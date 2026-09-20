El botón poco conocido de tu lavadora que reduce el consumo de luz hasta un 40% en cada ciclo

Lavar con agua fría reduce hasta 40% el gasto energético frente al agua caliente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El modo eco, presente en la mayoría de las lavadoras vendidas en México, permite reducir el consumo de electricidad entre un 30% y un 50% frente a un programa estándar de algodón, según coinciden fabricantes y organismos de consumo.

La opción, ubicada en el selector de ciclos junto a etiquetas como “algodón” o “sintéticos”, suele pasar desapercibida por su duración más larga, pero en México puede significar la diferencia entre pagar la tarifa Doméstica básica o caer en la Tarifa Doméstica de Alto Consumo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

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El botón eco suele ubicarse junto a los programas de algodón y sintéticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Tarifa de Alto Consumo, conocida como DAC, aplica cuando un hogar supera cierto límite mensual de electricidad y encarece de forma considerable el precio de cada kilowatt-hora consumido.

Evitar caer en ese esquema depende de sumar pequeños ahorros en varios aparatos, y la lavadora es uno de los que más peso tiene en el recibo, sobre todo si se usa agua caliente con frecuencia.

Pequeños cambios en el uso diario de la lavadora reducen el gasto eléctrico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo funciona el ciclo eco frente al programa normal

El ciclo eco invierte la lógica del lavado convencional. Mientras un programa estándar eleva la temperatura del agua para eliminar la suciedad en poco tiempo, el modo eco trabaja entre 30 y 40 grados centígrados y compensa la falta de calor con una duración mayor, apoyándose en más tiempo de remojo y agitación del tambor para lograr el mismo nivel de limpieza.

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El Instituto Catalán de Energía explica que el 85% de la energía que gasta una lavadora se destina exclusivamente a calentar el agua, no a mover el tambor.

El modo eco de la lavadora reduce el consumo eléctrico por ciclo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuánto puedes ahorrar usando el botón ECO

Según datos de la CFE, una lavadora que se usa ocho horas a la semana gasta aproximadamente 155 pesos al año en electricidad, si el hogar paga la tarifa normal (Básica). Eso equivale a unos 13 pesos al mes, casi nada notorio en el recibo.

El problema es cuando el hogar consume más luz de la permitida y cae en la Tarifa de Alto Consumo (DAC). Ahí, la misma lavadora, con el mismo uso, puede costar hasta 554 pesos al año, es decir, casi cuatro veces más caro solo por estar en ese esquema de cobro más alto.

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El ahorro del modo eco es mayor en hogares con tarifa de alto consumo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Usar el modo eco reduce el gasto de la lavadora entre 30% y 40%. En la tarifa normal el ahorro es pequeño, unos 50 pesos al año. Pero en la Tarifa de Alto Consumo el ahorro puede llegar a 200 pesos al año, nada más con cambiar el ciclo de lavado.

Qué significan watts y kilowatts-hora en el recibo de luz

Para entender por qué el modo eco ahorra dinero conviene distinguir dos conceptos que suelen confundirse.

El watt mide la intensidad de energía que un aparato demanda en un momento dado, mientras que el kilowatt-hora —la unidad que aparece en el recibo de CFE— resulta de multiplicar esa potencia por el tiempo de uso.

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El consumo eléctrico de una lavadora depende más del tiempo de uso que de la potencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una lavadora que trabaja con más watts durante menos tiempo puede consumir lo mismo, o menos, que una que trabaja con pocos watts durante muchas horas.

Esto explica por qué el ciclo eco, que tarda más, no necesariamente cuesta más: al mantener el agua fría o tibia evita el mayor gasto energético del proceso, que es calentar el agua, y compensa esa duración extendida con un ahorro proporcionalmente mayor en electricidad.

La potencia de una lavadora en México oscila entre 400 y 2,500 watts. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La etiqueta amarilla de la lavadora permite comparar el gasto eléctrico antes de comprar

La Norma Oficial Mexicana NOM-005-ENER-2016, publicada por la Secretaría de Energía y vigente desde mayo de 2017, establece los límites máximos de consumo energético que deben cumplir todas las lavadoras comercializadas en el país, tanto automáticas como semiautomáticas y manuales.

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La norma exige que cada equipo lleve una etiqueta amarilla de eficiencia energética, visible en la tienda, con el consumo anual estimado en kilowatts-hora y el llamado Factor de Energía, que indica cuántos litros de agua se procesan por cada kilowatt-hora consumido.

La etiqueta energética permite comparar modelos antes de comprar una lavadora. (Foto: Gobierno de México)

Esa etiqueta permite comparar dos lavadoras de capacidad similar antes de comprar y elegir la que menos electricidad va a gastar durante todo el año, sin necesidad de esperar a ver el resultado en el recibo de luz. Entre más alto sea el Factor de Energía, menos electricidad necesita el equipo para procesar la misma cantidad de agua.

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Revisar esta etiqueta también ayuda a detectar lavadoras que, aunque parezcan más baratas al comprarlas, terminan costando más con el uso diario por su bajo rendimiento energético.

La diferencia entre un modelo eficiente y uno que no lo es puede notarse en el recibo bimestral, sobre todo en los hogares que ya están cerca del límite de la tarifa Básica.

El 85% de la energía de una lavadora se destina a calentar el agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las lavadoras de carga frontal consumen menos agua y energía que las de carga superior

Un estudio de calidad realizado por Profeco sobre lavadoras automáticas comercializadas en México encontró que el consumo de energía eléctrica por ciclo completo de lavado, en prendas de algodón, varía entre 117 y 290 watts-hora, dependiendo del modelo y el sistema de carga.

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Las lavadoras de carga frontal registraron los consumos energéticos más bajos entre los modelos analizados.

Los modelos de carga frontal registran menor consumo de agua y electricidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia se nota todavía más en el gasto de agua. El estudio detalla que ninguna lavadora de carga frontal superó los 65 litros por ciclo completo, mientras que algunos modelos de carga superior llegaron hasta 332 litros, un 78% más que el promedio de equipos similares, en parte por incluir un enjuague adicional.

Las lavadoras de carga superior con agitador son las más comunes en los hogares mexicanos.

Las lavadoras de carga superior son las más comunes en hogares mexicanos.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio de la Universidad de Bonn confirma que la carga completa multiplica el ahorro

Una investigación de la Universidad de Bonn, en Alemania, midió el comportamiento energético de varios modelos de lavadora bajo distintos niveles de carga.

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El hallazgo central es que la reducción de energía no es proporcional a la reducción de ropa introducida: una carga a la mitad de su capacidad genera como máximo 20% menos consumo, no 50%, como podría suponerse.

Cargar la lavadora al máximo evita el desperdicio de energía por ciclo incompleto.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El mismo estudio encontró que algunos modelos consumen hasta 20% más energía cuando se usan con solo 75% de su capacidad nominal, comparado con una carga completa.

Este dato refuerza la recomendación técnica de llenar la lavadora al máximo antes de iniciar cualquier ciclo, incluido el eco, para aprovechar por completo el ahorro que promete el programa.