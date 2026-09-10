“Están temblando”: PAN Chihuahua afirma que Morena teme que la Torre Centinela destape nexos con el crimen organizado

El video es una cobertura periodística nocturna, donde una reportera informa frente a un edificio alto con iluminación azul. Se observan personas y estructuras adicionales iluminadas en el fondo. El evento documentado es la inauguración de la Torre Centinela en Chihuahua, liderada por la gobernadora Maru Campos, en el marco de una estrategia de seguridad para la región. La reportera viste una blusa roja y un blazer oscuro.

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A través de un video difundido desde su cuenta oficial en ‘X’, Daniela Álvarez Hernández, presidenta del Partido Acción Nacional (PAN) de Chihuahua, criticó la ausencia de los representantes de Morena a la inauguración de la Torre Centinela, señalándolos como “narcopolíticos” vinculados con el crimen organizado y que no asistieron, lo que evidencia el miedo que tienen a esta iniciativa que pretende combatir a este tipo de personajes.

“Sí, casualmente no estuvieron presentes ninguno de los representantes de algún gobierno de Morena. ¿Por qué? Porque eso nos confirma una vez más que son unos narcopolíticos que están vinculados con la muerte y el crimen organizado", afirmó.

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Álvarez Hernández también celebró la apertura de la infraestructura, que opera desde Ciudad Juárez y está destinada a reforzar las tareas de seguridad en toda la entidad. También felicitó a la gobernadora Maru Campos y al secretario de Seguridad Pública estatal, Gilberto Loya Chávez.

El PAN señala nexos entre el narco y los aspirantes de Morena a la gubernatura

La dirigente del blanquiazul aludió a los “dos aspirantes principales a la gubernatura de Morena”, sin dar su nombre, y aseveró que “tienen señalamientos con grupos del crimen organizado”. Están temblando de miedo porque esta plataforma de seguridad va contra personajes como ellos”. Sin embargo, el pasado martes 8 de septiembre, la dirigente de la Cuarta Transformación señaló a Andrea Chávez Treviño y Cruz Pérez Cuellar como los militantes más destacados para participar por la gubernatura de entre los otros cinco candidatos del partido.

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Andrea Chávez participa en una asamblea informativa en Chihuahua, con un cartel de fondo. (@AndreaChavezTre)

Chavéz Treviño fue denunciada por el PAN ante la Fiscalía General de la República (FGR); hasta el momento, no se sabe si esta denuncia fue ratificada o notificada; se desconoce si está activa. Además, el pasado mes de mayo, la gobernadora Maru Campos declaró en entrevista con Latinus, que la morenista representa intereses del grupo criminal “La Barredora”, y pidió que sea investigada por el gobierno estadounidense.

La dirigente estatal del PAN también se refirió al alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, quien pertenece a Morena; lo calificó como “un alcalde de la corrupción” y aseguró que había realizado críticas con enojo.

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“Vimos a un alcalde de la corrupción, Cruz Pérez Cuéllar, haciendo señalamientos muy enojados”, expresó Álvarez Hernández en el mensaje.

Ariadna Montiel “minimiza” disputa del Verde y el PT por apoyo a Cruz Pérez Cuellar y Andrea Chávez en Chihuahua. (Foto: Morena)

La panista atribuyó ese malestar a los supuestos vínculos que, según su acusación, tendría el presidente municipal con grupos delictivos. “¿Por qué está enojado? Porque justamente es un personaje que tiene vínculos con grupos delictivos”, sostuvo.

Cruz Cuéllar ha sido relacionado con el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por realizar operaciones conjuntas para lavar dinero. En el 2020, la Fiscalía estatal emitió una orden de aprehensión contra el entonces senador.

La Torre Centinela y la estrategia de Maru Campos en Chihuahua

Álvarez Hernández definió la Torre Centinela como una plataforma de seguridad que tiene su centro de operaciones en Ciudad Juárez y cobertura para el resto del estado. La infraestructura fue inaugurada por Maru Campos, quien afirmó que el edificio sintetiza cinco años de trabajo para ampliar las capacidades de seguridad del estado.

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Campos planteó que la instalación representa un mensaje para la población juarense y destacó la posición de Ciudad Juárez dentro de Chihuahua y México. También reconoció al personal que participa en la estrategia estatal de seguridad y a sus familias.

Las instalaciones del edificio más avanzado en materia de seguridad estatal se destinarán al trabajo de análisis e intercambio de información por parte de agentes extranjeros bajo un esquema gestionado desde el año pasado. (Mejorada con IA)

De acuerdo con La Jornada, Campos firmó con su homólogo texano, Greg Abbott, el permiso para que agencias de seguridad estadounidenses accedan a la Torre Centinela. A través de un memorando, se plantea que Texas y Chihuahua “trabajarán de manera colaborativa para asegurar que los vehículos que crucen un puerto de entrada internacional cumplan con normas de seguridad, para reducir el tráfico de personas y el contrabando de fentanilo”.

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El gobierno de Chihuahua puso a disposición del estado vecino el monitoreo de camiones de carga mediante la Torre Centinela, el uso de drones para vigilar el muro y el acceso a una base de datos con inteligencia artificial sobre licencias de conducir.