México

Bloqueo total en la autopista México-Puebla: repartidores exigen justicia por chofer de aplicación herido en Valle de Chalco

Familiares y conductores de plataformas digitales cerraron ambos sentidos de la autopista México-Puebla, a la altura de Puente Blanco

Un grupo de personas realiza un bloqueo en la Autopista México-Puebla, a la altura de Puente Blanco en Valle de Chalco, Estado de México. Los manifestantes sostienen pancartas pidiendo justicia por la denuncia de una agresión en contra de un operador de transporte de la plataforma Uber.

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La autopista México-Puebla permaneció bloqueada en ambos sentidos la tarde-noche de este viernes 18 de septiembre, luego de que familiares, repartidores y conductores de plataformas como Uber y DiDi cerraran completamente la circulación a la altura del kilómetro 26+400, en la zona de Puente Blanco, para exigir justicia por un conductor que resultó gravemente lesionado durante un altercado vial en Valle de Chalco.

Los manifestantes colocaron sus vehículos sobre la carpeta asfáltica y mantuvieron cerrados tanto los carriles centrales como la vía lateral, lo que provocó un colapso vial en dirección a Puebla y hacia Chalco.

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La protesta comenzó después de una agresión registrada durante la mañana en calles de Valle de Chalco. De acuerdo con los reportes difundidos sobre el caso, el conductor de una pipa de agua habría protagonizado un altercado vial con un chofer de Uber.

bloqueo Uber agresión Valle de Chalco Edomex
Bloqueo duró más de 4 horas por agresión a conductor de Uber en Valle de Chalco Edomex (especial)

Durante la confrontación, el operador de la pipa presuntamente tomó un tubo de PVC y agredió al conductor de la plataforma, quien recibió el impacto en la cabeza y sufrió una lesión craneal de gravedad.

Los hechos habrían ocurrido alrededor de las 6:46 horas de este viernes, en el cruce de avenida del Mazo y avenida Ignacio Altamirano. Después de la agresión, el presunto responsable se retiró del lugar.

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La situación generó indignación entre familiares y compañeros del conductor lesionado, quienes posteriormente se movilizaron hacia la autopista México-Puebla para exigir que se esclarezcan los hechos y que el responsable asuma las consecuencias de la agresión.

Exigen responsabilidad por agresión a chofer de Uber

Imágenes de una cámara de seguridad muestran un altercado ocurrido en una avenida de Valle de Chalco, Estado de México. En el video se aprecia a personas junto a un camión cisterna blanco discutiendo, pero el pipero agrede con un tubo de PVC en la cabeza del conductor y huye del lugar.

Los inconformes también reclaman que los propietarios de la unidad involucrada se hagan responsables por lo ocurrido, debido a que, según los manifestantes, hasta el momento no existe un acuerdo para cubrir las consecuencias derivadas de las lesiones sufridas por el conductor.

La protesta escaló hasta convertirse en un bloqueo total de la autopista México-Puebla, una de las principales vías de conexión entre la Ciudad de México y el oriente del Estado de México.

El cierre afecta la circulación de automóviles particulares, unidades de transporte público y vehículos de carga que utilizan esta carretera para trasladarse hacia Puebla, Chalco y otras zonas del oriente de la entidad.

México-Puebla colapsada por bloqueo en Puente Blanco

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Bloqueo en autopista México-Puebla por agresión a conductor de Uber (especial)

Las primeras afectaciones se extendieron desde la zona cercana a la estación del trolebús Puente Blanco, donde comenzaron a formarse largas filas de vehículos debido a la imposibilidad de continuar el trayecto.

La protesta también generó momentos de tensión entre los manifestantes y algunos automovilistas que quedaron atrapados en medio del cierre.

Ante la presencia del bloqueo, se recomienda a los conductores evitar la zona del kilómetro 26+400 de la autopista México-Puebla y considerar vías alternas, entre ellas la carretera federal México-Puebla y avenida Cuauhtémoc.

Hasta el momento, los manifestantes mantienen la exigencia de justicia para el conductor de Uber lesionado y condicionaron la liberación de la vialidad a la atención de sus demandas.

El bloqueo representa una afectación importante para quienes se desplazan entre la Ciudad de México, Valle de Chalco, Chalco y Puebla, por lo que se prevé que las filas vehiculares continúen mientras permanezca cerrada la autopista.

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