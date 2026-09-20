Jalisco reune a más de 12 mil empresarios de más de 20 países

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Más de 12 mil Empresarios Independientes y líderes provenientes de más de 20 países se reunieron en Jalisco, entidad donde nació OMNILIFE en 1991, para celebrar los 35 años de la compañía con un encuentro internacional que tuvo como escenario principal el Estadio Akron.

Durante varios días, OMNILIFE desplegó una agenda que combinó celebración, reconocimiento, capacitación, lanzamientos e innovación. Las actividades comenzaron con una cena de gala en el Museo Cabañas, donde fueron reconocidos Empresarios Independientes y personas que han formado parte de la historia de la compañía desde sus primeros años.

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El 18 de septiembre, decenas de vehículos participaron en una caravana que partió desde la Glorieta Minerva rumbo al Estadio Akron. Además, lugares emblemáticos de la ciudad, como la Minerva, los Arcos de Guadalajara, la Glorieta Colón y Paseo Chapultepec, entre otros, se iluminaron de morado, color representativo.

En el Estadio Akron, los asistentes participaron en experiencias interactivas, sesiones de capacitación y desarrollo empresarial, además de conocer las novedades presentadas por la compañía. Amaury Vergara Zatarain, presidente y director general de Grupo, encabezó los principales anuncios relacionados con nuevos productos de nutrición, herramientas digitales para facilitar el desarrollo del negocio independiente e incentivos para su comunidad internacional.

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SEYTÚ, la marca de belleza de la compañía, también tuvo un espacio destacado durante el encuentro, encabezado por Kenya Vergara, vicepresidenta de marketing OMNILIFE-SEYTÚ, donde se presentó su visión de la belleza como una plataforma de emprendimiento y se compartieron experiencias de Empresarios Independientes que han desarrollado su negocio alrededor de la marca. Además, estuvo presente en el evento Luis Torres, maquillista consultor de SEYTÚ; reconocido internacionalmente.

Uno de los momentos más visuales de la celebración llegó con un espectáculo de 3,000 drones que iluminó el cielo sobre el Estadio Akron para representar distintos momentos de la historia.

“Cumplir 35 años es reconocer todo lo que hemos construido, pero también mirar hacia lo que sigue. OMNILIFE nació con una idea muy clara: ser gente que cuida a la gente. Esa esencia sigue siendo la misma, pero la forma de llevarla al mundo continúa evolucionando. Hoy tenemos más capacidad, nuevas herramientas, nuevos productos y una comunidad global que nos impulsa a seguir innovando y creciendo”, señaló Amaury Vergara Zatarain, presidente y director general de Grupo OMNILIFE-Chivas.

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De Guadalajara al mundo

La dimensión actual de OMNILIFE contrasta con sus inicios. La compañía nació en Guadalajara en 1991, fundada por Jorge Vergara y Maricruz Zatarain con una inversión inicial de 10 mil dólares, un producto, seis distribuidores y tres empleados.

35 años después, tiene presencia en más de 20 países de América y Europa, cuenta con más de 3,000 colaboradores y ha construido a lo largo de su historia una comunidad global superior a siete millones de personas. Su portafolio supera las 200 marcas exclusivas, desarrollado bajo un enfoque de nutrición inteligente que combina innovación, ciencia y funcionalidad.

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Su evolución también se refleja en la capacidad industrial. La operación que en sus primeros años comenzó prácticamente con una máquina cuenta hoy con tres plantas de manufactura distribuidas entre México, Colombia y Estados Unidos.

35 años y una nueva etapa de expansión

El aniversario coincide con uno de los hitos más relevantes de la historia reciente de OMNILIFE: la inauguración de OMNILIFE Innovation Park, en Allen, Texas, su primera planta de manufactura en Estados Unidos y la tercera a nivel global, junto con México y Colombia.

Con una inversión superior a 64 millones de dólares y más de 550 mil pies cuadrados de superficie, el nuevo complejo integra sede corporativa, manufactura y centro de distribución, y fue diseñado con capacidad para crecer conforme evolucione el negocio. La apertura representa la mayor inversión internacional realizada por OMNILIFE y amplía su infraestructura para acompañar sus planes de crecimiento.

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Como parte de la celebración, Fundación Jorge Vergara dio a conocer Por los Niños del Planeta, un programa que retoma una causa vinculada a los orígenes de la Fundación y para el cual OMNILIFE desarrolló Nutri Pop, un suplemento alimenticio exclusivo para apoyar sus acciones.

A 35 años de aquel primer producto, OMNILIFE inicia así un nuevo capítulo con mayor infraestructura de manufactura, nuevas herramientas y una comunidad presente en más de 20 países. Desde Jalisco, donde comenzó su historia, la compañía celebró su trayectoria poniendo la mirada en los próximos años y manteniendo como eje la filosofía que ha acompañado su evolución: “Gente que Cuida a la Gente”.

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