaron la zona del ataque con cinta amarilla para preservar la escena.

Dos hombres con gorras y ropa casual en una motocicleta, el pasajero dispara una pistola con destello y cartuchos eyectados, a las 22:30 horas.
Reportan balacera durante un partido de fútbol en Guanajuato: hay un muerto y 5 heridos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades no han ofrecido información adicional sobre los posibles responsables ni sobre las líneas de investigación que se están siguiendo para esclarecer lo ocurrido.

Antecedentes de violencia armada en el municipio

San Francisco del Rincón no es ajeno a este tipo de hechos violentos. Semanas antes de este ataque, un hombre murió y otro resultó gravemente herido tras una agresión con armas de fuego registrada en la calle Concepción, cerca del cruce con la vialidad Emiliano Zapata, dentro del mismo municipio.

En aquella ocasión, hombres armados que viajaban a bordo de un automóvil se encontraron de frente con las víctimas y abrieron fuego. Una de las personas murió en el lugar, mientras que la otra fue trasladada de urgencia con heridas reportadas como delicadas.

El cuerpo de la víctima fatal de aquel ataque fue trasladado por el Servicio Médico Forense al anfiteatro correspondiente para la práctica de la necropsia de ley y su posterior identificación oficial.

Las autoridades de Guanajuato continúan las investigaciones sobre el ataque registrado este domingo en los campos de fútbol de San Francisco del Rincón, sin que hasta el momento se haya establecido públicamente el móvil ni la identidad completa de los responsables.

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