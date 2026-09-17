El gesto que la realeza inglesa nunca tuvo con México: por qué el rey Carlos III está fascinado con Claudia Sheinbaum

El rey Carlos III y la reina Camilla, durante un acto oficial de la Corona Británica. El 16 de septiembre de 2026, el monarca envió a la presidenta Claudia Sheinbaum una carta sin precedente en la historia diplomática entre el Reino Unido y México. Crédito: Especial

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La monarquía británica nunca había enviado a un gobierno mexicano un saludo de independencia centrado en el cambio climático. Esta vez lo hizo el 16 de septiembre de 2026, cuando el rey Carlos III le escribió a la presidenta Claudia Sheinbaum una carta en la que colocó la crisis ambiental como el corazón de la relación entre ambas naciones, un gesto sin precedente en la historia diplomática entre el Reino Unido y México.

La razón no es casual ni meramente protocolaria. Carlos III y Sheinbaum comparten una convicción que los separa de la mayoría de los líderes mundiales: ambos han dedicado décadas de su vida —él desde la realeza, ella desde la ciencia— a combatir el cambio climático como la amenaza más urgente de nuestro tiempo.

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Carlos III elige el clima, no la economía, para hablarle a México

El texto de la carta, difundido por la Embajada Británica en México, fue directo. El monarca no eligió el comercio ni la inversión como terreno común con el gobierno de Sheinbaum. Eligió el planeta.

“Mientras afrontamos los desafíos compartidos de nuestro tiempo, en particular aquellos relacionados con el clima y la preservación de nuestro mundo natural, confío en que nuestros países puedan seguir trabajando juntos en la búsqueda de soluciones significativas y duraderas”, escribió Carlos III, firmado bajo su rúbrica tradicional “Charles R.”

El rey Carlos III de Inglaterra y la reina Camila en la Casa Blanca en Washington el 27 de abril del 2026. (AP foto/Alex Brandon, Pool)

El rey también señaló que se siente “profundamente alentado por la solidez de nuestros lazos bilaterales” y reafirmó su “compromiso de fomentar una cooperación aún más estrecha en los años venideros”. La reina Camilla firmó el mensaje junto a él.

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Ningún monarca británico había dirigido antes a un presidente o presidenta de México un saludo con ese énfasis explícito en la agenda climática. El gesto adquiere su verdadero peso cuando se conoce quién lo recibe.

Sheinbaum, la científica climática que llegó a la presidencia

Claudia Sheinbaum no es una política que adoptó el discurso ambiental por conveniencia. Es doctora en ingeniería ambiental por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y lleva más de tres décadas de investigación académica sobre la relación entre energía y cambio climático.

En 2007, fue coautora del Cuarto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Ese mismo año, el IPCC recibió el Premio Nobel de la Paz por sus aportes al conocimiento sobre el calentamiento global. En 2013 volvió a participar como autora líder en el Quinto Informe del organismo, esta vez en el capítulo dedicado a la industria.

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Claudia Sheinbaum durante la mañanera de este 17 de septiembre en Palacio Nacional. (Presidencia)

La revista Time la reconoció como una de las 100 líderes mundiales más influyentes a favor del medio ambiente. Forbes la ubicó como la cuarta mujer más poderosa del planeta. Es la primera científica climática en gobernar México.

Esa trayectoria se tradujo en política pública en 2026. El 27 de agosto, el gobierno de Sheinbaum presentó la iniciativa de Ley General de Protección Ecológica y Justicia Ambiental, la primera reforma ambiental de fondo en casi cuatro décadas. La propuesta fue enviada a la Cámara de Diputados, donde el 15 de septiembre fue turnada a comisiones para su revisión.

La ley ambiental de Sheinbaum actualiza un marco jurídico de 1988

La secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, presentó los detalles de la iniciativa durante la conferencia matutina en Palacio Nacional. Explicó que la ley vigente fue promulgada en 1988 y no responde a problemas que entonces no existían en la agenda pública.

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La nueva norma se apoya en diez principios rectores. El primero establece que el patrimonio natural es el fundamento de la vida y la prosperidad. El segundo postula que no puede haber justicia social sin justicia ambiental.

Claudia Sheinbaum levanta la mano derecha durante un mensaje ante los medios de comunicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los cambios concretos, la propuesta incorpora un programa de restauración ecológica, mecanismos de reparación de daños ambientales y una evaluación estratégica previa para grandes proyectos de inversión. La ONU en México respaldó la iniciativa a través de su cuenta oficial y la describió como “un paso clave hacia un país más sostenible”.

Carlos III lleva más de 50 años de activismo ambiental

El rey no llegó a esta convicción de manera reciente. Carlos III pronunció su primer discurso público sobre el medio ambiente en 1970, cuando advirtió sobre los peligros de la contaminación por plásticos y la gestión de residuos. En aquel momento, muchos medios lo tildaron de excéntrico por hablar con sus plantas y promover la agricultura orgánica.

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Se mantuvo firme. Transformó su residencia de campo Highgrove, en el oeste de Inglaterra, en un modelo de agricultura orgánica y biodiversidad. Fundó en 1990 la King’s Foundation, una organización sin fines de lucro dedicada a promover iniciativas de sostenibilidad en todo el mundo.

En febrero de 2026, estrenó en Amazon Prime el documental Finding Harmony: A King’s Vision, narrado por la actriz Kate Winslet. El filme, de 90 minutos, llegó a 240 países con subtítulos en 70 idiomas y resume su filosofía de medio siglo: “Somos la naturaleza misma, somos parte de ella, no estamos separados de ella”, afirmó el monarca en la película.

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El rey Carlos III asiste a la Cumbre sobre Armonía en la Alimentación y la Agricultura de la Fundación del Rey en la sede de la Fundación en Dumfries House, Cumnock, Ayrshire. Jonathan Brady/Pool vía REUTERS

Dos trayectorias paralelas que confluyen en una carta

Lo que hace singular el saludo del 16 de septiembre no es el protocolo, sino la coincidencia ideológica que lo sustenta. Carlos III y Sheinbaum construyeron, por caminos distintos, la misma convicción: que la crisis climática no admite postergación y que los gobiernos tienen la obligación de actuar con instrumentos concretos.

Él lo hizo desde el activismo de la realeza, con granjas orgánicas, documentales y fundaciones. Ella lo hizo desde la academia, con informes del IPCC, tesis doctorales y, ahora, desde la presidencia, con una reforma legislativa que actualiza cuatro décadas de marco jurídico ambiental.

Carlos III visitó México en cinco ocasiones entre 1966 y 2014. En su última visita, junto a la reina Camilla durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, la cooperación en materia de energía y protección del medio ambiente fue uno de los pilares declarados de la agenda bilateral. Recorrió los canales de Xochimilco en lancha y esa imagen dio la vuelta al mundo.

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Doce años después, el monarca volvió a tender ese puente. Esta vez no con un vuelo a la Ciudad de México, sino con una carta en la que le dijo a Sheinbaum, en términos inequívocos, que el clima es el vínculo que más le importa cultivar.

En una carta firmada como “Charles R.”, el monarca británico expresa buenos deseos para el año y añade un saludo conjunto con la reina Camila dirigido a la población de México

Hasta el cierre de la cobertura informativa, la presidenta mexicana no emitió una respuesta pública al mensaje del rey. La carta del monarca fue el único canal oficial utilizado para hacer circular el saludo, y su circulación mediática más amplia se produjo el 17 de septiembre, un día después de las celebraciones del 216° aniversario de la Independencia de México.

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