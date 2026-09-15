Los Monreal siguen mandando en Zacatecas: ¿quién es Verónica Díaz, la nueva coordinadora de Morena rumbo a las elecciones de 2027?

Del Bienestar al liderazgo de Morena: quién es Verónica Díaz y cuál es su vínculo con los Monreal.

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Verónica del Carmen Díaz Robles fue designada este 15 de septiembre como coordinadora de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía en Zacatecas, una posición que la coloca como el perfil que encabezará los trabajos de Morena, PT y PVEM rumbo a las elecciones de 2027.

La decisión fue anunciada por Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, después del proceso interno en el que participaron siete aspirantes y se realizaron encuestas y estudios de opinión. Durante el acto de toma de protesta, Díaz Robles estuvo acompañada por Ariadna Montiel y Citlalli Hernández.

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La coordinación no constituye por sí misma una candidatura formal a la gubernatura, aunque dentro del proceso interno de Morena representa el paso mediante el cual se define al perfil que encabezará los trabajos partidistas rumbo a la elección estatal de 2027.

Verónica Díaz Robles: origen y formación académica

De acuerdo con información del Sistema de Información Legislativa (SIL), Verónica Díaz Robles nació el 23 de septiembre de 1980 en Fresnillo, Zacatecas. Es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Fresnillo.

Verónica Díaz Robles de Fresnillo a la política nacional.

Su trayectoria en el ámbito público comenzó en 2008, cuando se desempeñó como gestora en la Presidencia Municipal de Fresnillo. Permaneció en esa responsabilidad hasta 2010.

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Posteriormente se incorporó al Senado de la República, donde entre 2010 y 2018 ocupó la Dirección de Difusión Interna. También se ha señalado que durante ese periodo desempeñó labores como asesora legislativa.

Su relación con la política zacatecana y con Morena se remonta a años atrás. De acuerdo con declaraciones realizadas durante su toma de protesta, Díaz Robles afirmó que comenzó a apoyar el proyecto político encabezado por Andrés Manuel López Obrador desde los 17 años y que participó en el movimiento desde sus primeros años hasta su conformación como partido político.

De diputada local a delegada de Bienestar

En 2018, Verónica Díaz llegó al Congreso de Zacatecas como diputada local de la 63 Legislatura. Un año después, en 2019, asumió la Delegación de Programas para el Desarrollo de la Secretaría de Bienestar en Zacatecas.

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Verónica Díaz del Congreso de Zacatecas a la Secretaría de Bienestar.

La funcionaria permaneció al frente de esa responsabilidad hasta 2023. Durante ese periodo coincidió políticamente con David Monreal Ávila, quien posteriormente llegó a la gubernatura de Zacatecas.

Antes de llegar al Senado, Díaz Robles también participó en la campaña de David Monreal en 2021, de acuerdo con la información proporcionada sobre su trayectoria.

En 2024 fue electa senadora de la República por Morena para representar a Zacatecas por mayoría relativa. Actualmente cuenta con licencia en el cargo debido a su participación en el proceso interno de Morena.

Entre las principales posiciones que ha ocupado se encuentran:

Gestora en la Presidencia Municipal de Fresnillo, de 2008 a 2010 .

Directora de Difusión Interna del Senado de la República, de 2010 a 2018 .

Diputada local en Zacatecas, a partir de 2018 .

Delegada de Programas para el Desarrollo de la Secretaría de Bienestar en Zacatecas, de 2019 a 2023 .

Senadora de la República por Zacatecas, electa en 2024.

Morena.

Coordinadora de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía en Zacatecas, designada en septiembre de 2026.

¿Cuál es la relación de Verónica Díaz con los Monreal?

Uno de los elementos que ha acompañado la trayectoria política de Verónica Díaz es su vínculo familiar con los Monreal Ávila.

La senadora con licencia estuvo casada con Luis Enrique Monreal Ávila, hermano del gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila; del diputado federal Ricardo Monreal Ávila, y del senador Saúl Monreal Ávila. Díaz Robles y Luis Enrique Monreal tuvieron dos hijos.

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Debido a esta relación, distintos actores políticos y organizaciones sociales han identificado a Díaz Robles como una figura cercana al grupo político de los Monreal.

La cercanía también ha sido visible en actividades públicas. Durante su etapa como delegada de Bienestar coincidió con David Monreal, mientras que en años recientes ambos han participado en actividades y eventos públicos en Zacatecas.

Del Congreso de Zacatecas a Bienestar así avanzó la carrera de Verónica Díaz.

En junio de 2026, el gobernador David Monreal habló públicamente sobre la posibilidad de que una mujer sucediera en el cargo. Sin mencionar directamente a Díaz Robles, afirmó que en Zacatecas se vivía un “tiempo de mujeres” y señaló que las encuestas serían las encargadas de recoger la opinión de la población.

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El debate por el llamado “Monrealato”

El vínculo familiar de Díaz Robles con los Monreal también fue uno de los puntos señalados durante el proceso interno de Morena.

Antes de la designación, organizaciones sociales de Zacatecas cuestionaron públicamente la posibilidad de que Díaz Robles encabezara el proyecto de Morena para 2027. La Coordinadora Zacatecana de Lucha Social 10 de Abril sostuvo que existía una intención de mantener la influencia política de la familia Monreal en el estado.

El 7 de septiembre, integrantes de esa organización denunciaron que David Monreal y Díaz Robles habían participado en una asamblea informativa realizada en Fresnillo y señalaron posibles irregularidades respecto de las reglas establecidas para el proceso interno.

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El vínculo de Verónica Díaz con los Monreal reaviva el debate sobre el “Monrealato”.

La convocatoria de Morena establecía que gobernadores, alcaldes, legisladores e integrantes de gabinete debían mantener imparcialidad durante la selección, además de abstenerse de apoyar o promover a alguno de los aspirantes y de utilizar recursos públicos para favorecer a participantes.

Los señalamientos fueron planteados como posibles irregularidades y correspondía a los órganos internos competentes revisar los hechos para determinar si existió alguna transgresión.

Verónica Díaz y la sucesión de Zacatecas en 2027

La definición de Díaz Robles ocurrió después de un proceso en el que participaron siete aspirantes: Zaira Ivonne Villagrana Escareño, Geovanna Bañuelos de la Torre, Carlos Alberto Puente Salas, José Narro Céspedes, Ulises Mejía Haro, Julia Arcelia Olguín Serna y la propia Díaz Robles.

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El proceso estuvo acompañado por el debate sobre las reglas de Morena contra el nepotismo.

Saúl Monreal, quien había expresado interés en competir por la gubernatura, quedó impedido para buscar la candidatura bajo esas disposiciones y posteriormente cuestionó que el caso de su excuñada no fuera considerado bajo el mismo criterio.

Zacatecas rumbo a 2027 el papel que tendrá Verónica Díaz en Morena.

Díaz Robles, por su parte, rechazó que su aspiración política deba explicarse únicamente por su relación con los Monreal. En marzo de 2026 manifestó públicamente su intención de competir por la gubernatura y cuestionó que se le identificara solamente como una candidata respaldada por David Monreal.

Con su designación como coordinadora estatal, Verónica Díaz Robles inicia ahora la etapa rumbo a 2027 como el perfil que encabezará los trabajos de Morena y sus aliados en Zacatecas. La candidatura formal a la gubernatura deberá definirse posteriormente conforme al proceso partidista correspondiente.

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