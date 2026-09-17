Policías de la SSC evitan dos posibles suicidios en Iztapalapa y Álvaro Obregón

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México auxiliaron a un joven en la parte superior de un puente peatonal en la alcaldía Iztapalapa y evitar que se arrojara a la vía principal. En el video se aprecia a los oficiales coordinando maniobras con una escalera y cuerdas para descender a la persona que se encontraba en el enrejado de la estructura (Video: @SSC_CDMX/X)

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Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México evitaron dos posibles tragedias en hechos distintos registrados en las alcaldías Iztapalapa y Álvaro Obregón, luego de atender reportes relacionados con personas que se encontraban en situaciones de riesgo.

El primer caso ocurrió en Iztapalapa, donde policías capitalinos auxiliaron a un joven de 25 años que se encontraba sobre la malla ciclónica de un puente y cuya integridad física estaba en riesgo.

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Policías rescatan a joven de un puente en Iztapalapa

Los hechos ocurrieron en calles de la colonia San Lorenzo Xicoténcatl, cuando efectivos de la SSC realizaban labores de vigilancia y recibieron una alerta de los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Oriente.

Los monitoristas informaron sobre una persona que se encontraba al exterior de la estructura metálica de un puente ubicado en el cruce de la calzada Ignacio Zaragoza y la calle Ernesto Aguirre.

Policías de la SSC-CDMX, evitaron que joven se aventara desde un puente de Iztapalapa (especial)

Los oficiales acudieron de inmediato y localizaron al joven sobre la malla ciclónica de la estructura, por lo que coordinaron la llegada de los servicios de emergencia.

En conjunto con personal del Heroico Cuerpo de Bomberos, los uniformados realizaron las maniobras necesarias para ponerlo a salvo.

Una vez que el joven estuvo fuera de peligro, los policías le ofrecieron apoyo y le señalaron que podía acudir a instituciones de salud para recibir atención psicológica y emocional.

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Posteriormente, uno de sus familiares llegó al sitio, agradeció la intervención de los oficiales y señaló que se haría cargo del joven. Ambos se retiraron del lugar.

En Álvaro Obregón evitan que hombre se arroje desde un tercer piso

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México realizaron una intervención en un inmueble comercial de la alcaldía Álvaro Obregón. En las imágenes se observa a los efectivos policiales en la parte superior del edificio mientras sujetan a un hombre para evitar su caída y posteriormente lo aseguran. (Video: @SSC_CDMX/X)

En un segundo hecho, policías de la SSC intervinieron para auxiliar a un hombre de 39 años que se encontraba en la parte alta de un inmueble, con riesgo de caer desde un tercer piso.

La emergencia ocurrió en la avenida Mina y la calle Batuecas, en la colonia Golondrinas Primera Ampliación, en la alcaldía Álvaro Obregón.

Los agentes fueron alertados por operadores del C2 Poniente, quienes reportaron que una persona se encontraba en la parte superior de una vivienda y aparentemente pretendía arrojarse.

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Al llegar, los policías resguardaron el lugar y establecieron comunicación con el hombre para generar un ambiente de confianza. Después de dialogar con él, consiguieron que desistiera de sus intenciones.

Los oficiales se aproximaron, lo sujetaron para ponerlo a salvo y lo ayudaron a descender de la estructura.

Paramédicos de Protección Civil acudieron posteriormente para valorar al hombre, quien presentó laceraciones en el hombro y antebrazo, además de un posible estado de intoxicación. No requirió traslado hospitalario.

SSC pide solicitar apoyo ante situaciones de riesgo

La Secretaría de Seguridad Ciudadana destacó que sus elementos cuentan con capacitación para intervenir en situaciones de crisis que puedan poner en riesgo la integridad física de las personas.

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Los dos casos requirieron una respuesta inmediata por parte de los policías capitalinos, así como la coordinación con otros servicios de emergencia.

La corporación recordó a la población que, ante una situación de riesgo, puede solicitar apoyo al policía más cercano para activar los servicios correspondientes y recibir asistencia.