Poner un diente de ajo debajo de la almohada antes de dormir: qué beneficios le atribuyen los expertos al descanso

Un diente de ajo posado bajo el borde de una almohada blanca ilustra una práctica popular asociada con la mejora del descanso nocturno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El ajo es uno de los ingredientes más utilizados en la cocina y, desde hace siglos, también forma parte de distintos remedios caseros. A sus propiedades se suman creencias populares que lo relacionan con el bienestar, la relajación y hasta la protección frente a energías negativas.

Entre estas prácticas destaca colocar un diente de ajo debajo de la almohada antes de dormir, un hábito al que se le atribuyen efectos favorables para conseguir un descanso profundo y reparador. La explicación se relaciona principalmente con el aroma y los compuestos sulfurosos que desprende este alimento.

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Sin embargo, aunque algunas personas aseguran experimentar mayor relajación al realizar este ritual nocturno, no existe evidencia científica que compruebe que realizar esta acción mejore directamente el sueño. Aun así, sus componentes, entre ellos la alicina, han sido vinculados con diferentes beneficios para el organismo.

¿Qué beneficios se atribuyen al ajo para dormir mejor?

El ajo contiene alicina, compuestos de azufre, vitamina B y zinc, elementos a los que se atribuye una influencia sobre la relajación y los patrones de sueño.

El aroma que desprende un diente fresco es considerado por algunas personas como un sedante suave a nivel neurosensorial. Además, sus compuestos sulfurosos se relacionan con las funciones respiratorias, pues se les atribuye la capacidad de ayudar a despejar las vías respiratorias.

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Entre los efectos que se atribuyen están:

Promover una sensación de relajación antes de dormir.

Contribuir a una respiración más tranquila durante la noche.

Reducir problemas relacionados con las vías respiratorias gracias a sus propiedades antiinflamatorias y antibacterianas.

Favorecer, según las creencias populares, un sueño profundo y reparador.

La alicina es uno de los componentes más destacados del ajo, la cual se obtiene cuando el alimento fresco se pela y corta, y se le atribuyen diversos efectos sobre la salud.

Una infografía de Infobae detalla la falta de evidencia científica del ajo bajo la almohada y sus alternativas de consumo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ajo debajo de la almohada: así se realiza este remedio casero

La práctica consiste simplemente en colocar un diente de ajo fresco debajo de la almohada antes de acostarse. No es necesario pelarlo y, para evitar que su aroma se impregne en la ropa de cama, puede envolverse previamente en un pequeño paño o bolsa.

La recomendación proporcionada señala cambiar el diente aproximadamente cada tres días, con la intención de conservar la frescura del alimento.

Más allá de sus supuestos efectos sobre el descanso, esta costumbre también está relacionada con antiguas creencias. En distintas culturas, se le ha atribuido la capacidad de proteger contra energías negativas, por lo que algunas personas lo utilizan como parte de rituales para crear un ambiente tranquilo antes de dormir.

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No obstante, esta asociación corresponde al ámbito de las creencias populares y espirituales, mientras que el supuesto efecto del ajo bajo la almohada sobre el sueño no cuenta con evidencia científica que lo confirme.

¿Qué otras formas existen para aprovechar el ajo por la noche?

Además de colocarlo cerca de la cama, existen preparaciones nocturnas para aprovechar sus componentes, por lo que, una alternativa son las infusiones elaboradas con algunas hojas de ajo o con un diente, que posteriormente se dejan reposar para consumirlas antes de acostarse.

También se plantea una bebida preparada con leche, ajo y miel:

250 mililitros de leche.

Un diente de ajo triturado.

Una cucharadita de miel de abeja, como ingrediente opcional.

Para prepararla se debe hervir la leche con el ajo triturado durante tres minutos. Después se deja reposar y se incorpora la miel, si se desea. La recomendación proporcionada es consumirla aproximadamente 30 minutos antes de ir a la cama.

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Además de estos usos, este alimento forma parte de una alimentación cotidiana y puede consumirse crudo o cocido. Sus vitaminas del complejo B y minerales como potasio, magnesio y sodio se relacionan con el funcionamiento del organismo, mientras que sus propiedades antioxidantes y sus compuestos sulfurosos son señalados entre sus principales componentes.