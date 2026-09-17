México

Influencer extranjero regala dinero en el Zócalo y todo termina en una batalla por los billetes: “Gente hambreada”

El reto de Alex Serrano pasó de una actividad organizada a una escena de empujones, gritos y personas recogiendo dinero

Alex Serrano organizó un reto de tres segundos, pero los participantes rompieron la estructura y comenzaron a recoger el efectivo del suelo.

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Una actividad que pretendía convertirse en otro reto viral terminó protagonizando una escena de caos en pleno Zócalo de la Ciudad de México, luego de que una multitud perdiera el control durante una dinámica organizada por el creador de contenido extranjero Alex Serrano.

El influencer acudió a la Plaza de la Constitución con una estructura decorada con elementos alusivos a México y preparada para entregar dinero, teléfonos celulares y otros premios a las personas que aceptaran participar. La mecánica parecía sencilla: introducir una mano por una abertura de la caja y retirar la mayor cantidad de objetos o efectivo posible en un periodo de tres segundos.

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(Captura de pantalla)
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La dinámica, sin embargo, tuvo un giro inesperado cuando aumentó el número de personas concentradas alrededor del creador y su equipo. Lo que inicialmente parecía una fila para participar comenzó a transformarse en una aglomeración, mientras los asistentes intentaban acercarse cada vez más al contenedor.

La situación escaló rápidamente. Entre empujones y gritos, varias personas dejaron de respetar la mecánica establecida y se aproximaron directamente a la estructura. Poco después, la caja terminó completamente dañada y su contenido quedó expuesto.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

El episodio provocó una fuerte reacción entre usuarios de plataformas como TikTok y X, quienes cuestionaron la conducta de algunos de los participantes. La conversación rápidamente pasó de la dinámica y los premios a las escenas de desorden que quedaron registradas en video.

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Entre las expresiones utilizadas por los internautas aparecieron comentarios como “qué gente tan hambreada”, “gandallas” y “una total falta de educación”, utilizados para reprochar la manera en que algunas personas reaccionaron ante la presencia del dinero.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Una parte de las críticas se concentró precisamente en que el reto dejó de ser una actividad recreativa cuando la multitud comenzó a romper la estructura y a tomar los objetos directamente. Para esos usuarios, las imágenes muestran un episodio que fue mucho más allá de una competencia por obtener premios.

La polémica también abrió una discusión sobre el tipo de dinámicas que realizan algunos creadores de contenido en espacios públicos. Aunque los retos que involucran dinero suelen generar gran interés y atraer a numerosas personas, la concentración de grandes grupos puede dificultar el control de la actividad, especialmente cuando existen premios de alto valor de por medio.

El hecho de que la escena ocurriera en el Zócalo capitalino añadió todavía más atención al episodio, debido a la cantidad de personas que habitualmente transitan por uno de los puntos más reconocidos del Centro Histórico.

El video continuó generando comentarios y reproducciones mientras usuarios debatían quién debía asumir la responsabilidad por lo ocurrido: los participantes que se abalanzaron sobre la estructura o la organización de una dinámica que concentró a una gran cantidad de personas alrededor de dinero y artículos costosos.

Hasta ahora, Alex Serrano no ha dado a conocer una postura oficial sobre el incidente ni ha confirmado si continuará realizando este tipo de actividades en México. La controversia, mientras tanto, convirtió una dinámica pensada para generar contenido viral en uno de los momentos más comentados en redes sociales.

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