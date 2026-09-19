Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro tiene nuevo portal: requisitos, monto y fecha límite de registro

El periodo de registro a Jóvenes Construyendo el Futuro comenzará a partir de este 18 de septiembre (Gobierno de México)

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El registro para la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro abre este 18 de septiembre y cierra el 30 del mismo mes.

Quienes estudian licenciatura o técnico superior universitario en una escuela pública prioritaria de México tienen menos de dos semanas para completar su solicitud en el nuevo sitio oficial becajovenesescribiendoelfuturo.gob.mx, desarrollado por la Fábrica de Software del gobierno federal.

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El portal concentra en un solo lugar todo lo que el estudiante necesita: requisitos, verificación de datos y acceso al formulario de registro, sin intermediarios y de manera completamente remota.

El portal reúne en un clic lo que antes exigía varias ventanillas

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar construyeron juntas este sitio para simplificar un trámite que históricamente implicaba consultar múltiples fuentes por separado.

(captura de pantalla)

Desde la misma plataforma, el estudiante puede revisar su CURP —o la de su madre, padre o tutor si es menor de edad—, consultar la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de su institución y verificar si su universidad aparece en el listado de planteles clasificados como prioritarios dentro del programa.

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El acceso al programa se gestiona a través de una cuenta Llave MX, cuyo enlace de creación también está disponible dentro del portal.

Eso elimina la necesidad de buscar por separado cada paso del proceso y permite completar todo el trámite desde un teléfono celular.

Para quienes tengan dudas durante el registro, el sitio incluye un apartado de preguntas frecuentes y un canal directo de atención vía WhatsApp al número 079, el mismo Centro de Contacto que opera telefónicamente las 24 horas, los 365 días del año, sin costo adicional.

El apoyo llega cada dos meses y puede extenderse hasta casi cinco años

El programa entrega 5 mil 800 pesos mexicanos bimestrales a cada becario. La duración máxima del beneficio es de 45 meses, aunque los estudiantes de la carrera de Medicina pueden recibirlo hasta por 55 meses, lo que equivale a poco más de cuatro años y medio de respaldo económico continuo para sostener su trayectoria académica.

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La mandataria anunció la ampliación de esta beca en jóvenes chiapanecos (Gobierno de México)

La beca está diseñada para acompañar a jóvenes que de otro modo podrían abandonar sus estudios por razones económicas.

El criterio central de elegibilidad es estar inscrito en una escuela pública clasificada como prioritaria dentro del padrón del programa, condición que el propio portal permite verificar antes de iniciar el registro.

El dinero se deposita a través del Banco del Bienestar, mediante una tarjeta que el becario recibe una vez formalizada su solicitud.

Ese mecanismo de pago directo es parte del esquema que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha adoptado para transferencias sociales, con el objetivo declarado de garantizar que el recurso llegue sin descuentos a quien lo solicita.

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La Fábrica de Software, conformada por ingenieros y desarrolladores jóvenes del propio gobierno, fue la responsable técnica del portal.

Su participación en este proyecto responde a la política de soberanía tecnológica que el gobierno impulsa para reducir la contratación de proveedores externos y generar ahorros en el desarrollo de soluciones digitales.

Los estudiantes interesados deben ingresar a becajovenesescribiendoelfuturo.gob.mx antes del 30 de septiembre de 2026. Pasada esa fecha, el periodo de registro cierra y no hay plazo alternativo anunciado.

El único canal oficial de atención durante todo el proceso es el 079, disponible por teléfono o WhatsApp en cualquier horario, sin excepción.