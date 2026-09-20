México

¿Recibiste un mensaje sobre tu Pensión Bienestar? Así puedes saber si es un fraude

La dependencia sugiere confirmar cualquier aviso solo en los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar

Mano de mujer sosteniendo un celular con funda. La pantalla del teléfono muestra la aplicación WhatsApp y un aviso de alerta de seguridad.
Pide a quienes reciben pensiones y apoyos ignorar textos que soliciten información privada, incluso si muestran logotipos o imágenes institucionales, y consultar únicamente sus vías verificadas antes de atender cualquier gestión. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Secretaría de Bienestar alerta sobre mensajes que buscan hacerse pasar por canales oficiales para contactar a personas inscritas en la Pensión Bienestar y otros apoyos. La dependencia sostiene que no envía comunicaciones para dar seguimiento a trámites mediante números de mensajería.

La advertencia fue difundida por la cuenta verificada de Bienestar en la red social ‘X’, identificada como @bienestarmx. La publicación pide a los derechohabientes y beneficiarios no responder a textos sospechosos que puedan llegar a sus celulares.

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La alerta abarca tanto a quienes reciben la Pensión Bienestar como a personas incorporadas en otros apoyos de la dependencia. El mensaje institucional afirma que la Secretaría no se pone en contacto con derechohabientes o beneficiarios para dar seguimiento a solicitudes o gestiones.

“La Secretaría de Bienestar NO envía mensajes ni se pone en contacto con derechohabientes o beneficiarios para dar seguimiento a trámites de las Pensiones Bienestar y Programas Bienestar”, publicó la dependencia desde su cuenta oficial en redes sociales.

La cuenta oficial también llama a tomar precaución frente a conversaciones que aparenten provenir de servidores públicos, instituciones federales o áreas encargadas de programas sociales. La recomendación aplica aunque el remitente use el nombre, logotipo o imágenes vinculadas con Bienestar.

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No compartas datos bancarios, NIP ni códigos de seguridad

La Secretaría de Bienestar indica que una señal para identificar un posible fraude es una solicitud de información confidencial. Entre los datos que no deben entregarse están:

  • Nombres
  • Información personal
  • Datos bancarios
  • NIP
  • Códigos de seguridad
Un teléfono inteligente muestra un perfil de un servicio de mensajería cruzado por una franja roja que contiene la palabra FALSO
La Secretaría de Bienestar de México advierte que no realiza contacto telefónico ni envía mensajes para dar seguimiento a trámites. (@bienestarmx)

Los códigos de seguridad pueden estar vinculados con accesos a cuentas, aplicaciones o servicios financieros. Por esa razón, la dependencia insiste en que los beneficiarios no respondan textos que pidan esos datos bajo el argumento de actualizar información, validar un trámite o conservar un apoyo.

La institución resume sus recomendaciones en dos acciones: no responder mensajes sospechosos y no compartir información privada. También plantea una tercera medida para confirmar cualquier aviso: revisar únicamente los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar.

Pagos de pensiones y programas de bienestar del 21 al 25 de septiembre: estas son las letras que cobran

El calendario de pagos de las pensiones y Programas para el bienestar no contempla depósitos para este domingo 20 de septiembre. Los recursos se reanudan el lunes 21 para las personas cuyo primer apellido inicia con la letra R y le siguen:

Una mujer de cabello canoso frente a un cajero automático del Banco del Bienestar con la frase Pensión Mujeres Bienestar en pantalla.
El calendario de pagos de la Pensión Bienestar y Programas para el Bienestar se reanuda el lunes 21 de septiembre con apellidos que inician con R y continúa del 22 al 24 con S, T-U-V y W-X-Y-Z. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • El martes 22 cobran los beneficiarios con apellido inicial S;
  • El miércoles 23 corresponde a las letras T, U y V,
  • El jueves 24 recibirán el depósito quienes tengan apellidos que comiencen con W, X, Y o Z.

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