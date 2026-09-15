TV Azteca presume los números de La Granja VIP en su primera semana, ¿Le ganó a La Casa de los Famosos?

Un medidor de audiencia ilustra la competencia televisiva entre los programas La Casa de los Famosos México y La Granja VIP Segunda Temporada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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TV Azteca presume que 24 millones de personas y uno de cada tres hogares en México sintonizaron La Granja VIP: Segunda Temporada, según un reporte de audiencia difundido por la propia televisora. Sin embargo, las mediciones de HR Media colocan a La Casa de los Famosos México, de Televisa, por encima de su competidor directo en los últimos dos enfrentamientos dominicales.

El material de TV Azteca detalla que el reality generó 250 millones de impresiones y 185 millones de visualizaciones en redes sociales, además de más de 6.6 millones de interacciones y 87 millones de votos totales.

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En plataformas digitales propias, la empresa reporta más de 1.5 millones de usuarios, seis millones de páginas vistas y 1.4 millones de reproducciones. Los datos, atribuidos a ACAM y a Google Analytics 4 y Emplifi, corresponden al periodo del 6 al 13 de septiembre de 2026.

TV Azteca presume los números de La Granja VIP en su primera semana (X/@Azteca)

¿Quién tuvo más rating, La Casa de los Famosos o La Granja VIP?

Las cifras de audiencia en televisión abierta cuentan una historia distinta a la de las redes sociales. El domingo 6 de septiembre, La Casa de los Famosos México registró 3.78 millones de espectadores frente a los 2.25 millones de La Granja VIP, según datos de HR Media difundidos por el analista Hugo Maldonado.

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Una semana después, el domingo 13 de septiembre, la brecha se amplió. La Casa de los Famosos México bajó ligeramente a 3.64 millones de espectadores, mientras que La Granja VIP cayó a 1.89 millones, de acuerdo con el mismo reporte. La diferencia pasó de 1.53 a 1.75 millones de televidentes a favor del reality de Las Estrellas.

Una medición alternativa de HR Ratings para el primer enfrentamiento, arrojó cifras superiores para ambos programas: 5.72 millones de espectadores para La Casa de los Famosos México contra 4.92 millones para La Granja VIP, una ventaja de 796,000 personas para el programa de Televisa. Pese a la diferencia metodológica entre fuentes, todas coinciden en que La Casa de los Famosos México se mantiene arriba.

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La Casa de los Famosos hace cambios para competir con La Granja VIP y mueve el horario de nominaciones

El reporte de TV Azteca mide alcance total, no rating dominical directo

El comunicado de TV Azteca no desglosa cifras por emisión ni compara de forma directa contra La Casa de los Famosos México. Los 24 millones de personas y el 87% de votos totales corresponden a una semana completa de transmisión, votaciones y contenido digital, un universo de medición distinto al de las mediciones dominicales de audiencia lineal que usa HR Media.

En su comunicado del primer domingo de competencia, TV Azteca reportó un alcance superior a 11.5 millones de personas para esa gala específica, con datos de ACAM. Esa cifra de alcance es la que más se acerca a un parámetro comparable con el rating dominical, aunque sigue sin equivaler a la métrica de espectadores promedio que usa HR Media para La Casa de los Famosos México.

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La Granja VIP, reality de TV Azteca tiene a sus primeros nominados. (Facebook)

La distancia entre ambos realities crece semana con semana

El comparativo entre las dos primeras emisiones dominicales muestra una tendencia a favor de Televisa. La Casa de los Famosos México pasó de 3.78 a 3.64 millones de espectadores, una caída de 140,000 personas. La Granja VIP, en cambio, bajó de 2.25 a 1.89 millones, una reducción de 360,000 espectadores, según el análisis de Publimetro publicado el 14 de septiembre.

El sitio AM consignó que, para el estreno de La Granja VIP, la producción de La Casa de los Famosos México modificó su estrategia y reincorporó a la habitante Gala Montes ante la presión de la nueva competencia de TV Azteca. El reality de Televisa y Endemol acumulaba entonces 43 días de competencia y más de 14 millones de votos.

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¿Quién salió en La Casa de los Famosos México y La Granja VIP esta semana?

El mismo domingo 13 de septiembre, La Casa de los Famosos México despidió a Masad Altamimi, el séptimo eliminado de la temporada tras 50 días de competencia. El creador de contenido llegó a la placa junto con Mariana Ochoa, Karina Torres, Gema Garoa y Brianda Deyanara.

Séptima gala de eliminación de La Casa de los Famosos lidera audiencia en TV Abierta, según Televisa (X/@TUPrensa)

Masad perdió el duelo final en el carrusel frente a Brianda Deyanara, quien contaba con el liderato de la semana pese a estar nominada. Al salir, el habitante declaró: “Como gente de diferente cultura e idioma fue una gran experiencia. Los chicos fueron buenos conmigo. De verdad, gracias por esta gran oportunidad”.

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Del otro lado de la pantalla, La Granja VIP también vivió su primera baja esa misma noche. Abigail Pak, conocida como “La Coreañera”, se convirtió en la primera eliminada de la segunda temporada, luego de que el público decidiera sacarla de la competencia por encima de Manelyk González, Kevyn Contreras y Rafael Mercadante.

(Instagram)

Pak había pedido en reiteradas ocasiones durante la semana que la audiencia no votara por ella para poder abandonar el reality. “Me hubiera gustado quedarme por los amigos y las conexiones que hice dentro del programa, muchas gracias por todo el apoyo, los amo mucho, pero especialmente por respetar mi deseo de salir esta semana, esto no es para mí”, declaró al salir del programa de TV Azteca.

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