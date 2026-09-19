Metrobús atropella y mata a una mujer en Calzada Vallejo: esto se sabe del accidente

Servicios de emergencia atienden la zona de la Calzada Vallejo donde una mujer falleció tras ser atropellada por un Metrobús. (Facebook: Metrobús / X)

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Una mujer de entre 35 y 40 años murió tras ser atropellada por una unidad del Metrobús de la Ciudad de México la noche de este viernes 18 de septiembre, en las inmediaciones de la estación Coltongo, correspondiente a la Línea 3.

El incidente ocurrió sobre calzada Vallejo y Poniente 112, en la colonia Panamericana, alcaldía Gustavo A. Madero, de acuerdo con el reporte oficial de Metrobús.

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Según el organismo, la unidad se encontraba detenida en la estación y tenía el semáforo en rojo. Cuando cambió la señal, el autobús avanzó para abandonar la plataforma. En ese momento, el operador detectó un impacto en la parte media de la unidad.

El conductor detuvo la marcha y notificó al Centro de Control, desde donde fueron solicitados los servicios de emergencia para atender a la persona involucrada.

A su llegada, los paramédicos realizaron la valoración correspondiente y confirmaron que la mujer ya no presentaba signos vitales. Metrobús indicó que no hubo pasajeros lesionados.

Tras el accidente, el operador de la unidad fue puesto a disposición de las autoridades para determinar las (X: @MrElDiablo8)

Conductor del Metrobús quedó a disposición de autoridades

Tras el accidente, el operador de la unidad fue puesto a disposición de las autoridades para determinar las circunstancias del hecho y deslindar responsabilidades.

La unidad permaneció en el lugar mientras se efectuaron las diligencias correspondientes. Metrobús expresó su solidaridad con los familiares de la víctima y señaló que colaborará con las autoridades durante la investigación.

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Reportes de Foro TV señalaron que la mujer habría caminado por el carril confinado del Metrobús y fue arrollada a la altura de la estación Coltongo. Sin embargo, esa circunstancia deberá ser establecida por las autoridades mediante las investigaciones correspondientes.

Según el organismo, la unidad se encontraba detenida en la estación y tenía el semáforo en rojo. (Metrobús)

El accidente provocó afectaciones viales en calzada Vallejo, debido a que los autobuses de la Línea 3 con dirección a La Raza tuvieron que abandonar temporalmente el carril confinado para superar la zona donde ocurrió el atropellamiento.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y personal de investigación acudieron al sitio para resguardar el área y realizar las primeras diligencias.

Casos recientes con unidades del Metrobús

El accidente ocurre en un sistema de transporte que en meses recientes también ha registrado otros hechos viales con unidades involucradas.

En este tipo de incidentes, las autoridades capitalinas realizan investigaciones para establecer las circunstancias de cada caso y determinar responsabilidades. Los procedimientos pueden incluir la revisión de cámaras, testimonios y peritajes.

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En el caso de Calzada Vallejo, Metrobús informó que cuenta con imágenes de las cámaras de la unidad, material que forma parte de los elementos que pueden contribuir al esclarecimiento del atropellamiento.

Hasta el momento, la autoridad no ha informado públicamente la identidad de la víctima ni ha establecido de manera definitiva cómo ocurrió el impacto.

La investigación permanece abierta mientras las autoridades realizan las diligencias para esclarecer la muerte de la mujer y determinar las responsabilidades correspondientes.