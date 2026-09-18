Auditor superior de la federación niega ganar más que Sheinbaum: “Sueldo sin prestaciones es inferior”

Aureliano Hernández, titular de la ASF, niega ganar más que Sheinbaum. Crédito: Meta / Aureliano Hernández Palacios

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A través de un comunicado este 18 de septiembre de 2026, la Auditoría Superior de la Federación negó que el titular, Aureliano Hernández Palacios Cardel, así como otros altos funcionarios perciban un sueldo mayor que el de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La aclaración de la dependencia llega tras la publicación de un medio de comunicación que cita el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para 2027, señalando que el nuevo ingreso del titular será de 155 mil 880 pesos netos, el cual se compone de los siguientes rubros:

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Sueldo: 122 mil 600 pesos

Prestaciones: más de 33 mil 280 pesos

Rangos que se encuentran dentro del anexo 23.4 del documento entregado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), información citada por La Silla Rota.

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