Apertura de registro de Becas Bienestar en septiembre: la fecha límite en la que debes subir tus documentos para no perder la solicitud

Pensiones y Becas están entregando las tarjetas del Bienestar a los nuevos beneficiarios (Agencias de gobierno)

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La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) abrió nuevos periodos de registro para estudiantes de educación media superior y superior que todavía no reciben alguno de los apoyos económicos otorgados por el Gobierno de México.

Durante septiembre de 2026 estarán disponibles las solicitudes para la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y la Beca de Apoyo para el Transporte Gertrudis Bocanegra.

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Aunque las plataformas fueron habilitadas de manera escalonada, las y los interesados deben prestar atención a una fecha clave: el miércoles 30 de septiembre de 2026 será el último día para completar el registro y subir los documentos solicitados.

¿Cuándo cierran los registros de las Becas Bienestar en septiembre?

Cada programa abrió su plataforma en una fecha diferente, dependiendo del nivel educativo y de la población a la que está dirigido. El calendario quedó establecido de la siguiente manera:

Beca Benito Juárez para bachillerato: registro del 17 al 30 de septiembre .

Jóvenes Escribiendo el Futuro: solicitudes del 18 al 30 de septiembre .

Beca Gertrudis Bocanegra: registro del 21 al 30 de septiembre.

Por lo tanto, independientemente de la beca solicitada, la fecha límite es el 30 de septiembre. Las autoridades recomiendan no esperar hasta el último día, pues será necesario crear o utilizar una cuenta de Llave MX, proporcionar información escolar y cargar archivos digitales.

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También es importante concluir todas las etapas del trámite y conservar el comprobante correspondiente, ya que iniciar la captura de datos no necesariamente significa que la solicitud quedó registrada.

¿Qué documentos pide la Beca Benito Juárez?

La Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez está dirigida a estudiantes inscritos en bachilleratos o preparatorias públicas que no reciban otra beca federal con el mismo propósito.

El apoyo económico es de mil 900 pesos bimestrales y se entrega durante cinco bimestres del ciclo escolar, debido a que julio y agosto corresponden al periodo vacacional.

Para presentar la solicitud se debe ingresar al portal oficial becabenitojuarez.gob.mx y tener preparados los siguientes datos y documentos:

CURP certificada del estudiante .

Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela.

Comprobante de domicilio con antigüedad máxima de tres meses.

Cuenta activa de Llave MX.

Cuando la o el estudiante sea menor de edad, también se solicitará la CURP certificada y una identificación oficial vigente de la madre, padre o persona tutora. El periodo oficial de registro permanece abierto hasta el 30 de septiembre de 2026.

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Jóvenes Escribiendo el Futuro: requisitos para solicitar la beca

La beca Jóvenes Escribiendo el Futuro está enfocada en estudiantes de licenciatura, técnico superior universitario o profesional asociado inscritos en instituciones públicas consideradas prioritarias o susceptibles de atención.

El programa entrega 5 mil 800 pesos bimestrales durante cinco bimestres del ciclo escolar. Antes de comenzar el trámite, el estudiante debe verificar la clasificación de su plantel mediante el buscador de escuelas de la Coordinación Nacional de Becas.

Para completar la solicitud se requieren:

CURP del estudiante .

Clave de Centro de Trabajo de la universidad.

Comprobante de domicilio expedido hace menos de tres meses.

Número de teléfono.

Correo electrónico, cuando sea solicitado.

En el caso de solicitantes menores de edad, también deberán cargarse la CURP y la identificación oficial de la madre, padre o tutor. El registro se encuentra disponible del 18 al 30 de septiembre en el portal oficial correspondiente.

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¿Quién puede solicitar la Beca Gertrudis Bocanegra?

La Beca de Apoyo para el Transporte Gertrudis Bocanegra está dirigida a estudiantes de universidades públicas de Michoacán, Campeche, Chiapas, Sonora y Zacatecas. Su finalidad es ayudar a cubrir los gastos de traslado asociados con la asistencia a clases.

El programa entrega mil 900 pesos bimestrales y, para este periodo, acepta solicitudes de estudiantes de hasta 29 años cumplidos, siempre que estén inscritos en una institución pública elegible.

Entre los documentos y datos solicitados se encuentran:

CURP.

Identificación oficial vigente.

Número telefónico y correo electrónico.

Comprobante de inscripción o constancia de estudios vigente.

Comprobante reciente de domicilio en alguno de los estados participantes.

Clave de Centro de Trabajo de la institución educativa.

Para las personas menores de edad se utilizará la identificación oficial de la madre, padre o representante. El trámite debe efectuarse en becagertrudisbocanegra.gob.mx, entre el 21 y el 30 de septiembre.

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Recomendaciones para no perder la solicitud

Antes de ingresar a cualquiera de las plataformas, conviene revisar que los documentos sean legibles, estén completos y se encuentren en el formato admitido por el sistema. Una fotografía borrosa, un comprobante vencido o una CURP que no pueda validarse podría impedir la conclusión del trámite.

Asimismo, las y los aspirantes deben utilizar únicamente los portales oficiales del Gobierno de México. El registro es gratuito y no requiere intermediarios ni gestores. Tampoco se debe compartir la contraseña de Llave MX con personas desconocidas.

La incorporación a las becas no es automática únicamente por haber llenado la solicitud. Los datos serán revisados conforme a los requisitos y reglas de cada programa. Por ello, además de terminar el proceso antes del 30 de septiembre, es indispensable guardar el folio o comprobante para consultar posteriormente el resultado.

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