Luchador estadounidense deja México para volver al Ejército de Estados Unidos: “Regresaré pronto”

El “Super Soldado” aseguró que su ausencia será temporal y adelantó que volverá a representar al Consejo Mundial de Lucha Libre.

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La lucha libre profesional volverá a tener una ausencia importante. Travis Gordon Lopes Jr., conocido mundialmente como Flip Gordon, confirmó que hará una nueva pausa en su trayectoria sobre los cuadriláteros para reincorporarse a la Guardia Nacional del Ejército de Estados Unidos, una decisión que marca un nuevo capítulo en la vida del luchador estadounidense.

El llamado “Super Soldado” dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, donde explicó que tomó la determinación de regresar a una actividad que había comenzado años atrás. Después de aproximadamente 11 años dedicados a perseguir su sueño como luchador profesional y de construir una carrera internacional, Gordon decidió cumplir nuevamente con su compromiso dentro de las fuerzas armadas.

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La noticia representa un cambio importante para uno de los extranjeros que consiguió ganarse un lugar especial entre los aficionados mexicanos, particularmente en el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL). Su presencia en la Arena México y su conexión con el público hicieron que rápidamente se convirtiera en uno de los elementos extranjeros más reconocidos dentro de la empresa.

Flip Gordon confirma su regreso al Ejército

El estadounidense explicó que hará una pausa después de 11 años como profesional y aseguró que volverá a los cuadriláteros. (Foto: CMLL / Diego Cedrix)

A sus 34 años, Flip Gordon explicó que su decisión no significa el final de su carrera como luchador. El estadounidense dejó claro que solamente se trata de una pausa y que mantiene la intención de regresar posteriormente a los cuadriláteros.

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“Después de 11 años viviendo mi sueño alrededor del mundo como luchador profesional, he decidido terminar algo que empecé hace mucho tiempo. Me he alistado oficialmente de nuevo en la Guardia Nacional del Ejército. La lucha libre no ha terminado. Flip Gordon no ha acabado”, comentó el luchador de 34 años.

Con este mensaje, el “Super Soldado” buscó despejar cualquier duda sobre su futuro dentro del pancracio. Aunque por ahora se alejará de las funciones y de la actividad habitual de un luchador profesional, su intención es continuar con la carrera que construyó durante más de una década.

Gordon no es ajeno a la disciplina militar. De hecho, esa faceta de su vida se convirtió en una parte importante de su personaje y de la identidad que mostró durante sus presentaciones. Su apodo de “Super Soldado” hizo referencia precisamente a esos antecedentes y fue una característica que llevó consigo durante su paso por diferentes escenarios.

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México ocupa un lugar especial en su carrera

Tras más de una década persiguiendo su sueño como luchador, el “Super Soldado” decidió regresar temporalmente al ámbito militar. (Foto: CMLL)

Durante su trayectoria profesional, Flip Gordon encontró en México uno de los lugares más importantes para desarrollar su carrera. El público mexicano lo recibió favorablemente y el luchador correspondió mostrando constantemente su cariño por el país y por los aficionados que siguieron sus presentaciones.

Su paso por el CMLL le permitió competir en uno de los escenarios más tradicionales de la lucha libre mexicana: la Arena México. Ahí compartió cartel con algunas de las principales figuras del pancracio nacional y se consolidó como uno de los extranjeros que lograron conectar con el público.

Por ello, su mensaje también incluyó una promesa para los aficionados que esperan volver a verlo en acción.

El luchador de 34 años retomará su camino dentro de la Guardia Nacional, aunque aseguró que todavía no ha terminado su historia en el pancracio. (Foto: CMLL)

“Volveré al ring. Volveré a México. Y volveré representando a CMLL. Gracias a todos los que me han apoyado a través de cada capítulo de este viaje”, añadió en su publicación.

La declaración deja abierta la puerta para un futuro regreso al Consejo Mundial de Lucha Libre, empresa a la que Flip Gordon identifica como el lugar donde quiere continuar su historia cuando termine esta nueva etapa dentro de la Guardia Nacional.

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Por ahora, el “Super Soldado” tendrá que cambiar nuevamente los cuadriláteros por la disciplina militar. Sin embargo, sus propias palabras dejan claro que la pausa no representa una despedida definitiva: Flip Gordon se aleja temporalmente de la lucha libre, pero mantiene la intención de volver a México y a la Arena México para continuar su historia en el CMLL.