México

Jalisco reune a más de 12 mil empresarios de más de 20 países

La compañía mexicana de nutrición y belleza conmemoró tres décadas y media de historia con una celebración internacional en el Estadio Akron y distintos puntos emblemáticos de Guadalajara

Imagen WF52FDNEXRG3BBZHZGIO5BL3NM
Guardar

Más de 12 mil Empresarios Independientes y líderes provenientes de más de 20 países se reunieron en Jalisco, entidad donde nació OMNILIFE en 1991, para celebrar los 35 años de la compañía con un encuentro internacional que tuvo como escenario principal el Estadio Akron.

Durante varios días, OMNILIFE desplegó una agenda que combinó celebración, reconocimiento, capacitación, lanzamientos e innovación. Las actividades comenzaron con una cena de gala en el Museo Cabañas, donde fueron reconocidos Empresarios Independientes y personas que han formado parte de la historia de la compañía desde sus primeros años.

PUBLICIDAD

El 18 de septiembre, decenas de vehículos participaron en una caravana que partió desde la Glorieta Minerva rumbo al Estadio Akron. Además, lugares emblemáticos de la ciudad, como la Minerva, los Arcos de Guadalajara, la Glorieta Colón y Paseo Chapultepec, entre otros, se iluminaron de morado, color representativo.

En el Estadio Akron, los asistentes participaron en experiencias interactivas, sesiones de capacitación y desarrollo empresarial, además de conocer las novedades presentadas por la compañía. Amaury Vergara Zatarain, presidente y director general de Grupo, encabezó los principales anuncios relacionados con nuevos productos de nutrición, herramientas digitales para facilitar el desarrollo del negocio independiente e incentivos para su comunidad internacional.

PUBLICIDAD

SEYTÚ, la marca de belleza de la compañía, también tuvo un espacio destacado durante el encuentro, encabezado por Kenya Vergara, vicepresidenta de marketing OMNILIFE-SEYTÚ, donde se presentó su visión de la belleza como una plataforma de emprendimiento y se compartieron experiencias de Empresarios Independientes que han desarrollado su negocio alrededor de la marca. Además, estuvo presente en el evento Luis Torres, maquillista consultor de SEYTÚ; reconocido internacionalmente.

Uno de los momentos más visuales de la celebración llegó con un espectáculo de 3,000 drones que iluminó el cielo sobre el Estadio Akron para representar distintos momentos de la historia.

Imagen 5I3AXUN6RFFHZPKL24AXC3MNRU

“Cumplir 35 años es reconocer todo lo que hemos construido, pero también mirar hacia lo que sigue. OMNILIFE nació con una idea muy clara: ser gente que cuida a la gente. Esa esencia sigue siendo la misma, pero la forma de llevarla al mundo continúa evolucionando. Hoy tenemos más capacidad, nuevas herramientas, nuevos productos y una comunidad global que nos impulsa a seguir innovando y creciendo”, señaló Amaury Vergara Zatarain, presidente y director general de Grupo OMNILIFE-Chivas.

De Guadalajara al mundo

La dimensión actual de OMNILIFE contrasta con sus inicios. La compañía nació en Guadalajara en 1991, fundada por Jorge Vergara y Maricruz Zatarain con una inversión inicial de 10 mil dólares, un producto, seis distribuidores y tres empleados.

35 años después, tiene presencia en más de 20 países de América y Europa, cuenta con más de 3,000 colaboradores y ha construido a lo largo de su historia una comunidad global superior a siete millones de personas. Su portafolio supera las 200 marcas exclusivas, desarrollado bajo un enfoque de nutrición inteligente que combina innovación, ciencia y funcionalidad.

Su evolución también se refleja en la capacidad industrial. La operación que en sus primeros años comenzó prácticamente con una máquina cuenta hoy con tres plantas de manufactura distribuidas entre México, Colombia y Estados Unidos.

35 años y una nueva etapa de expansión

El aniversario coincide con uno de los hitos más relevantes de la historia reciente de OMNILIFE: la inauguración de OMNILIFE Innovation Park, en Allen, Texas, su primera planta de manufactura en Estados Unidos y la tercera a nivel global, junto con México y Colombia.

Con una inversión superior a 64 millones de dólares y más de 550 mil pies cuadrados de superficie, el nuevo complejo integra sede corporativa, manufactura y centro de distribución, y fue diseñado con capacidad para crecer conforme evolucione el negocio. La apertura representa la mayor inversión internacional realizada por OMNILIFE y amplía su infraestructura para acompañar sus planes de crecimiento.

