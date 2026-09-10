Sheinbaum anuncia segunda gira “Honestidad y Resultados”: estas son las fechas y estados

Claudia Sheinbaum. EFE/Isaac Esquivel

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum dio a conocer las entidades que visitará durante su segunda gira nacional “Honestidad y resultados”.

Durante la mañanera del pueblo de este 10 de septiembre en Palacio Nacional, la mandataria mexicana confirmó que este recorrido dará comienzo desde hoy y concluirá el próximo domingo.

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Estados que visitará Claudia Sheinbaum durante su segunda gira nacional

De acuerdo a la información proporcionada por la jefa de Estado, este jueves visitará Tamaulipas y Veracruz. Posteriormente, mañana 11 de septiembre, llegará a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Oaxaca y Campeche.

Siguiendo con su recorrido, el sábado estará en Yucatán y Quintana Roo, para finalizar el domingo 13 de septiembre con actividades relacionadas al Día de los Niños Héroes, para después hacer una parada en Hidalgo.

Gobierno de México presenta Ley de Economía Digital

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviará al Congreso la iniciativa de Ley de Economía Digital, con el objetivo de reducir de forma gradual el uso de efectivo en México, una medida incluida en el Paquete Económico 2027 que busca sustituir billetes y monedas por transferencias y otros medios electrónicos como parte de una estrategia contra la evasión y la elusión fiscal sin crear nuevos impuestos.

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Dentro de ese mismo marco, el gobierno federal informó que el SAT ha publicado a más de 3 mil empresas “factureras” en el Diario Oficial de la Federación y ha bloqueado operativamente a más de 38 mil compañías señaladas por emitir comprobantes fiscales sin sustento. Ese dato fue presentado como parte del argumento oficial a favor de una mayor digitalización de las operaciones económicas.

De acuerdo con lo dicho por la mandataria el pasado martes 8 de septiembre durante su conferencia matutina, la propuesta forma parte del conjunto de reformas entregadas ese mismo día a la Cámara de Diputados y al Senado por el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora.

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“Vamos a enviar la Ley de Economía Digital con el objetivo de reducir efectivo, ya con tiempos específicos, que viene incluida en todo el paquete”, aclaró.

Claudia Sheinbaum durante la mañanera en Palacio Nacional. (Presidencia)

La propuesta aún no elimina el efectivo ni fija límites públicos

Lo anunciado hasta ahora no es un decreto presidencial, sino una reforma enviada al Poder Legislativo. Eso significa que su aprobación, modificación o rechazo dependerá de la discusión en el Congreso.

El dato central es que la propuesta planteará tiempos y metas específicas para disminuir de manera programada el uso de efectivo en las transacciones cotidianas. A cambio, el gobierno busca impulsar pagos electrónicos, aunque todavía no ha detallado cómo operarán esas metas en la práctica.

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La propia presidenta vinculó la medida con la seguridad, ya que señaló que en otros países la digitalización de las operaciones financieras ha ayudado a formalizar la economía y a reducir fraudes relacionados con el manejo de efectivo.

El secretario de Hacienda precisó que el Paquete Económico 2027 también incluye reformas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la Ley de Derechos y la Ley Aduanera, además de la Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos.

Plazos, sanciones y montos límite ante la nueva iniciativa de ley

Hasta ahora, el gobierno federal no ha dado a conocer los plazos concretos, los montos máximos para operar en efectivo ni las obligaciones específicas que contendría la nueva ley. Tampoco ha precisado si habrá límites obligatorios para negocios o personas.

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Esa falta de detalle alcanza también el régimen de sanciones, debido a que no se sabe aún si se contemplarán castigos por incumplimiento ni cuál sería su alcance sobre operaciones comerciales cotidianas.

De acuerdo con lo informado por el gobierno, la Ley de Economía Digital forma parte de una estrategia más amplia para combatir la evasión y la elusión fiscal y avanzar hacia una mayor formalidad económica. En esa misma línea, el titular del SAT Antonio Martínez Dagnino expuso los resultados de fiscalización contra esquemas de facturación falsa.