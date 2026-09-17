Xbox FanFest México: Fecha, actividades y cómo registrarte gratis

Una multitud de personas recorre las instalaciones del evento de videojuegos Xbox FanFest iluminado con luz verde. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La comunidad gamer se prepara para el regreso del Xbox FanFest México, un encuentro que reunirá a miles de seguidores de la marca para celebrar su historia, probar algunos de sus lanzamientos recientes y convivir con figuras relacionadas con la industria de los videojuegos.

La edición de 2026 tendrá un significado especial debido a que forma parte de las actividades por el 25 aniversario de Xbox. El evento se realizará durante un solo día, pero estará dividido en dos turnos para ampliar el número de personas que podrán participar.

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Aunque la entrada será completamente gratuita, los lugares estarán limitados. Por ello, será indispensable registrarse con anticipación y recibir el correo de confirmación correspondiente para poder ingresar.

Nosotros estamos listos para #XBOXFanFest, ¿ustedes? Mañana es el registro.



Conoce más en: https://t.co/Y24FjddAoQ pic.twitter.com/ydYV7ZGOKl — XBOX México (@XBOXMexico) September 16, 2026

¿Cuándo y dónde será el Xbox FanFest México 2026?

El Xbox FanFest México 2026 se llevará a cabo el próximo sábado 17 de octubre en el Forum, recinto ubicado dentro de las instalaciones del Hipódromo de las Américas, en la Ciudad de México.

Para esta edición se habilitarán dos horarios. Cada persona deberá seleccionar únicamente uno al momento de realizar su registro:

Turno 1: de 09:00 a 14:00 horas . Podrán ingresar adultos y menores de edad a partir de los cinco años.

Turno 2: de 16:00 a 22:00 horas. Estará reservado exclusivamente para personas mayores de 18 años.

Los accesos estarán sujetos a la disponibilidad de lugares. Elegir un turno no permitirá ingresar en el otro horario ni permanecer durante toda la jornada.

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De acuerdo con la información oficial de Xbox Wire, el acceso peatonal al recinto será por la Puerta 1, mientras que las personas que lleguen en vehículo deberán utilizar la Puerta 2.

¿Cómo registrarte gratis al Xbox FanFest México?

El registro para el Xbox FanFest México es gratuito y deberá realizarse mediante las páginas oficiales de FanFest. Los enlaces serán difundidos a través de las redes sociales oficiales de Xbox México.

Una vez completado el proceso, el interesado deberá recibir un correo electrónico de confirmación oficial de Xbox. La empresa recomienda revisar también las carpetas de spam o correo no deseado, pues este mensaje será necesario para validar el acceso.

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Estos son los pasos generales para solicitar una entrada:

Consultar las redes sociales oficiales de Xbox México para localizar el enlace de registro. Ingresar a la página oficial de FanFest. Seleccionar uno de los dos turnos disponibles. Proporcionar los datos solicitados y un correo electrónico activo. En caso de asistir con un menor, agregarlo durante el mismo proceso. Revisar el correo y guardar la confirmación oficial del registro.

El registro no tendrá ningún costo, pero estará condicionado al cupo de cada horario. Por esa razón, se recomienda completar el formulario tan pronto como los accesos estén disponibles.

¿Qué necesitas para ingresar al evento?

El día del Xbox FanFest, los adultos registrados deberán presentar los siguientes documentos y datos:

Confirmación del registro impresa , recibida por correo electrónico.

Identificación oficial vigente .

El correo electrónico utilizado durante el registro.

Estos elementos servirán para comprobar la identidad del asistente y validar que su lugar fue confirmado. El correo de confirmación será indispensable, por lo que llenar el formulario no garantiza por sí solo el acceso.

¿Pueden entrar menores al Xbox FanFest?

Los menores de edad podrán asistir únicamente al Turno 1, comprendido entre las 09:00 y las 14:00 horas. La edad mínima será de cinco años.

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Los menores no podrán completar un registro individual. Un adulto tendrá que incluirlos en su propia solicitud y deberá acompañarlos desde el ingreso hasta la salida del recinto.

Las principales condiciones son:

Cada adulto podrá registrar solamente a un menor de edad .

El menor tendrá que ingresar junto con la persona adulta que realizó el registro.

Ambos deberán permanecer juntos durante todo el evento.

En el Turno 2 no se permitirá el acceso a menores, incluso si llegan acompañados por un adulto.

Si una persona mayor de edad acudirá sin un menor, únicamente necesitará realizar su registro individual.

¿Qué actividades habrá en el Xbox FanFest México?

Durante el encuentro, los asistentes podrán probar algunos de los lanzamientos más importantes de Xbox de 2026. También se habilitarán espacios para convivir con miembros de la comunidad y representantes de la industria cuyas voces han participado en la conversación alrededor de los videojuegos.

El programa incluirá además activaciones de aliados comerciales de Xbox, dinámicas y experiencias enfocadas en las comunidades y juegos relacionados con la marca. El objetivo será celebrar tanto los 25 años de la plataforma como la conexión que ha desarrollado con sus seguidores mexicanos.

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Hasta el momento no se ha publicado una lista detallada de títulos, invitados, horarios de actividades o franquicias participantes. La compañía dará a conocer información adicional mediante sus canales oficiales.

¿Qué objetos estarán prohibidos?

Los organizadores señalaron que el recinto no dispondrá de casilleros para resguardar pertenencias. Por motivos de seguridad, no estará permitido ingresar con:

Mochilas.

Carriolas.

Selfie sticks.

Botellas de ningún material.

Laptops.

Armas de cualquier tipo.

Los objetos prohibidos podrían ser retirados antes del ingreso. Por ello, la recomendación es acudir únicamente con la identificación, el comprobante de registro y los artículos personales indispensables.

El Xbox FanFest México 2026 será una oportunidad para celebrar el aniversario de la compañía, conocer parte de sus novedades y compartir la experiencia con otros jugadores. La clave para no quedarse fuera será seguir los canales oficiales, elegir correctamente el turno y conservar el correo que confirme el registro gratuito.

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