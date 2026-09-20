México

¿Hay clases mañana lunes 21 de septiembre? Esto confirma la SEP

Después de un viernes marcado por suspensiones escolares en distintas entidades, millones de familias mexicanas buscan confirmar el estatus de las clases para este lunes

Un aula de escuela primaria con pupitres y sillas alineados, un pizarrón negro, ventanas y una puerta blanca con el logo y el texto de la Secretaría de Educación Pública.
Este lunes 21 de septiembre hay clases con normalidad, de acuerdo con el calendario de la SEP. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Sí hay clases este lunes 21 de septiembre. La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirma que el calendario escolar 2026-2027 no contempla esta fecha como día de descanso oficial, por lo que millones de alumnos en México asisten con normalidad a sus escuelas.

La duda entre los padres de familia surge tras una serie de suspensiones extraordinarias registradas la semana pasada por fuertes lluvias en algunas regiones del país.

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Estas medidas fueron puntuales y no afectan el calendario nacional para este lunes.

Una mujer agachada habla con una niña y un niño en el patio de una escuela rodeada por varios alumnos con uniformes escolares.
La SEP confirma que el 21 de septiembre no es día de descanso oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La regla general: clases normales en todo el país

Para la inmensa mayoría de los estudiantes de México, incluidos los de la Ciudad de México y el Estado de México, este lunes 21 de septiembre es una jornada escolar ordinaria.

No existe ningún día de descanso, puente ni suspensión programada por la SEP para esta fecha en el calendario 2026-2027.

La Ciudad de México no registra suspensiones para este lunes 21 de septiembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)
La Ciudad de México no registra suspensiones para este lunes 21 de septiembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las alcaldías capitalinas y los municipios mexiquenses no registran ninguna alerta de Protección Civil que altere el regreso a clases. Los horarios matutino y vespertino operan sin cambios, como cualquier lunes del ciclo escolar.

La confusión entre las familias se explica por el cúmulo de suspensiones que ocurrieron en días recientes en distintas entidades, motivadas por lluvias intensas.

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Ninguna de esas medidas tiene alcance nacional ni se extiende más allá de las regiones específicas donde se aplicaron.

Vista exterior de la Escuela Primaria "Benito Juárez" en la Ciudad de México, con su portón abierto por donde entran niños con mochilas, y adultos observando.
El próximo día sin clases del calendario será el viernes 25 de septiembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Puebla: 88 municipios vuelven a clases tras las lluvias

El caso más amplio de suspensión ocurrió en Puebla, donde la SEP estatal canceló actividades presenciales este viernes 18 de septiembre en 88 municipios de las sierras Norte, Nororiental y Negra. La medida respondió a un temporal lluvioso generado por canales de baja presión.

Entre los municipios afectados están Teziutlán, Zacapoaxtla, Cuetzalan del Progreso, Tehuacán y Ajalpan.

Vista de una escuela cerrada con un letrero de 'Clases suspendidas' en una valla, mientras dos niños con un paraguas caminan bajo lluvia torrencial y vientos.
Puebla suspendió clases únicamente el viernes 18 de septiembre en 88 municipios por lluvias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades educativas precisaron que se trató de una suspensión extraordinaria, ajena a los días de descanso ya marcados en el calendario oficial.

Durante la suspensión, los docentes mantuvieron actividades a distancia con libros de texto, tareas en casa y cuadernillos. La Coordinación General de Protección Civil y Gestión de Riesgos recomendó la medida para salvaguardar a la comunidad escolar ante el riesgo de inundaciones y deslaves.

Campeche también retoma actividades este lunes

En Campeche, la suspensión del viernes 18 de septiembre coincidió con un periodo de descanso que inició el miércoles 16 y concluyó el domingo 20 de septiembre.

Los estudiantes de educación básica no acudieron a clases ese viernes en particular por la misma alerta de lluvias.

Ilustración de escuela cerrada con ventanas tapiadas, cartel "Clases suspendidas". Niños con mochilas bajo lluvia y paraguas. Cielo tormentoso, árboles.
El descanso del viernes 18 de septiembre en Campeche se debió a una situación extraordinaria, no contemplada en el calendario oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El regreso a las aulas está previsto para este lunes 21 de septiembre en los horarios habituales. La SEP estatal no reportó nuevas afectaciones climáticas que modifiquen este calendario para la entidad.

La próxima fecha sin clases escolares es el viernes 25 de septiembre

Para las familias que ya planean el siguiente descanso, la SEP tiene programada una sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar el viernes 25 de septiembre, jornada de trabajo docente sin clases para los alumnos.

Al coincidir con el fin de semana, los estudiantes acumulan tres días sin actividades escolares, con el regreso a clases fijado para el lunes 28 de septiembre.

Exterior de escuela primaria Benito Juárez con arco, niños con uniformes a cuadros y mochilas, adultos esperando, globos, vendedores ambulantes en la calle.
El 25 de septiembre corresponde a una sesión del Consejo Técnico Escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa fecha sí forma parte del calendario oficial 2026-2027 y aplica de manera generalizada, a diferencia de las suspensiones registradas la semana pasada en Puebla y Campeche, que fueron medidas extraordinarias por condiciones climáticas.

Con esto, el calendario oficial de la SEP despeja la duda para este lunes 21 de septiembre: no hay suspensión de clases a nivel nacional.

El calendario contempla un receso adicional del 27 al 29 de noviembre. (X/@SEP_mx)

Descansos vigentes para el ciclo escolar SEP 2026-2027

El calendario contempla un receso del viernes 30 de octubre al lunes 2 de noviembre por Consejo Técnico Escolar y suspensión de labores docentes, con regreso a clases el martes 3 de noviembre.

Sigue un descanso del viernes 13 al lunes 16 de noviembre por registro de calificaciones, y otro del viernes 27 al domingo 29 de noviembre por sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar.

Una niña con uniforme escolar señala el número 16 en un calendario de septiembre de 2026 pegado en la pared de un aula.
El regreso a clases tras las vacaciones decembrinas será el jueves 7 de enero de 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las vacaciones de invierno inician a finales de diciembre y se extienden hasta el martes 5 de enero de 2027, aunque el regreso a clases ocurre hasta el jueves 7 de enero, ya que los días intermedios tampoco son lectivos.

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