Como parte de la celebración, Fundación Jorge Vergara dio a conocer Por los Niños del Planeta, un programa que retoma una causa vinculada a los orígenes de la Fundación y para el cual OMNILIFE desarrolló Nutri Pop, un suplemento alimenticio exclusivo para apoyar sus acciones.

A 35 años de aquel primer producto, OMNILIFE inicia así un nuevo capítulo con mayor infraestructura de manufactura, nuevas herramientas y una comunidad presente en más de 20 países. Desde Jalisco, donde comenzó su historia, la compañía celebró su trayectoria poniendo la mirada en los próximos años y manteniendo como eje la filosofía que ha acompañado su evolución: “Gente que Cuida a la Gente”.

Temas Relacionados

mexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alcalde de Nueva York busca cooperación con Claudia Sheinbaum contra el alto costo de vida

Zohran Mamdani reconoció las UTOPÍAS de la Ciudad de México como un proyecto para garantizar una vida plena promovido por la jefa de Gobierno, Clara Brugada

Alcalde de Nueva York busca cooperación con Claudia Sheinbaum contra el alto costo de vida

¿Y si el próximo no es un simulacro? Qué hacer cuando suena la alerta sísmica

Tras el Simulacro Nacional del 19 de septiembre, la alerta sísmica volvió a colocar en el centro de la conversación la importancia de saber cómo actuar ante un sismo real

¿Y si el próximo no es un simulacro? Qué hacer cuando suena la alerta sísmica

Cómo quitar la mancha amarilla de abajo de la cortina de la ducha sin usar cloro

Ese tono amarillo que se forma con el tiempo en la parte baja de la cortina de la ducha tiene un origen concreto, y un procedimiento casero capaz de revertirlo sin usar cloro

Cómo quitar la mancha amarilla de abajo de la cortina de la ducha sin usar cloro

Detienen a tercera implicada en el asesinato de Erick en Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc: adolescente murió por golpes

Mariana “N” es acusada por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, luego de que el adolescente de 13 años falleció en un campamento

Detienen a tercera implicada en el asesinato de Erick en Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc: adolescente murió por golpes

Iban ocultas en un autobús: autoridades aseguran 75 tarántulas y 20 tortugas en México

Dos personas fueron detenidas tras el hallazgo de decenas de ejemplares de fauna silvestre protegida que eran trasladados sin documentación que acreditara su procedencia legal

Iban ocultas en un autobús: autoridades aseguran 75 tarántulas y 20 tortugas en México
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dos ataques en canchas de futbol en menos de dos semanas dejan tres muertos y cinco heridos en Tuxtla Gutiérrez

Dos ataques en canchas de futbol en menos de dos semanas dejan tres muertos y cinco heridos en Tuxtla Gutiérrez

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 20 de septiembre: cae tercera implicada en asesinato de Erick Torbellín en Academia Militarizada

Operación donde localizaron 2 narcolaboratorios de metanfetamina en EEUU deja 6 mexicanos detenidos: podrían enfrentar cadena perpetua

Juan Manzo confronta a Grecia Quiroz por ocultar fotografías de convivencia con “El Brilloso” y su hermano fallecido

Ronald Johnson destaca alianza México-EEUU contra el narco y celebra decomiso de 27 toneladas de químicos en Lázaro Cárdenas

ENTRETENIMIENTO

“No eres mi tipo”: resurgen dichos de Bárbara de Regil sobre J Balvin tras su separación de Valentina Ferrer

“No eres mi tipo”: resurgen dichos de Bárbara de Regil sobre J Balvin tras su separación de Valentina Ferrer

Mariana Ochoa destapa romance con Ernesto Laguardia: “Story time” y sorprende en La Casa de los Famosos México

Muestran nombre del segundo eliminado de La Granja VIP 2, según encuestas finales y cálculo de votos

Polímeros y prótesis de titanio: los duros problemas de salud de Alejandra Guzmán que provocan que se “zafe” su cadera

Filtran nombre del octavo eliminado de La Casa de los Famosos México, según encuestas finales

DEPORTES

Romina Hinojosa logra una buena actuación en la contrarreloj femenina del Mundial de Ruta

Romina Hinojosa logra una buena actuación en la contrarreloj femenina del Mundial de Ruta

¿Cómo fue el debut de José “Tibu” Rodríguez con los Toronto Blue Jays?

Hormiga y Santi en acción: agenda deportiva del domingo, partidos de futbol, horarios y dónde ver en vivo por TV y streaming HOY 20 de septiembre

Indianapolis Colts vs Kansas City Chiefs: cuándo y dónde ver el Sunday Night Football de la semana 2 de la NFL desde México

Guillermo Almada lanza autocritica tras empatar contra Chivas en el Clásico Nacional: “Mejor que nos pase ahora”