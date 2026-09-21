Pensiones del Bienestar: estas son las letras que reciben su apoyo la última semana de septiembre

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Las Pensiones para el Bienestar son apoyos económicos bimestrales del Gobierno de México dirigidos a grupos específicos de la población.

En este sentido, dos de sus apoyos más importantes, la Pensión para el Bienestar y Mujeres Bienestar, entregará los últimos depósitos del bimestre septiembre-octubre de 2026.

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El dinero llega directamente a la tarjeta del Banco del Bienestar y permanece disponible en la cuenta.

Las personas adultas mayores de 65 años deben recibir 6 mil 400 pesos por bimestre, mientras que las beneficiarias de Mujeres Bienestar, de 60 a 64 años, obtienen 3 mil 100 pesos, de acuerdo con la información oficial.

El objetivo es contribuir al ingreso de las personas derechohabientes para cubrir gastos cotidianos. Los montos y las reglas pueden modificarse, por lo que conviene consultar los avisos oficiales de la Secretaría de Bienestar.

El periodo de pagos de la Pensión Bienestar para los adultos mayores que son beneficiarios terminó el miércoles pasado, y ya hay una fecha tentativa del próximo depósito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Calendario de pagos de las Pensiones del Bienestar para la última semana de septiembre

Del lunes 21 al viernes 25 de septiembre, es decir, la última semana de septiembre, recibirán su pago las personas cuyo primer apellido comienza con las letras R a Z, según el calendario de la Secretaría de Bienestar.

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El calendario divide los depósitos para la letra R entre el lunes 21 y el martes 22 de septiembre. Los apellidos que comienzan con S reciben el pago el miércoles 23; los de T, U y V, el jueves 24; y los de W, X, Y y Z, el viernes 25.

El calendario por día de esta última semana de septiembre queda de la siguiente manera:

Lunes 21 de septiembre: R

Martes 22 de septiembre: R

Miércoles 23 de septiembre: S

Jueves 24 de septiembre: T, U y V

Viernes 25 de septiembre: W, X, Y y Z

La misma organización alfabética aplica a la Pensión para Personas con Discapacidad y al Programa para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, aunque cada apoyo tiene un monto distinto.

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El depósito puede confirmarse desde la aplicación del Banco del Bienestar o mediante cajeros automáticos y ventanillas.

Los pagos de las Pensiones del Bienestar comenzarán el próximo martes 1 de septiembre (X@apoyosbienestar)

Cómo revisar si ya cayó el pago de las Pensiones del Bienestar

Puedes revisar si ya cayó el pago de las Pensiones del Bienestar de estas formas:

App del Banco del Bienestar Descarga la aplicación oficial, registra los datos de tu tarjeta e inicia sesión. Ahí puedes consultar el saldo y los movimientos de la cuenta. Cajero automático del Banco del Bienestar Inserta tu tarjeta, escribe tu NIP y selecciona la opción de consulta de saldo. No necesitas retirar efectivo. Ventanilla de una sucursal del Banco del Bienestar Presenta tu tarjeta e identificación oficial para pedir la consulta de saldo. Línea del Bienestar: 800 639 4264 Puedes solicitar orientación sobre el depósito, la tarjeta y cualquier incidencia con tu pensión.

El recurso no tiene que retirarse el día del depósito: permanece disponible en la cuenta. Si tu fecha asignada ya pasó y el saldo no refleja el pago, comunícate a la Línea del Bienestar o acude a una sucursal.

Una infografía muestra los pasos que los beneficiarios pueden seguir para consultar el estado de su depósito de la Pensión del Bienestar en México, incluyendo canales bancarios y oficiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer sino recibiste el pago de tu Pensión del Bienestar

Si no recibiste el pago de tu Pensión para el Bienestar, sigue estos pasos:

Revisa el calendario de depósitos. El pago se entrega según la primera letra de tu apellido. Si tu fecha todavía no llega, espera al día que te corresponda. Consulta el saldo de la Tarjeta del Bienestar. Puedes hacerlo en la app del Banco del Bienestar, en un cajero o en ventanilla. No es necesario retirar el dinero el mismo día en que se deposita. Espera al cierre del periodo de dispersión. Para el bimestre septiembre-octubre de 2026, los depósitos concluyen este viernes 25 de septiembre. Si tu fecha ya pasó y no aparece el recurso después de ese día, inicia una aclaración. Llama a la Línea del Bienestar: 800 639 4264. Ten cerca tu CURP, identificación oficial y la Tarjeta del Bienestar. Acude a un Banco del Bienestar o módulo de atención si no obtienes solución por teléfono. Lleva identificación, CURP y tarjeta. Si perdiste la tarjeta o te la robaron, repórtala de inmediato al 800 900 2000 para bloquearla. Conserva el folio del reporte y solicita orientación para su reposición. El dinero acumulado permanece en la cuenta.

Infografía detalla las causas de retención y claves para no perder la Pensión Bienestar en mayo de 2026, enfatizando la importancia de las visitas domiciliarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas de nuevo ingreso que aún no reciben su tarjeta deben esperar la fecha asignada para recogerla; el depósito se realiza cuando el plástico está activo.

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